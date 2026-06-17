- 2 thất bại của Bồ Đào Nha trước các đại diện châu Phi tại World Cup đều đến trước Maroc, vào năm 1986 và tại tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, họ vẫn bất bại trước các đội bóng thuộc khu vực châu Phi hạ Sahara, với thành tích 3 thắng và 1 hòa.

- Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là vị trí thứ 3 ở World Cup 1966, cách đây đúng 60 năm. Kể từ đó, họ chỉ có thêm một lần vào bán kết, tại World Cup 2006.

- Bồ Đào Nha là một trong 5 đội tuyển châu Âu tham dự mọi kỳ World Cup kể từ năm 2002, cùng với Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Họ đã vượt qua vòng bảng ở 4 trong 5 kỳ World Cup gần nhất.

- Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 4 trận ra quân gần nhất tại World Cup, đó là chiến thắng 3-2 trước Ghana năm 2022. 3 trận mở màn gần nhất của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chứng kiến tổng cộng 15 bàn thắng (ghi 6, thủng lưới 9), trung bình 5 bàn/trận.

- Bồ Đào Nha ghi bàn trong 10/11 trận World Cup gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là thất bại 0-1 trước Maroc ở tứ kết World Cup 2022.

- Đây là lần thứ hai Congo dự World Cup, và là lần đầu tiên kể từ năm 1974 khi họ còn mang tên Zaire. Khoảng cách 52 năm giữa hai lần tham dự là một trong những quãng chờ dài nhất lịch sử, chỉ ngắn hơn Xứ Wales (64 năm), Ai Cập (56 năm) và Na Uy (56 năm).

- Congo chưa từng ghi bàn tại World Cup. Ở kỳ World Cup 1974, họ tịt ngòi cả 3 trận và hiện là một trong 4 đội tuyển chưa có bàn thắng nào trong lịch sử giải đấu, cùng với Trung Quốc, Indonesia và Trinidad & Tobago.

- Congo giành vé dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off liên lục địa, sau khi đánh bại Jamaica 1-0 sau hiệp phụ tại Mexico. Tính cả play-off, 10 trong 13 trận vòng loại World Cup 2026 của họ kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ có cách biệt 1 bàn (6 thắng, 2 hòa, 2 thua).

- Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp khác nhau (Messi vừa đạt điều này với hat-trick vào lưới Algeria, nhưng không liên tiếp).

- Ronaldo có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, cùng với Lionel Messi, tham dự 6 kỳ World Cup. Ở tuổi 41, Ronaldo cũng sẽ là cầu thủ ngoài sân lớn tuổi thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Roger Milla (42 tuổi).

- HLV Roberto Martinez sở hữu tỷ lệ thắng 70% tại World Cup (7 thắng sau 10 trận). Trong số các HLV từng dẫn dắt từ 10 trận World Cup trở lên, chỉ có Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) và Joachim Low (71%) đạt tỷ lệ cao hơn.

- Ở vòng loại khu vực châu Phi cho World Cup 2026, không đội tuyển nào có nhiều cầu thủ tham gia vào từ 6 bàn thắng trở lên như Congo. Cedric Bakambu đóng góp 4 bàn và 2 kiến tạo, trong khi Yoane Wissa ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần.