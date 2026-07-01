3h ngày 2/7, sân Lumen Field:

Hai đội gặp nhau trong tâm trạng hưng phấn cao độ. Dễ hiểu bởi Bỉ vừa vùi dập New Zealand 5-1, vươn lên nhất bảng G. Trong khi Senegal cũng đè bẹp Iraq 5-0, gom đủ hiệu số để trở thành một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, trước khi cùng tạo nên những chiến thắng tưng bừng, hành trình của cả hai đội bóng không hề bằng phẳng.

Bỉ thắng tưng bừng lượt cuối vòng bảng - Ảnh: FIFA

Bỉ mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Ai Cập. Sau đó, "Quỷ đỏ" rất vất vả mới giữ được tỷ số 0-0 trước Iran, khi trung vệ Nathan Ngoy bị đuổi khỏi sân.

Đang đứng thứ 9 trên BXH FIFA, Bỉ vẫn là thế lực đáng gờm. Thành tích tốt nhất của họ tại World Cup là vị trí thứ ba năm 2018, dù "thế hệ vàng" giờ chỉ còn vài cái tên De Bruyne, Lukaku hay Courtois...

Nếu vượt qua Senegal, đó là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của nhóm cầu thủ hiện tại. Tuy nhiên, HLV Garcia hiểu rằng, các học trò cần cải thiện đáng kể màn trình diễn nếu muốn tiến sâu.

Về phần Senegal, họ trải qua vòng bảng nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mục tiêu. Sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy, Senegal đáp trả mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq.

Không chỉ giành quyền đi tiếp, "những chú sư tử vùng Teranga" còn lập cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu World Cup.

Xét về chuyên môn, hàng phòng ngự Senegal sẽ đối mặt thử thách cực lớn, trước tuyển Bỉ có hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo và Trossard đang "nhạy" bàn thắng.

Ismaila Sarr là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công Senegal - Ảnh: CAF

Thế nhưng, khả năng tấn công của đại diện châu Phi cũng rất đáng nể. Ngoài Sadio Mane đẳng cấp và giàu kinh nghiệm, Ismaila Sarr đang thi đấu bùng nổ, với 3 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Bên cạnh đó, trên băng ghế dự bị Senegal còn nhiều cá nhân gây đột biến cao khi vào sân, như Ibrahim Mbaye (xé lưới Pháp), Pape Gueye (lập cú đúp trước Iraq) hay Ndiyae (ghi bàn vào lưới Iraq).

Công cường thủ kém, Bỉ và Senegal hứa hẹn sẽ tạo ra màn so tài mãn nhãn, với nhiều bàn thắng trên sân Lumen Field.

Dự đoán: Hòa 2-2 (Senegal thắng trong hiệp phụ)

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal: Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, I.Gueye, Diarra; Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.