Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp nằm ở Bảng I cùng các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết 3 trận vòng bảng của tuyển Pháp, theo giờ Việt Nam:

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Pháp

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Sân vận động Kênh trực tiếp
17/06/2026 02:00 🇫🇷 Pháp vs Senegal 🇸🇳 MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ) VTV3, VTV6
23/06/2026 04:00 🇫🇷 Pháp vs Iraq 🇮🇶 Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ) VTV3, VTV6
27/06/2026 02:00 🇳🇴 Na Uy vs Pháp 🇫🇷 Gillette Stadium (Foxborough, Mỹ) VTV3, VTV6

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Danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2026