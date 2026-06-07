Lịch thi đấu World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu bảng I World Cup 2026, theo giờ Việt Nam, đầy đủ và chính xác.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp nằm ở Bảng I cùng các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết 3 trận vòng bảng của tuyển Pháp, theo giờ Việt Nam:
Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Pháp
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Sân vận động
|Kênh trực tiếp
|17/06/2026
|02:00
|🇫🇷 Pháp vs Senegal 🇸🇳
|MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ)
|VTV3, VTV6
|23/06/2026
|04:00
|🇫🇷 Pháp vs Iraq 🇮🇶
|Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ)
|VTV3, VTV6
|27/06/2026
|02:00
|🇳🇴 Na Uy vs Pháp 🇫🇷
|Gillette Stadium (Foxborough, Mỹ)
|VTV3, VTV6
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