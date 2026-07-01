Bỉ bất bại và đứng đầu bảng G, nhưng có lẽ là tên tuổi gây thất vọng nhất ở vòng bảng World Cup 2026, bởi sự thiếu ổn định và cũng kém khí thế chiến đấu.

Trong 2 trận đầu, Bỉ thậm chí còn không biết cách ghi bàn, khi ở trận hòa 1-1 với Ai Cập là do đối thủ phản lưới và sau đó hòa không bàn thắng với Iran.

Với tên tuổi của mình, Bỉ có vẻ vẫn được các chuyên gia tin tưởng hơn. Ảnh: Tod TV

Dù vậy, ở trận đấu buộc phải thắng hoặc xách vali về nước sớm, Kevin de Bruyne và đồng đội đã có những khoảnh khắc của mình, cùng nhau đè bẹp New Zealand với tỷ số 5-1, nhảy lên chiếm ngôi đầu bảng (5 điểm).

Trong khi đó, Senegal có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở bảng I để trở thành đội duy nhất có 3 điểm trên BXH, nhưng lại giành vé vào vòng 32 đội.

Rơi vào bảng đấu khó khăn, không có gì bất ngờ khi Senegal thua cả Pháp (1-3) và Na Uy (2-3), khiến chẳng có nổi điểm nào sau 2 trận.

Tưởng như đại diện châu Phi hết cơ hội giành 1 suất trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, thì ở trận đấu cuối Segenal thắng to Iraq 5-0.

Nhờ kết quả này mà Senegal có hiệu số +2 (ghi 8 bàn, thủng lưới 6 bàn), giúp họ vượt qua Hàn Quốc, Scotland và Iran (3 đội xếp 3 có cùng 3 điểm) để tiến vào vòng tiếp theo.

Có 3/5 chuyên gia dự đoán Bỉ thắng, De Bruyne và đồng đội có đáp lại niềm tin? Ảnh: B.R Football

Có được niềm vui tuyệt vời này, Senegal càng thêm khí thế và động lực quyết đấu vói Bỉ nhằm có thể tiến xa hơn ở World Cup 2026.

Hướng đến trận đấu, người yêu bóng đá chờ đợi, sau những chệch choạc và thiếu ổn định ở vòng bảng, Bỉ sẽ thể hiện tốt hơn, cùng kinh nghiệm của những De Bruyne, Lukaku được phát huy để đưa họ vượt qua những thời điểm khó khăn trước Senegal.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá ESPN, một khi duy trì được cường độ thi đấu như trận gặp Iraq, Senegal sẽ không để một tuyển Bỉ sa sút làm được điều ấy, nhờ lợi thế về thể lực và khả năng pressing. Dự đoán của ESPN là Senegal sẽ loại Bỉ khỏi World Cup 2026 ở vòng 32 đội.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton cũng ấn tượng với Senegal, không ngần ngại đưa ra dự đoán đại diện châu Phi thắng Bỉ 3-1.

Thế nhưng, 3 chuyên gia còn lại thì lại không nghĩ vậy và đều cùng chọn Bỉ thắng. Cụ thể, Sportsmole chọn kết quả Bỉ 2-0 Senegal, Sportskeeda là Bỉ 2-1 Senegal, còn Khel Now hình dung bữa tiệc bàn thắng với Bỉ thắng 4-3 Senegal.

Đội hình dự kiến:

Bỉ (4-3-3): Courtois; Castagne, Debast, De Winter, De Cuyper; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Gueye, Pape Matar Sarr, Camara; Ismaila Sarr, Jackson, Mane.