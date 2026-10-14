Phong độ chạm đáy, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.
Nguồn ảnh: Uefa, AFC Pics
|Kết quả
|League Stage - 2
|13/10/2026 23:45:00
|Lens 0 - 2 Sporting CP
|13/10/2026 23:45:00
|Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
|14/10/2026 02:00:00
|Viking 3 - 3 Bayern Munich
|14/10/2026 02:00:00
|Villarreal 3 - 1 Napoli
|14/10/2026 02:00:00
|Galatasaray 1 - 4 Barcelona
|14/10/2026 02:00:00
|Inter 3 - 4 Club Brugge KV
|14/10/2026 02:00:00
|RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
|14/10/2026 02:00:00
|Arsenal 3 - 0 Lille
|14/10/2026 02:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
Lamine Yamal chơi cực hay trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trên sân của Galatasaray, ở lượt đấu thứ hai vòng phân hạng Champions League.
Cả Barcelona và Real Madrid đang theo dõi Erling Haaland cùng một số cầu thủ Man City trước khả năng thực hiện những thương vụ chuyển nhượng đình đám.