Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp nằm ở Bảng I cùng các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết 3 trận vòng bảng của tuyển Pháp, theo giờ Việt Nam :

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Pháp