Kết quả World Cup 2026
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|
Sân vận động
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1 vòng bảng
|
12/06
02:00
|
Mexico
|
Nam Phi
|
A
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
12/06
09:00
|
Hàn Quốc
|
CH Séc
|
A
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
13/06
02:00
|
Canada
|
Bosnia and Herzegovina
|
B
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
13/06
08:00
|
Mỹ
|
Paraguay
|
D
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
14/06
02:00
|
Qatar
|
Thụy Sĩ
|
B
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
14/06
05:00
|
Brazil
|
Marocco
|
C
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
14/06
08:00
|
Haiti
|
Scotland
|
C
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
14/06
11:00
|
Úc
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
D
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
15/06
00:00
|
Đức
|
Curacao
|
E
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
15/06
03:00
|
Hà Lan
|
Nhật Bản
|
F
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
15/06
06:00
|
Bờ Biển Ngà
|
Ecuador
|
E
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
15/06
09:00
|
Thụy Điển
|
Tunisia
|
F
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
15/06
23:00
|
Tây Ban Nha
|
Cabo Verde
|
H
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
16/06
02:00
|
Bỉ
|
Ai Cập
|
G
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
16/06
05:00
|
Saudi Arabia
|
Uruguay
|
H
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
16/06
08:00
|
Iran
|
New Zealand
|
G
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
17/06
02:00
|
Pháp
|
Senegal
|
I
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
17/06
05:00
|
Iraq
|
Na Uy
|
I
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
17/06
08:00
|
Argentina
|
Algeria
|
J
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
17/06
11:00
|
Áo
|
Jordan
|
J
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
18/06
00:00
|
Bồ Đào Nha
|
CH Congo
|
K
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
18/06
03:00
|
Anh
|
Croatia
|
L
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
18/06
06:00
|
Ghana
|
Panama
|
L
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
18/06
09:00
|
Uzbekistan
|
Colombia
|
K
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
Lượt trận 2 vòng bảng
|
18/06
23:00
|
CH Séc
|
Nam Phi
|
A
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
19/06
02:00
|
Thụy Sĩ
|
Bosnia and Herzegovina
|
B
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
19/06
05:00
|
Canada
|
Qatar
|
B
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
19/06
08:00
|
Mexico
|
Hàn Quốc
|
A
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
20/06
02:00
|
Mỹ
|
Úc
|
D
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
20/06
05:00
|
Scotland
|
Marocco
|
C
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
20/06
08:00
|
Brazil
|
Haiti
|
C
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
20/06
11:00
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Paraguay
|
D
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
21/06
00:00
|
Hà Lan
|
Thụy Điển
|
F
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
21/06
03:00
|
Đức
|
Bờ Biển Ngà
|
E
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
21/06
07:00
|
Ecuador
|
Curacao
|
E
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
21/06
11:00
|
Tunisia
|
Nhật Bản
|
F
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
21/06
23:00
|
Tây Ban Nha
|
Saudi Arabia
|
H
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
22/06
02:00
|
Bỉ
|
Iran
|
G
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
22/06
05:00
|
Uruguay
|
Cabo Verde
|
H
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
22/06
08:00
|
New Zealand
|
Ai Cập
|
G
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
23/06
00:00
|
Argentina
|
Áo
|
J
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
23/06
04:00
|
Pháp
|
Iraq
|
I
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
23/06
07:00
|
Na Uy
|
Senegal
|
I
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
23/06
10:00
|
Jordan
|
Algeria
|
J
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
24/06
00:00
|
Bồ Đào Nha
|
Uzbekistan
|
K
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
24/06
03:00
|
Anh
|
Ghana
|
L
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
24/06
06:00
|
Panama
|
Croatia
|
L
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
24/06
06:30
|
Colombia
|
CH Congo
|
K
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
Lượt trận cuối vòng bảng
|
25/06
02:00
|
Bosnia and Herzegovina
|
Qatar
|
B
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
25/06
02:00
|
Thụy Sĩ
|
Canada
|
B
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
25/06
05:00
|
Marocco
|
Haiti
|
C
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
25/06
05:00
|
Scotland
|
Brazil
|
C
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
25/06
08:00
|
Nam Phi
|
Hàn Quốc
|
A
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
25/06
08:00
|
CH Séc
|
Mexico
|
A
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
26/06
03:00
|
Curacao
|
Bờ Biển Ngà
|
E
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
26/06
03:00
|
Ecuador
|
Đức
|
E
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
26/06
06:00
|
Tunisia
|
Hà Lan
|
F
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
26/06
06:00
|
Nhật Bản
|
Thụy Điển
|
F
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
26/06
09:00
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Mỹ
|
D
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
26/06
09:00
|
Paraguay
|
Úc
|
D
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
27/06
02:00
|
Na Uy
|
Pháp
|
I
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
27/06
02:00
|
Senegal
|
Iraq
|
I
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
27/06
07:00
|
Cabo Verde
|
Saudi Arabia
|
H
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
27/06
07:00
|
Uruguay
|
Tây Ban Nha
|
H
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
27/06
10:00
|
New Zealand
|
Bỉ
|
G
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
27/06
10:00
|
Ai Cập
|
Iran
|
G
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
28/06
04:00
|
Panama
|
Anh
|
L
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
28/06
04:00
|
Croatia
|
Ghana
|
L
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
28/06
06:30
|
Colombia
|
Bồ Đào Nha
|
K
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
28/06
06:30
|
CH Congo
|
Uzbekistan
|
K
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
28/06
09:00
|
Algeria
|
Áo
|
J
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
28/06
09:00
|
Jordan
|
Argentina
|
J
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
Vòng 1/16
|
29/06
02:00
|
Á quân Bảng A
|
Á quân Bảng B
|
1/16 - 1
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
30/06
00:00
|
Nhất Bảng C
|
Á quân Bảng F
|
1/16 - 2
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
30/06
03:30
|
Nhất Bảng E
|
Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F
|
1/16 - 3
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
30/06
08:00
|
Nhất Bảng F
|
Á quân Bảng C
|
1/16 - 4
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
01/07
00:00
|
Á quân Bảng E
|
Á quân Bảng I
|
1/16 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
01/07
04:00
|
Nhất Bảng I
|
Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H
|
1/16 - 6
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
01/07
08:00
|
Nhất Bảng A
|
Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I
|
1/16 - 7
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
02/07
00:00
|
Nhất Bảng L
|
Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K
|
1/16 - 8
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
02/07
03:00
|
Nhất Bảng G
|
Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J
|
1/16 - 9
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
02/07
09:00
|
Nhất Bảng D
|
Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J
|
1/16 - 10
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
03/07
02:00
|
Nhất Bảng H
|
Á quân Bảng J
|
1/16 - 11
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
03/07
06:00
|
Á quân Bảng K
|
Á quân Bảng L
|
1/16 - 12
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
03/07
10:00
|
Nhất Bảng B
|
Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J
|
1/16 - 13
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
04/07
01:00
|
Á quân Bảng D
|
Á quân Bảng G
|
1/16 - 14
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
04/07
05:00
|
Nhất Bảng J
|
Á quân Bảng H
|
1/16 - 15
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
04/07
08:30
|
Nhất Bảng K
|
Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L
|
1/16 - 16
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
Vòng 1/8
|
05/07
00:00
|
Thắng 1/16 - 1
|
Thắng 1/16 - 4
|
1/8 - 1
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
05/07
04:00
|
Thắng 1/16 - 3
|
Thắng 1/16 - 6
|
1/8 - 2
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
06/07
03:00
|
Thắng 1/16 - 2
|
Thắng 1/16 - 4
|
1/8 - 3
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
06/07
07:00
|
Thắng 1/16 - 7
|
Thắng 1/16 - 8
|
1/8 - 4
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
07/07
02:00
|
Thắng 1/16 - 12
|
Thắng 1/16 - 11
|
1/8 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
07/07
07:00
|
Thắng 1/16 - 10
|
Thắng 1/16 - 9
|
1/8 - 6
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
08/07
00:00
|
Thắng 1/16 - 15
|
Thắng 1/16 - 14
|
1/8 - 7
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
08/07
03:00
|
Thắng 1/16 - 13
|
Thắng 1/16 - 16
|
1/8 - 8
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
Tứ kết
|
10/07
03:00
|
Thắng 1/8 - 2
|
Thắng 1/8 - 1
|
Tứ kết 1
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
11/07
02:00
|
Thắng 1/8 - 5
|
Thắng 1/8 - 6
|
Tứ kết 2
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
12/07
04:00
|
Thắng 1/8 - 3
|
Thắng 1/8 - 4
|
Tứ kết 3
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
12/07
08:00
|
Thắng 1/8 - 7
|
Thắng 1/8 - 8
|
Tứ kết 4
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
Bán kết
|
15/07
02:00
|
Thắng Tứ kết 1
|
Thắng Tứ kết 2
|
Bán kết 1
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
16/07
02:00
|
Thắng Tứ kết 3
|
Thắng Tứ kết 4
|
Bán kết 2
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
Tranh hạng 3
|
19/07
04:00
|
Thua Bán kết 1
|
Thua Bán kết 2
|
Tranh 3-4
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
Chung kết
|
20/07
02:00
|
Thắng Bán kết 1
|
Thắng Bán kết 2
|
Chung kết
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:
Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, CH Czech
Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Bosnia-Herzegovina
Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti
Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Thuỵ Điển
Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand
Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde
Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan
Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo
Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana