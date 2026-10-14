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Arsenal chơi lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc
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Trong lần hiếm hoi đá chính, Gyokeres bị kèm chặt
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Phải sang hiệp hai, Timber xử lý hay trong vòng cấm mở tỷ số cho Pháo thủ
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Ngay sau đó, Saka kiến tạo để Eze đá nối nhân đôi cách biệt
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Phút 71, Bukayo Saka lên tiếng với pha sửa lòng kỹ thuật
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Saka lập công sau quãng thời gian dài tịt ngòi
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Chiến thắng xứng đáng của Pháo thủ

Nguồn ảnh: Uefa, AFC Pics

Kết quả
League Stage - 2
13/10/2026 23:45:00 Lens 0 - 2 Sporting CP
13/10/2026 23:45:00 Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
14/10/2026 02:00:00 Viking 3 - 3 Bayern Munich
14/10/2026 02:00:00 Villarreal 3 - 1 Napoli
14/10/2026 02:00:00 Galatasaray 1 - 4 Barcelona
14/10/2026 02:00:00 Inter 3 - 4 Club Brugge KV
14/10/2026 02:00:00 RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
14/10/2026 02:00:00 Arsenal 3 - 0 Lille
14/10/2026 02:00:00 Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
MU thua thảm trên sân Atletico Madrid
MU thua thảm trên sân Atletico Madrid
Phong độ chạm đáy, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.