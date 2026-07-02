Kịch bản không tưởng đã diễn ra tại Seattle, trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026. Bị Senegal dẫn trước 2-0 cho đến hết phút 85, đội tuyển Bỉ bất ngờ vùng lên mạnh mẽ.
Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số, trước khi Youri Tielemans ghi bàn gỡ hòa 2-2 chỉ 3 phút sau, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Khi loạt sút luân lưu tưởng như đã cận kề, bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối hiệp phụ.
Trọng tài người Honduras, Said Martinez, sau khi được VAR mời xem lại tình huống, đã cho Bỉ hưởng phạt đền vì Tielemans bị Camara phạm lỗi trong vòng cấm.
Sau những phút gián đoạn, chính đội trưởng của "Quỷ đỏ" bước lên thực hiện thành công quả 11 m khi thời gian bước sang phút 120'+5, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng nghẹt thở cùng tấm vé vào vòng 1/8 cho tuyển Bỉ.
Bàn thắng:
Bỉ: Lukaku 86', Tielemans 89', 120'+5/phạt đền.
Senegal: Diarra 25', Sarr 51'.
Đội hình xuất phát:
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mane.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bỉ vs Senegal:
120'+12
Hết giờ! Bỉ 3-2 Senegal!
Tielemans kiếm phạt đền và chính anh thực hiện thành công ấn định màn ngược dòng cảm xúc.
120'+12
Không vào! Pape Sarr sút phạt vọt xà ngang chấm dứt mọi hy vọng của Senegal.
120'+11
Ismaila Sarr sút chạm tay cầu thủ Bỉ ngay trước vòng cấm.
120'+7
Pape Sarr tung cú sút từ rất xa đi không chính xác.
120'+5
Bàn thắng! 3-2 cho Bỉ (Youri Tielemans)! Lukaku nhường lại, Tielemans bước lên chấm phạt đền với cú đá vào góc cao đánh bại thủ môn Diaw.
120'+3
Tranh cãi gay gắt sau quyết định của trọng tài. Một cầu thủ Senegal đang nằm sân.
120'+1
Phạt đền! Sau khi xem kỹ màn hình, trọng tài Said Martinez xác định Tielemans bị phạm lỗi và cho Bỉ hưởng quả đá penalty.
119'
VAR vào cuộc kiểm tra tình huống va chạm của Tielemans.
117'
Xà ngang! Sau pha căng ngang từ cánh trái, Tielemans va chạm đối thủ không thể khống chế, Dodi Lukebakio không bị kèm thực hiện cú đá chạm mép trên xà ngang khung thành Senegal.
113'
Bara Ndiaye tung cú sút xa rất căng nhưng chưa đủ hiểm để có thể gây khó khăn cho Courtois.
110'
Diego Moreira cần chăm sóc y tế.
108'
Không vào! Senegal tấn công đẹp mắt, Ibrahim Mbaye dứt điểm má trong chân trái gần điểm phạt đền đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.
105'+1
Hiệp phụ thứ nhất kết thúc.
105'
Raskin tung cú sút thấp từ ngoài vòng cấm, bóng đi ngang khung thành Senegal, nhưng Trossard không thể chạm tới.
101'
Tielemans và Lukaku cùng lao vào vòng cấm, nhưng cả hai không thể khống chế đường chuyền dài của Castagne.
100'
Bỉ thi đấu có phần chủ động hơn. Dù vậy, tốc độ trận đấu không quá cao.
90'+6
Đội trưởng Idrissa Gueye nhường chỗ cho Bara Sapoko Ndiaye.
93'
Senegal thay người. Malick Diouf và Sadio Mane rời sân. Ismail Jakobs và Nicolas Jackson thay thế.
91'
Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu.
90'+8
Hiệp 2 kết thúc! Bỉ 2-2 Senegal!
Kịch bản không tưởng. Bỉ ghi 2 bàn trong 3 phút để gỡ hòa.
90'+6
Idrissa Gueye tung cú sút từ rất xa đi chệch cột dọc khung thành Courtois.
90'+2
Tielemans thoát xuống căng ngang cho Lukaku, nhưng hậu vệ Senegal kịp băng về phá bóng.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
89'
Bàn thắng! Bỉ gỡ hòa 2-2 (Youri Tielemans)! Hai cầu thủ từng cãi nhau lập công. Trossard tạt, Tielemans đánh đầu vào khung thành trống khi thủ môn Diaw có pha băng lên không hợp lý.
86'
Bàn thắng! Bỉ rút ngắn tỷ số 1-2 (Romelu Lukaku)! Từ quả tạt bên cánh phải của Meunier, Lukaku đè người hậu vệ Senegal sút ở cột gần thành bàn.
85'
Cơ hội! Mane thoát xuống rất nhanh, tung cú sút chân phải về góc xa khiến Courtois vất vả cản phá.
83'
Castagne đánh đầu nhưng không thành công.
78'
Cơ hội! Lukebakio tung cú sút chân trái từ rìa vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc khung thành của Diaw trong gang tấc.
70'
Bỉ có dấu hiệu mâu thuẫn. Tielemans và Trossard suýt va chạm và phải được đồng đội tách ra.
70'
Bỉ tiếp tục gặp khó khăn. De Cuyper rồi Tielemans tạt bóng vào trong cho Lukaku đánh đầu, nhưng cả hai lần đều bị hàng phòng ngự Senegal hóa giải.
67'
Lamine Camara nhận thẻ vàng ngay sau khi vào sân.
64'
Thẻ vàng cho Brandon Mechele.
60'
Lukaku xử lý rườm rà, pha đưa bóng cho Tielemans không thực sự thuận lợi nên hậu vệ Senegal kịp can thiệp.
56'
Bỉ rút cả Jeremy Doku và De Bruyne rời sân. Dodi Lukebakio và Nicolas Raskin thay thế.
51'
Bàn thắng! 2-0 cho Senegal (Ismaila Sarr)! Moussa Niakhate chuyền dài từ sân nhà, Sarr bứt phá vào vòng cấm, hãm ngực rồi sút chân phải như tên bắn khiến Courtois bất động.
51'
Không vào! Mane đột phá bên cánh trái và chuyền ngang, Diarra đá chệch cột dọc khi không bị ai kèm.
46'
Cơ hội! Iliman Ndiaye đón bóng bật ra thực hiện cú đá kỹ thuật chệch cột dọc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
46'
HLV Rudi Garcia điều chỉnh hàng công. De Ketelaere nhường chỗ cho Romelu Lukaku.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Bỉ 0-1 Senegal!
Bỉ chơi chậm chạp và dễ đoán, trong khi Senegal tấn công nhanh chóng với sự sắc bén của các cầu thủ chạy cánh. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển quốc gia châu Phi.
45'+5
De Cuyper đá phạt không qua hàng rào. Sau đó, De Bruyne nỗ lực dứt điểm không thành.
45'+4
Doku đột phá kỹ thuật, buộc hậu vệ Senegal phạm lỗi trước vòng cấm.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45'
Không vào! Maxim De Cuyper thực hiện cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp ngoài vòng cấm về phía cột xa, Diaw bay người cản phá xuất sắc.
43'
Cơ hội! Sau nỗ lực của De Bruyne, Doku xâm nhập vòng cấm cố gắng chuyền ngang, bóng đập chân hậu vệ Senegal bay về hướng khung thành nhưng thủ môn Diaw bắt gọn.
41'
De Cuyper chuyền bóng thuận lợi bên cánh trái vào khu vực cấm địa của Senegal, nhưng không một đồng đội nào của anh kịp đón bóng.
40'
Các đường bóng của Bỉ khá chậm và dễ đoán, nên hầu như chưa gây khó khăn cho Senegal.
35'
Cơ hội! Mane xâm nhập vòng cấm, cú đẩy bóng cuối cùng của anh quá dài nên phải dứt điểm trong tư thế với đi vào vị trí Courtois.
33'
Lối chơi của Bỉ thiếu tốc độ nên không tạo được khó khăn cho Senegal.
30'
Trận đấu gián đoạn khi có đến 3 khán giả quá khích tràn vào sân.
27'
Thời gian nghỉ giải lao. Rudi Garcia cố gắng vực dậy tinh thần của Bỉ.
25'
Bàn thắng! 1-0 cho Senegal (Habib Diarra)! Mane tạt chính xác từ cánh trái, Sarr đánh đầu hạ gục Courtois đi trúng cột dọc, Diarra có mặt đệm bóng cận thành mở tỷ số.
19'
De Bruyne tung cú sút rất nhanh nhưng không thành công. Bỉ đang có phần lép vế trước Senegal.
17'
Cơ hội! Bóng bật ra sau quả tạt bên cánh phải, Idrissa Gueye tung cú đá nhanh từ ngoài vòng cấm đi thẳng vào vị trí của Courtois.
13'
Cột dọc! Quả tạt từ cánh trái của Jakobs chạm Castagne đổi hướng khiến Courtois xử lý không tốt, Sarr áp sát đá với đưa bóng chạm cột dọc. Cú đá bồi sau đó của anh ra ngoài.
9'
Cơ hội! De Ketelaere chuyền bóng cho Trossard ở rìa vòng cấm, nhưng cú sút bằng chân phải của anh bị Diaw cản phá. Đây là cú sút đầu tiên của trận đấu.
4'
Hai đội nhập cuộc khá chủ động. Senegal tự tin tấn công ngay khi bóng lăn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
3h00
Rudi Garcia đã giữ nguyên đội hình xuất phát đã thắng đậm New Zealand.
3h00
Senegal thay đổi bắt buộc vị trí thủ môn. HLV Thiaw không có sự phục vụ của thủ môn chính Edouard Mendy do chấn thương, và Mory Diaw thay thế anh. Đáng chú ý, Kalidou Koulibaly ở hàng thủ được thay thế bởi Saliou Ciss; trên hàng công, Ndiaye và Mane sẽ đá cặp với Sarr.
Đội hình xuất phát của Senegal
Đội hình xuất phát của Bỉ
Thông tin trận đấu
- Bỉ chỉ thua 1 trong 6 lần đối đầu các đại diện châu Phi tại World Cup (thắng 3, hòa 2), đó là thất bại 0-2 trước Maroc ở vòng bảng World Cup 2022. Đáng chú ý, cả 6 trận đấu nói trên đều diễn ra ở vòng bảng, chưa từng có màn so tài nào tại vòng loại trực tiếp.
- Senegal đã thua cả 4 trận gần nhất trước các đội tuyển châu Âu ở World Cup, đều diễn ra trong hai kỳ gần đây: trước Hà Lan và Anh tại World Cup 2022, cùng Pháp và Na Uy tại World Cup 2026. Trước chuỗi trận này, họ chỉ thua 1 trong 5 lần đầu gặp các đại diện châu Âu tại World Cup (thắng 3, hòa 1).
- Senegal hướng đến chiến thắng thứ hai trong lịch sử ở vòng loại trực tiếp World Cup. Sau khi đánh bại Thụy Điển 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2002, họ đã thua hai trận knock-out tiếp theo mà không ghi được bàn nào: 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết năm 2002 và 0-3 trước Anh ở vòng 16 đội năm 2022.
- Bỉ là đội tuyển đầu tiên đứng đầu bảng tại World Cup dù không thắng hai trận mở màn kể từ Mỹ năm 2010, đồng thời là đội châu Âu đầu tiên làm được điều này kể từ tuyển Anh năm 1990. Chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở lượt cuối cũng là trận thắng đậm nhất lịch sử của Bỉ tại World Cup. Riêng trong trận đấu đó, họ ghi 5 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thắng ở 7 trận World Cup trước đó cộng lại (4 bàn).
- Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 đã chứng kiến tổng cộng 14 bàn thắng (ghi 8, thủng lưới 6). Chỉ các trận đấu của Na Uy có nhiều bàn thắng hơn ở vòng bảng, với tổng cộng 15 pha lập công.
- Ismaila Sarr đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng tại World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo). Chưa cầu thủ Senegal nào từng có thành tích tốt hơn trong một kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Henri Camara tại World Cup 2002.
- Với 6 bàn thắng và 8 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (6 bàn, 2 kiến tạo), Romelu Lukaku đang giữ kỷ lục về số bàn thắng cũng như số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Bỉ trong lịch sử World Cup (thống kê từ năm 1966). Sau khi vào sân từ ghế dự bị, anh ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo trước New Zealand ở lượt cuối. Lukaku cũng có cơ hội ghi bàn ở hai trận World Cup liên tiếp lần thứ hai trong sự nghiệp, sau chuỗi trận trước Panama và Tunisia tại World Cup 2018.
- Idrissa Gueye là cầu thủ Senegal thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes) nhất ở vòng bảng World Cup 2026 với 39 lần. Anh cũng từng dẫn đầu chỉ số này tại giải vô địch châu Phi với 100 đường chuyền xuyên tuyến, nhiều nhất giải đấu.
- Leandro Trossard đã tạo ra 13 cơ hội ghi bàn tại World Cup 2026, nhiều nhất đối với một cầu thủ trong vòng bảng kể từ năm 2014, khi Miralem Pjanic cũng tạo ra 13 cơ hội cho Bosnia. Đáng chú ý, cả 13 cơ hội của Trossard đều đến từ các tình huống bóng sống, thành tích cao nhất ở một vòng bảng World Cup kể từ khi một cầu thủ Bỉ khác là Enzo Scifo tạo ra 15 cơ hội tại World Cup 1994.