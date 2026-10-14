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Phận làm khách nhưng Barcelona áp đảo từ đầu
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Galatasaray cố gắng chống đỡ đối thủ đến từ Tây Ban Nha
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Phút 28, Batrakov lao lên tuyến hai dứt điểm mở tỷ số bất ngờ cho đội chủ nhà
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Nhưng đến cuối hiệp một, Joao Cancelo lẻn xuống gỡ hòa 1-1
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Qua giờ giải lao, Yamal kiến tạo cực đỉnh cho Lopez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1
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Niềm vui của Yamal và Fermin Lopez
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Phút 53, Yamal lại solo sát đường biên ngang trước khi chuyền ra để Gordon lập công
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Adeyemi ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 65
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Lamine Yamal được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Chiến thắng giòn giã của Barcelona

Nguồn ảnh: Uefa, Mundo Deportivo

Kết quả
League Stage - 2
13/10/2026 23:45:00 Lens 0 - 2 Sporting CP
13/10/2026 23:45:00 Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
14/10/2026 02:00:00 Viking 3 - 3 Bayern Munich
14/10/2026 02:00:00 Villarreal 3 - 1 Napoli
14/10/2026 02:00:00 Galatasaray 1 - 4 Barcelona
14/10/2026 02:00:00 Inter 3 - 4 Club Brugge KV
14/10/2026 02:00:00 RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
14/10/2026 02:00:00 Arsenal 3 - 0 Lille
14/10/2026 02:00:00 Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
MU thua thảm trên sân Atletico Madrid
MU thua thảm trên sân Atletico Madrid
Phong độ chạm đáy, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.