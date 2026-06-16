Video Lukaku khiến đối thủ đá phản luới nhà (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Bỉ: Hany (66', phản lưới)
Ai Cập: Ashour (20')
Bỉ có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng G World Cup 2026 khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, “Quỷ đỏ” châu Âu gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và giàu tốc độ của đại diện Bắc Phi.
Ngay phút 7, De Bruyne suýt mở tỷ số với cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, Ai Cập mới là đội tạo ra khác biệt. Phút 20, Ashour nhận bóng sau pha lên bóng bên cánh phải, xử lý một nhịp rồi dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, đánh bại Courtois để mở tỷ số.
Bị dẫn bàn, Bỉ gia tăng sức ép nhưng thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Sang hiệp hai, De Bruyne còn bị cột dọc từ chối bàn gỡ từ cú sút phạt đẹp mắt.
Bước ngoặt đến ở phút 66, ngay sau khi Lukaku vào sân. Từ pha căng ngang bên cánh phải, tiền đạo này băng cắt khiến Mohamed Hany lúng túng đá phản lưới nhà. Bỉ sau đó tiếp tục ép sân nhưng không thể ghi thêm bàn.
Đội hình ra sân
Bỉ: Courtois, Meunier, Castagne (N. Raskin 56'), Ngoy, Mechele, Onana (M. D. Cuyper 56'), Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere (R. Lukaku 66')
Ai Cập: Shoubir, Hany, Ibrahim, Ashour (R. Rabia 71'), Fatouh, Lashino, Fathy, Zico (M Zizo 76'), Attia, Salah(H. Abdelkarim 76'), Marmoush
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Quả treo bóng của một cầu thủ vào vòng cấm Ai Cập để Lukaku đánh đầu đưa bóng đi hơi cao.
83'
Thủ môn Shoubir bên phía Ai Cập có pha bay người cản phá khó tin trước cú đánh đầu cận thành của cầu thủ Bỉ.
78'
Thời gian trôi về những phút cuối khiến cả đôi bên cùng sốt ruột, đặc biệt là tuyển Bỉ.
66'
Lukaku khiến Hany phản lưới nhà
Từ tình huống căng ngang bên cánh phải của cầu thủ Bỉ, Lukaku vừa vào sân chưa được một phút đã có pha băng vào tốc độ. Trong nỗ lực phòng ngự, Mohamed Hany đã vô tình phá bóng về lưới nhà.
62'
Tielemans suýt chút nữa ghi siêu phẩm
De Bruyne đá phạt góc bị hậu vệ Ai Cập phá bóng ra, đội trưởng Tielemans thực hiện cú vô-lê từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Ai Cập.
53'
De Bruyne thực hiện cú sút phạt đưa bóng vượt qua hàng rào, tiếc cho cựu tiền vệ Man City và Bỉ khi cột dọc đã từ chối bàn gỡ hoà 1-1.
50'
Bị dẫn bàn, Bỉ buộc phải tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Bên kia chiến tuyến, Salah vẫn đang chơi mờ nhạt kể từ đầu trận.
03h08
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+5
Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội bóng Bắc Phi.
39'
Bỉ gia tăng sức ép khi thời gian trôi dần về những phút cuối của hiệp một, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tập trung đông quân số.
27'
Sau bàn thua bất ngờ, "Quỷ đỏ" châu Âu vùng lên, gây sức ép để sớm tìm được bàn gỡ. Những pha đột phá của Doku từ cánh trái - sở trường chưa mang đến sự đột biết.
20'
Ashour mở tỷ số cho Ai Cập
Sau pha lên bóng bên cánh phải, bóng được luân chuyển cho Ashour để cầu thủ này xử lý một nhịp trước khi dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Courtois không thể cản phá.
14'
Bỉ đang kiểm soát bóng nhiều hơn đại diện châu Phi chới kín kẽ sau quãng đầu trân sôi động.
7'
Sau pha phối hợp ăn ý, De Bruyne tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Ai Cập trong gang tấc.
3'
Không cần thời gian thăm dò, cả Bỉ và Ai Cập đều nhập cuộc chủ động và không giấu giếm ý đồ chơi tấn công.
02h01
Trọng tài chính Ramon Abatti Abel thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
01h15
Bỉ bước vào trận ra quân bảng G World Cup 2026 gặp Ai Cập với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua đi tiếp. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những ngôi sao từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn.
Dù thế hệ vàng không còn ở thời kỳ rực rỡ nhất, Bỉ vẫn sở hữu các nhân tố có thể định đoạt trận đấu như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois hay Jeremy Doku. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để “Quỷ đỏ” áp đặt thế trận.
Tuy nhiên, Ai Cập không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Phi có Mohamed Salah, ngôi sao đủ sức tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bên cạnh đó, Omar Marmoush cũng mang đến thêm tốc độ và sự đột biến cho hàng công.
Nếu Bỉ chơi đúng sức, họ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Nhưng trước một Ai Cập giàu quyết tâm, trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng.