Video Lukaku khiến đối thủ đá phản luới nhà (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bỉ: Hany (66', phản lưới)

Ai Cập: Ashour (20')

Bỉ có trận ra quân không như kỳ vọng tại bảng G World Cup 2026 khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, “Quỷ đỏ” châu Âu gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và giàu tốc độ của đại diện Bắc Phi.

Ngay phút 7, De Bruyne suýt mở tỷ số với cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, Ai Cập mới là đội tạo ra khác biệt. Phút 20, Ashour nhận bóng sau pha lên bóng bên cánh phải, xử lý một nhịp rồi dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, đánh bại Courtois để mở tỷ số.

Lukaku góp công giúp Bỉ giật lại 1 điểm từ tay Ai Cập - Ảnh: ESPN Asia

Bị dẫn bàn, Bỉ gia tăng sức ép nhưng thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Sang hiệp hai, De Bruyne còn bị cột dọc từ chối bàn gỡ từ cú sút phạt đẹp mắt.

Bước ngoặt đến ở phút 66, ngay sau khi Lukaku vào sân. Từ pha căng ngang bên cánh phải, tiền đạo này băng cắt khiến Mohamed Hany lúng túng đá phản lưới nhà. Bỉ sau đó tiếp tục ép sân nhưng không thể ghi thêm bàn.

Đội hình ra sân

Bỉ: Courtois, Meunier, Castagne (N. Raskin 56'), Ngoy, Mechele, Onana (M. D. Cuyper 56'), Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere (R. Lukaku 66')

Ai Cập: Shoubir, Hany, Ibrahim, Ashour (R. Rabia 71'), Fatouh, Lashino, Fathy, Zico (M Zizo 76'), Attia, Salah(H. Abdelkarim 76'), Marmoush