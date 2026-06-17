HLV Roberto Martinez sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026, bất chấp việc đội bóng áo bã trầu có thể lên ngôi vô địch hay không.

Theo tiết lộ từ talkSPORT, chiến lược gia 52 tuổi đã cân nhắc kỹ lưỡng tương lai của mình và quyết định không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

HLV Robert Martinez sẽ chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

Cựu thuyền trưởng Everton để ngỏ khả năng trở lại môi trường Premier League, song cũng không loại trừ việc tiếp tục gắn bó với bóng đá cấp độ ĐTQG.

Bồ Đào Nha sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đấu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại Houston. Sau đó, họ chạm trán Uzbekistan, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Colombia.

Kể từ ngày tiếp quản Bồ Đào Nha năm 2023, Roberto Martinez dẫn dắt đội bóng trong 40 trận, giành 30 chiến thắng, hòa 4 và chỉ nhận 6 thất bại.

Tại Euro 2024, ông đưa Bồ Đào Nha vào tới tứ kết, rồi dừng bước sau loạt sút luân lưu trước Pháp.

Với dàn ngôi sao chất lượng, trong đó nổi bật là Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thành mục tiêu lớn nhất, Roberto Martinez vẫn sẽ bắt đầu cho một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện.