Siêu phẩm gỡ hòa 1-1 của Vinicius (nguồn: VTV):

Một trận đấu tuyệt vời giữa Brazil và Maroc! Một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai lối chơi khác nhau tại sân vận động MetLife, trước hơn 80.000 khán giả, nơi sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7.

Trận đấu vòng bảng này hoàn toàn có thể được xem như một trận tứ kết – nghĩa là Brazil và Maroc sẽ phân định thắng thua trong hiệp phụ, hoặc loạt sút luân lưu.

Hai khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Ảnh: FIFA

Trận hòa 1-1 là xứng đáng, nhưng để lại ấn tượng tốt hơn cho Maroc, đội bóng đã chứng minh họ không còn là một hiện tượng mới nổi, mà là thế lực đáng gờm.

Vị trí thứ tư tại World Cup Qatar 2022 chỉ là bước khởi đầu cho một đội bóng đã nâng tầm bóng đá châu Phi lên một tầm cao chưa từng có.

Ngược lại, với Brazil, Carlo Ancelotti còn rất nhiều việc phải làm.

Bàn thắng:

Brazil: Vinicius 32'.

Maroc: Saibari 21'.

Đội hình xuất phát:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius; Igor Thiago.

Maroc (4-3-3): Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari, El Khannouss.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Brazil vs Maroc: