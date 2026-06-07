Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J cùng với các đối thủ Algeria, Áo và Jordan.

Dưới đây là chi tiết lịch thi đấu vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni tính theo giờ Việt Nam (GMT+7) :

Lượt trận Ngày và Giờ Cặp đấu Sân vận động & Địa điểm Kênh trực tiếp Lượt trận 1 08:00 – 17/06/2026 Argentina vs Algeria Arrowhead Stadium (Kansas City, Mỹ) VTV3, VTV Lượt trận 2 00:00 – 23/06/2026 Argentina vs Áo AT&T Stadium (Arlington, Mỹ) VTV3, VTV Lượt trận 3 09:00 – 28/06/2026 Jordan vs Argentina Levi's Stadium (Santa Clara, Mỹ) VTV3, VTV

Thông tin thêm về giải đấu:

Mục tiêu: Argentina tham gia giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới. Siêu sao Lionel Messi vẫn là trung tâm trong kế hoạch bảo vệ ngôi vương của đội bóng Nam Mỹ.

Thể thức: Hai đội dẫn đầu bảng J và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out (vòng 1/16).

Bản quyền truyền hình: Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền và sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu này.