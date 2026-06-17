Bàn thắng:
Bồ Đào Nha: Joao Neves 6'.
Congo: Wissa 45'+5.
Đội hình xuất phát:
Bồ Đào Nha (4-3-2-1): Diogo Costa; Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Ronaldo.
Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Bakambu, Wissa.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bồ Đào Nha vs Congo:
90'+5
Hết giờ! Bồ Đào Nha 1-1 Congo!
Ronaldo không có dấu ấn nào. Roberto Martinez không có dấu ấn. Bồ Đào Nha giành 1 điểm còn được xem là may mắn. Số cơ hội nguy hiểm mà Congo tạo ra nhiều hơn.
90'+2
Araujo nhận thẻ vàng khi phạm lỗi ngăn đối thủ phản công.
92'
Ronaldo nỗ lực đánh đầu nhưng không thành công. Trận đấu đánh dấu kỷ lục của CR7 vẫn đang rất kém.
90'+1
Cơ hội! Bruno Fernandes sút chìm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi cách cột dọc khá xa.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Mpasi băng khỏi vòng cấm rất nhanh đánh đầu phá bóng, khi Conceicao một mình thoát xuống sau pha phản công nhanh.
88'
Semedo nhận thẻ vàng.
88'
Mpasi dễ dàng đổ người cắt đường chuyền của Cancelo. Ronaldo đang rất đói bóng.
85'
Congo điều chỉnh. Gedeon Kalulu thay Wan-Bissaka. Simon Banza thay Cedric Bakambu.
83'
Roberto Martinez thay Vitinha bằng Goncalo Ramos, chuyển sang 4-4-2, hoặc gần như 4-2-4 trong thế trận tấn công. Khi đó, hàng công là Conceicao, Ramos, Ronaldo, Rafa Leao.
82'
Sau pha ném biên nhanh, Congo phối hợp tấn công rất tốt trước vòng cấm, nhưng đường chuyền sau cùng đi vào tay Diogo Costa.
77'
Cơ hội! Congo phản công nhanh tuyệt hay, nhưng cú đá của Bakambu ở trước vòng cấm có phần cẩu thả nên đi quá cao so với xà ngang.
75'
Congo có hai thay đổi. Charles Pickel thay Edo Kayembe chấn thương. Arthur Masuaku nhường chỗ cho Joris Kayembe.
74'
Pha dàn xếp phối hợp rất nhanh, Chico Conceicao kiến tạo để Ronaldo dứt điểm chạm hậu vệ Congo ra ngoài. Trọng tài biên căng cờ việt vị, không có phạt góc cho Bồ Đào Nha.
72'
Bồ Đào Nha có hai thay đổi, hoàn toàn bên cánh trái. Semedo, Rafael Leao vào sân. Nuno Mendes và Pedro Neto rời sân.
Semedo sẽ đá hậu vệ phải, Cancelo sang trái.
69'
Thời gian cooling break hiệp 2. Đây là lúc để Roberto Martinez có thể chỉ đạo cầu thủ. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha không có dấu ấn nào về chiến thuật.
69'
Cơ hội! Conceicao xâm nhập vòng cấm rồi đưa ra đường chuyền, Ronaldo tung cú đá đầu tiên bằng chân phải ở gần điểm phạt đền nhưng đi không chính xác.
65'
Quả tạt sâu của Cancelo đi thẳng vào tay thủ môn Mpasi.
61'
Sau một tiếng đồng hồ, Ronaldo vẫn chưa dứt điểm lần nào. Dù vậy, anh là cầu thủ duy nhất trên sân chuyền chính xác 100% - 19/19 lần. Tất cả đều là chuyền ngắn.
57'
Congo có sự thay đổi nhân sự. Noah Sadiki thế chỗ của Ngalayel Mukau.
57'
Cột dọc! Bakambu thắng pha tranh chấp với Bruno Fernandes trong vòng cấm, tung cú sút góc hẹp rất căng đánh bại Diogo Costa, nhưng cột dọc cứu thua cho Bồ Đào Nha.
55'
Bàn thắng không được công nhận! Sau đường chuyền dài vào vòng cấm, Joao Neves hãm ngực kiến tạo, Joao Cancelo bay người móc bóng tuyệt đẹp tung lưới Congo. Tuy nhiên, trọng tài bắt lỗi việt vị.
53'
Nuno Mendes băng xuống sát biên ngang rồi căng ngược trở lại sở trường, nhưng bóng không đến được vị trí của Ronaldo.
52'
Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc vì Congo mắc lỗi đưa bóng vào cuộc chậm (không được quá 5 giây). Đây là luật mới được FIFA áp dụng.
50'
Congo phối hợp tấn công bên phải, Bakambu xoay người trong vòng cấm sút góc hẹp về cột xa, Diogo Costa đổ người cứu thua. Dù vậy, cờ trọng tài biên đã phất lên.
49'
Pedro Neto xử lý rất hay rồi căng ngang, nhưng bóng không đến bất kỳ đồng đội nào – khi Ronaldo và Conceicao cùng băng vào.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
1h09
Chico Conceicao được HLV Roberto Martinez tung vào sân thay Bernado Silva để cải thiện hiệu quả và tốc độ trong tấn công.
Thống kê
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Bồ Đào Nha 1-1 Congo!
Bàn thắng sớm của Joao Neves không giúp Bồ Đào Nha chơi sắc nét hơn. Congo dựa vào cá nhân và tạo bất ngờ với bàn gỡ.
45'+5
Bàn thắng! Congo gỡ hòa (Yoane Wissa)! Sau khi vùng lên mạnh mẽ, Arthur Masuaku tung quả tạt chính xác từ cánh phải, hàng thủ Bồ Đào Nha như mơ ngủ, để Wissa thoải mái đánh đầu cận thành hạ gục Diogo Costa.
Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Congo ở World Cup.
90'+3
Cơ hội! Congo phản công sắc bén. Sau đường căng ngang từ cánh trái, Moutoussamy sút ngoài vòng cấm chạm hậu vệ Bồ Đào Nha ra ngoài.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Hiệp 1 bước vào phút chính thức cuối cùng, nhưng Ronaldo vẫn chưa có dấu ấn nào.
CR7, trong lần thứ 6 dự World Cup, chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm, không dứt điểm lần nào.
41'
Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 80%, nhưng chỉ hoàn thành 1 cú sút chính xác và thành bàn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của hai đội sau 40 phút đều là 0,07.
39'
Bruno Fernandes tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng không qua được hậu vệ Congo.
33'
Edo Kayembe sút xa, bóng đi thẳng vào vị trí mà Diogo Costa đã chọn sẵn.
32'
Mbemba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Pedro Neto.
29'
Joao Cancelo tạt bóng cho Ronaldo nhưng khá cao, khiến anh không thể dứt điểm.
28'
Mbemba có pha cản phá xuất sắc đường căng ngang từ cánh trái của Pedro Neto dành cho Ronaldo.
Thống kê
Joao Neves trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 3 của Bồ Đào Nha tại World Cup (21 tuổi, 263 ngày), sau Cristiano Ronaldo năm 2006 (21 tuổi, 132 ngày) và Goncalo Ramos năm 2022 (21 tuổi, 169 ngày).
24'
Trận đấu tạm dừng cho cầu thủ hai đội uống nước.
18'
Nguy hiểm! Nuno Mendes băng nhanh vào vòng cấm, Wan-Bissaka rướn người truy cản thành công trước khi thủ môn Mpasi kịp lao ra giải nguy.
Ở tình huống tiếp theo, Bruno Fernandes dứt điểm nhanh về cột xa nhưng không chính xác.
17'
Bồ Đào Nha nhồi bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Congo cản phá thành công.
14'
Cơ hội! Bakambu thực hiện màn xoay người đột phá rất kỹ thuật, tung cú sút chạm Araujo ra ngoài. Congo đang dựa vào khả năng xử lý cá nhân của cặp tiền đạo đá chính.
13'
Bernardo Silva nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm, hệ quả từ tình huống xử lý lỗi trước đó.
11'
Không vào! Bất ngờ suýt xảy ra, khi Yoane Wissa có cơ hội tốt và thực hiện cú sút căng ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc khung thành Diogo Costa.
9'
Congo cố gắng phản ứng nhưng hầu như chưa thể làm gì, ngoài việc chịu trận. Đại diện châu Phi chỉ có 22,8% kiểm soát bóng.
6'
Bàn thắng! Bồ Đào Nha dẫn 1-0 (Joao Neves)! Sau khi liên tục chuyền bóng kéo giãn hệ thống Congo, Pedro Neto tạt chính xác, Joao Neves bật cao đánh đầu kỹ thuật về cột xa mở tỷ số.
Bàn thắng đẳng cấp trong màn ra mắt World Cup của nhà vô địch Champions League.
2'
Khán đài vang lên những tiếng cổ vũ khi Ronaldo chạm bóng lần đầu tiên. Bồ Đào Nha triển khai bóng chủ động, trong khi Congo lùi về rất thấp.
1'
Trận đấu bắt đầu.
23h24
HLV Roberto Martinez nói về cặp trung vệ Tomas Araujo và Renato Veiga, khi Ruben Dias chấn thương:
“Hiệp 2 trận gặp Nigeria đã cho tôi sự chắc chắn rằng họ đã sẵn sàng. Họ có tiềm năng rất lớn, nhưng giờ đây không còn chỉ là tương lai mà đã là hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha. Họ có những tấm gương như Pepe và Ruben Dias để học hỏi. Cả hai đều xứng đáng có mặt ở đây. Những phẩm chất của họ bổ sung cho nhau rất tốt”.
Thống kê
Ở tuổi 41 và 132 ngày, Cristiano Ronaldo là cầu thủ ngoài sân, không tính thủ môn, lớn tuổi nhất đá chính trong lịch sử World Cup.
Đội hình xuất phát của Congo
Đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha
Thông tin trận đấu
- 2 thất bại của Bồ Đào Nha trước các đại diện châu Phi tại World Cup đều đến trước Maroc, vào năm 1986 và tại tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, họ vẫn bất bại trước các đội bóng thuộc khu vực châu Phi hạ Sahara, với thành tích 3 thắng và 1 hòa.
- Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là vị trí thứ 3 ở World Cup 1966, cách đây đúng 60 năm. Kể từ đó, họ chỉ có thêm một lần vào bán kết, tại World Cup 2006.
- Bồ Đào Nha là một trong 5 đội tuyển châu Âu tham dự mọi kỳ World Cup kể từ năm 2002, cùng với Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Họ đã vượt qua vòng bảng ở 4 trong 5 kỳ World Cup gần nhất.
- Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 4 trận ra quân gần nhất tại World Cup, đó là chiến thắng 3-2 trước Ghana năm 2022. 3 trận mở màn gần nhất của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chứng kiến tổng cộng 15 bàn thắng (ghi 6, thủng lưới 9), trung bình 5 bàn/trận.
- Bồ Đào Nha ghi bàn trong 10/11 trận World Cup gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là thất bại 0-1 trước Maroc ở tứ kết World Cup 2022.
- Đây là lần thứ hai Congo dự World Cup, và là lần đầu tiên kể từ năm 1974 khi họ còn mang tên Zaire. Khoảng cách 52 năm giữa hai lần tham dự là một trong những quãng chờ dài nhất lịch sử, chỉ ngắn hơn Xứ Wales (64 năm), Ai Cập (56 năm) và Na Uy (56 năm).
- Congo chưa từng ghi bàn tại World Cup. Ở kỳ World Cup 1974, họ tịt ngòi cả 3 trận và hiện là một trong 4 đội tuyển chưa có bàn thắng nào trong lịch sử giải đấu, cùng với Trung Quốc, Indonesia và Trinidad & Tobago.
- Congo giành vé dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off liên lục địa, sau khi đánh bại Jamaica 1-0 sau hiệp phụ tại Mexico. Tính cả play-off, 10 trong 13 trận vòng loại World Cup 2026 của họ kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ có cách biệt 1 bàn (6 thắng, 2 hòa, 2 thua).
- Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp khác nhau (Messi vừa đạt điều này với hat-trick vào lưới Algeria, nhưng không liên tiếp).
- Ronaldo có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, cùng với Lionel Messi, tham dự 6 kỳ World Cup. Ở tuổi 41, Ronaldo cũng sẽ là cầu thủ ngoài sân lớn tuổi thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Roger Milla (42 tuổi).
- HLV Roberto Martinez sở hữu tỷ lệ thắng 70% tại World Cup (7 thắng sau 10 trận). Trong số các HLV từng dẫn dắt từ 10 trận World Cup trở lên, chỉ có Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) và Joachim Low (71%) đạt tỷ lệ cao hơn.
- Ở vòng loại khu vực châu Phi cho World Cup 2026, không đội tuyển nào có nhiều cầu thủ tham gia vào từ 6 bàn thắng trở lên như Congo. Cedric Bakambu đóng góp 4 bàn và 2 kiến tạo, trong khi Yoane Wissa ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần.