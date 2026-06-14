Siêu phẩm gỡ hòa 1-1 của Vinicius (nguồn: VTV):
Một trận đấu tuyệt vời giữa Brazil và Maroc! Một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai lối chơi khác nhau tại sân vận động MetLife, trước hơn 80.000 khán giả, nơi sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7.
Trận đấu vòng bảng này hoàn toàn có thể được xem như một trận tứ kết – nghĩa là Brazil và Maroc sẽ phân định thắng thua trong hiệp phụ, hoặc loạt sút luân lưu.
Trận hòa 1-1 là xứng đáng, nhưng để lại ấn tượng tốt hơn cho Maroc, đội bóng đã chứng minh họ không còn là một hiện tượng mới nổi, mà là thế lực đáng gờm.
Vị trí thứ tư tại World Cup Qatar 2022 chỉ là bước khởi đầu cho một đội bóng đã nâng tầm bóng đá châu Phi lên một tầm cao chưa từng có.
Ngược lại, với Brazil, Carlo Ancelotti còn rất nhiều việc phải làm.
Bàn thắng:
Brazil: Vinicius 32'.
Maroc: Saibari 21'.
Đội hình xuất phát:
Brazil (4-2-3-1): Alisson; Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius; Igor Thiago.
Maroc (4-3-3): Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari, El Khannouss.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Brazil vs Maroc:
90'+11
Hết giờ! Brazil 1-1 Maroc!
Không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 1-1 là điều hợp lý.
90'+9
Không vào! El Aynaoui tung cú đặt lòng chân phải kỹ thuật ngoài vòng cấm, Alisson đổ người cản không dứt khoát để Amaimouni băng vào cận thành. Thủ thành Brazil sau đó kịp phản ứng để cản bóng ra biên ngang.
90'+3
Cơ hội! Danilo Santos băng lên sút nhanh, nhưng bóng đi nhẹ vào vị trí của Bono.
90'+3
Hai cú đá phạt góc liên tiếp của Cunha không tạo được nguy hiểm.
90'
Hiệp 2 có 10 phút bù giờ.
89'
Maroc thay người. Tác giả bàn mở tỷ số Saibari nhường chỗ cho Rahimi.
86'
Trận đấu được đánh giá mạnh nhất vòng bảng - giữa hai đội xếp hạng 6 và 7 thế giới - có 80.663 khán giả vào sân.
83'
Sai lầm của Issa Diop với đường chuyền về nguy hiểm, khiến Bono phải dâng cao khỏi vòng cấm phá bóng ngay trước mũi giày Raphinha.
Bono một lần nữa cần chăm sóc y tế.
80'
Brazil có thêm lần thay người. Danilo Santos thay Bruno Guimaraes.
80'
Maroc tiếp tục có 2 thay đổi: Noussair Mazraoui nhường chỗ cho Anass Salah-Eddine; Bilal El Khannouss ra nghỉ, Ayoube Amaimouni-Echghouyab thay.
78'
Không vào! Cunha chuyền dài từ sân nhà, Vinicius bứt lên chuyền ngược, Raphinha dứt điểm một chạm nhưng bóng đi thẳng vào vị trí Bono. Một pha phản công xuất sắc.
Thủ môn Maroc bị đau sau pha cản phá.
77'
Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Cả hai đội đều không vội tăng tốc. Maroc đang lấy lại thế trận sau các sự thay đổi.
72'
Maroc thực hiện pha phối hợp trung lộ rất hay, nhưng đã có lỗi việt vị.
68'
Thời gian cooling break của hiệp 2.
68'
Bóng đi cắt ngang khung thành Maroc từ đường chuyền của Bruno Guimaraes, nhưng Raphinha băng vào chậm.
65'
Maroc cũng có 2 thay đổi: Azzedine Ounahi nhường chỗ cho Samir El Mourabet; Brahim Diaz rời sân, Chemsdine Talbi thay.
64'
Fabinho cần chăm sóc y tế vì chảy máu.
61'
Igor Thiago và Paqueta rời sân. Luiz Henrique và Matheus Cunha thay thế.
53'
Raphinha xâm nhập sát biên ngang rồi thực hiện quả tạt nhưng hậu vệ Maroc kịp phá bóng.
52'
Nguy hiểm! Brazil tổ chức ném biên nhanh, Igor Thiago cung cú sút nhanh trong vòng cấm nhưng thủ môn Bono kịp cản phá.
Thống kê
79 – Với pha lập công của Vinicius, Real Madrid cân bằng kỷ lục của Bayern Munich về số cầu thủ của một CLB ghi bàn tại Champions League, cùng 79 trường hợp.
48'
Brazil có hai pha phạt góc liên tiếp nhưng không thể dứt điểm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Brazil có 2 điều chỉnh: Danilo thay Ibanez; Fabinho vào thế chỗ Casemiro.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Brazil 1-1 Maroc!
Maroc có nhiều cơ hội hơn, ghi bàn thắng dẫn trước từ pha phản công tuyệt đỉnh, nhưng khoảnh khắc xuất thần của Vinicius giúp Brazil gỡ hòa.
45'+4
Hakimi có pha vào bóng gầm giày rất nguy hiểm với Vini. Trọng tài và VAR đều bỏ qua.
45'+2
Không vào! Paqueta bay người thực hiện cú vô lê tuyệt đẹp, nhưng Bono xuất sắc phản xạ cứu thua cho Maroc.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
43'
Thẻ vàng cho Ibanez.
42'
Bàn thắng của Vini giúp Brazil thi đấu tự tin hơn, các pha pressing cũng tốt hơn.
37'
Casemiro nhận thẻ vàng.
32'
Bàn thắng! Brazil gỡ hòa 1-1! Vinicius Junior! Nhận cú chọc khe của Bruno Guimaraes ở sát biên ngang, Vini ngoặt bóng kỹ thuật rồi sút góc hẹp chân phải tung lưới Maroc.
31'
Brazil hoàn toàn rối loạn, đứng sai vị trí, liên tục chuyền hỏng và phá bóng không dứt khoát. Hakimi chớp cơ hội vô lê từ trước vòng cấm đi vọt xà.
30'
Sai lầm của Brazil ngay trước vòng cấm, may mắn là Brahim bị áp sát nên cú đá nhẹ bị Alisson bắt được.
28'
Một pha lên bóng nhanh khác của Maroc, Hakimi di chuyển vào trung lộ với tốc độ cao, tung cú sút chệch cột.
26'
Trận đấu trở lại sau ít phút các cầu thủ tiếp nước.
21'
Bàn thắng! Maroc dẫn 1-0! Ismael Saibari! Sau ít phút lùi thấp, Maroc phản công tuyệt đỉnh, Brahim Diaz chọc khe để Saibari băng xuống cho Gabriel “hít khói”, lốp bóng qua đầu Alisson.
20'
Sau khi bóng bật ra trong tình huống phạt góc, Paqueta sút nhanh ở rìa vòng cấm nhưng bật hậu vệ Maroc.
19'
Raphinha chọc khe tuyệt đẹp, Vinicius khống chế bóng xoay người trong vòng cấm, nhưng Hakimi kịp về nhanh phá bóng.
14'
Nguy hiểm! Brazil tăng tốc, Vinicius xuống sát biên tung đường chuyền nguy hiểm, Igor Thiago bật lên đánh đầu hụt.
9'
Thêm một pha tấn công nguy hiểm khác của Maroc, nhưng Hakimi phạm lỗi trong vòng cấm Brazil.
7'
Cơ hội! Lại là Maroc, Hakimi xâm nhập vòng cấm tung cú sút chéo góc nhưng bóng đi chưa chính xác.
6'
Nguy hiểm! Pha dàn xếp tấn công từ cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm để El Aynaoui dứt điểm từ tuyến hai, nhưng Bruno Guimaraes kịp truy cản.
6'
Sau đường chuyền của Hakimi, Brahim Diaz muốn tung cú sút trong vòng cấm, nhưng không vượt qua hậu vệ Brazil.
2'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội có những pha bóng áp sát rất nhanh. Maroc chủ động tấn công.
1'
Trận đấu bắt đầu.
4h57
Trọng tài cho hai đội thực hiện nghi thức hát quốc ca.
Thống kê
Đội hình xuất phát của Brazil trong trận gặp Maroc có độ tuổi trung bình 29 tuổi 235 ngày, cao nhất của “Selecao” trong một trận đấu World Cup kể từ tứ kết World Cup 2006 gặp Pháp (30 tuổi 31 ngày). Trong lịch sử, chỉ có đội hình Brazil tại World Cup 1962 sở hữu độ tuổi trung bình cao hơn, và điều đó diễn ra ở cả 6 trận đấu của họ tại giải năm đó.
Ayyoub Bouaddi là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Maroc đá chính ở một trận World Cup. Tiền vệ này ra sân khi mới 18 tuổi 254 ngày, chỉ xếp sau Bilal El Khannouss, người đá chính trong trận tranh hạng ba World Cup 2022 ngày 17/12/2022 khi mới 18 tuổi 221 ngày.
3 điều bất ngờ với Ancelotti
Trước trận đấu, có nhiều đồn đoán rằng Danilo và Alex Sandro đá chính ở vị trí hậu vệ cánh. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Italia đã gây bất ngờ khi xếp Douglas Santos và Roger Ibanez ở hai vị trí đó.
Điều bất ngờ lớn nhất nằm ở hàng công. Không phải Endrick hay Cunha mà là Igor Thiago. Carletto đã chọn một tiền đạo số 9 cổ điển.
Đội hình xuất phát của Maroc
10 trong 11 cầu thủ đá chính của Maroc sinh ra ở nước ngoài.
Yassine Bounou (Bono) – sinh tại Montreal, Canada.
Noussair Mazraoui – sinh tại Leiderdorp, Hà Lan.
Issa Diop – sinh tại Toulouse, Pháp.
Chadi Riad – sinh tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha.
Achraf Hakimi – sinh tại Madrid, Tây Ban Nha.
Neil El Aynaoui – sinh tại Nancy, Pháp.
Ayyoub Bouaddi – sinh tại Senlis, Pháp.
Azzedine Ounahi – người duy nhất trong đội hình sinh ra tại Morocco.
Bilal El Khannouss – sinh tại Molenbeek, Bỉ.
Brahim Diaz – sinh tại Malaga, Tây Ban Nha.
Ismael Saibari – sinh tại Terrassa, Tây Ban Nha.
Đội hình xuất phát của Brazil
Neymar bị loại khỏi đội hình. Cầu thủ của Santos, người vẫn đang bị đau, không có tên trong danh sách triệu tập cho trận đấu hôm nay, nên cũng không có mặt trên băng ghế dự bị cùng với các cầu thủ khác.
Thông tin trận đấu
- Brazil và Maroc sẽ gặp nhau lần thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup. Lần đối đầu trước diễn ra ở vòng bảng World Cup 1998, khi Brazil thắng 3-0. Trong trận đấu đó, Ronaldo và Rivaldo ghi những bàn thắng đầu tiên của họ tại một kỳ World Cup.
- Sau cuộc chạm trán ở World Cup 1998, hai đội chỉ gặp nhau thêm một lần nữa, trong trận giao hữu diễn ra tại Tunisia vào tháng 3/2023. Maroc giành chiến thắng 2-1.
- Brazil đã thắng 7 trong 8 trận World Cup gặp các đại diện châu Phi. Ngoại lệ duy nhất là thất bại 0-1 trước Cameroon tại World Cup 2022. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở vòng bảng World Cup 2026 có sự góp mặt của hai đội đang nằm trong top 10 bảng xếp hạng FIFA (Brazil hạng 6, Maroc hạng 7).
- Brazil là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. Selecaoo cũng là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch, đồng thời sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử World Cup: 67% (76 trận thắng sau 114 trận).
- Lần gần nhất Brazil vô địch World Cup là năm 2002. Kể từ đó, họ đã trải qua 5 kỳ World Cup liên tiếp không thể đăng quang, cân bằng chuỗi dài nhất trong lịch sử đội tuyển. Trước đó, Brazil từng có những giai đoạn tương tự từ 1930 đến 1954 và từ 1974 đến 1990.
- Brazil đứng đầu bảng đấu ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Ngoài ra, đội bóng áo vàng-xanh bất bại trong 20 trận ra quân gần nhất tại World Cup (thắng 17, hòa 3). Thất bại gần nhất ở trận mở màn là trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-3 vào năm 1934.
- Vị trí thứ 5 và hiệu suất ghi trung bình 1,3 bàn/trận tại vòng loại World Cup 2026 là thành tích kém nhất của Brazil kể từ khi thể thức vòng loại hiện tại được áp dụng cách đây khoảng 30 năm.
- Maroc tham dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp góp mặt. Đây là chuỗi tham dự World Cup dài nhất của đội tuyển này, đồng thời là chuỗi hiện tại dài nhất trong số các đại diện châu Phi, ngang bằng với Senegal và Tunisia. Tuy nhiên, Maroc chưa từng thắng trận mở màn World Cup nào (hòa 3, thua 3).
- Maroc là đội tuyển duy nhất thuộc khu vực CAF toàn thắng vòng loại World Cup 2026, giành chiến thắng cả 8 trận đã đấu.
- Hạng tư tại World Cup 2022 là thành tích tốt nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Phi tại World Cup. Ở giải đấu đó, Maroc giữ sạch lưới 4 trận, nhiều hơn tổng số trận sạch lưới mà họ có được trong 16 trận World Cup trước đó (3 trận).
- Brahim Diaz và Ayoub El Kaabi ghi 8 trong tổng số 9 bàn thắng của Maroc tại Cúp bóng đá châu Phi 2025. Diaz là Vua phá lưới giải đấu với 5 bàn, còn El Kaabi đóng góp 3 bàn.
- Raphinha là cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất của Brazil tại vòng loại World Cup 2026 với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ở World Cup 2022, anh là cầu thủ có nhiều cú sút trúng đích nhất mà không ghi được bàn nào (6 lần đưa bóng đi trúng khung thành nhưng không có bàn thắng).
- Carlo Ancelotti sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Brazil. Ông cũng là HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Selecao tại một kỳ World Cup. Nếu đưa Brazil lên ngôi vô địch, Ancelotti sẽ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử giành được cả World Cup lẫn Champions League/Cúp C1 châu Âu, sau Marcello Lippi và Vicente del Bosque.