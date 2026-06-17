Một Bồ Đào Nha hùng mạnh và tham vọng sẽ bắt đầu cuộc chinh phục ngai vàng World Cup 2026 bằng trận đấu với CH Congo, lúc 0h ngày 18/6.

Đây cũng là chiếc cúp mà Cristiano Ronaldo khao khát hơn bất cứ danh hiệu nào và anh vẫn chưa chạm tay vào được, dù sẽ đi vào sử sách với kỷ lục lần thứ 6 góp mặt tại giải đấu, tương tự Messi.

Ba trong 4 chuyên gia chọn Bồ Đào Nha thắng CH Congo. Ảnh: Khel Now

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez, Bồ Đào Nha giành Nations League 2025, sau khi thắng Đức (bán kết) và Tây Ban Nha (chung kết).

Trong tay HLV Martinez sở hữu một trong những đội hình tài năng nhất thế giới, hoàn toàn có thể bước lên đỉnh vinh quang vào mùa hè này.

Tuyến giữa của Bồ Đào Nha sở hữu kỹ thuật điêu luyện và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tuyệt vời, với những Vitinha, Joao Neves và Bernardo Silva.

Sau trận hòa 0-0 với Mexico và thắng Mỹ 2-0 hồi tháng 3, Bồ Đào Nha kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 của mình bằng chiến thắng với cùng tỷ số 2-1 trước Chile (6/6) và Nigeria (10/6).

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên CH Congo tham dự World Cup, kể từ năm 1974. Họ đã trải qua qua một chiến dịch vòng loại dài và căng thẳng, bao gồm cả việc tham gia vòng play-off ở cấp châu lục lẫn liên lục địa.

Ronaldo liệu có thể thỏa cơn khát ẵm cúp vàng thế giới trong lần thứ 6 góp mặt? Ảnh: X C.R

Đại diện châu Phi đã có 2 trận đấu ‘hâm nóng’, với kết quả hòa 0-0 Đan Mạch và thua Chile 1-2 (9/6).

Đây sẽ là lần đầu tiên Bồ Đào Nha và CH Congo gặp nhau. Với lực lượng mạnh vượt trội, sẽ là bất ngờ lớn nếu Bồ Đào Nha không giành trọn 3 điểm.

Và đó chính là điều chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O’Hanlon nghĩ đến. Vị này dự đoán, sẽ có ‘cú sốc’ lớn ở sân Houston, với kết quả CH Congo thắng 2-1 Bồ Đào Nha.

Nhưng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton không nghĩ vậy. Ông cho rằng, trận đấu sẽ kết thúc như lẽ thường, với kết quả Bồ Đào Nha 2-1 CH Congo.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda dự đoán, Bồ Đào Nha 2-0 CH Congo. Lựa chọn tỷ số thắng cách biệt nhất thuộc về chuyên gia Sportsmole, với Bồ Đào Nha thắng 3-0 CH Congo.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: D Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, Ronaldo, Neto.

CH Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.