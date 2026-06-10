Kết quả World Cup 2026 

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

Sân vận động

Địa điểm

Trực tiếp

Lượt trận 1 vòng bảng

12/06

02:00

Mexico

Nam Phi

A

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

12/06

09:00

Hàn Quốc

CH Séc

A

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

13/06

02:00

Canada

Bosnia and Herzegovina

B

BMO Field

Toronto, Canada

13/06

08:00

Mỹ

Paraguay

D

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

14/06

02:00

Qatar

Thụy Sĩ

B

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

14/06

05:00

Brazil

Marocco

C

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

14/06

08:00

Haiti

Scotland

C

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

14/06

11:00

Úc

Thổ Nhĩ Kỳ

D

BC Place

Vancouver, Canada

15/06

00:00

Đức

Curacao

E

NRG Stadium

Houston, Mỹ

15/06

03:00

Hà Lan

Nhật Bản

F

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

15/06

06:00

Bờ Biển Ngà

Ecuador

E

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

15/06

09:00

Thụy Điển

Tunisia

F

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

15/06

23:00

Tây Ban Nha

Cabo Verde

H

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

16/06

02:00

Bỉ

Ai Cập

G

Lumen Field

Seattle, Mỹ

16/06

05:00

Saudi Arabia

Uruguay

H

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

16/06

08:00

Iran

New Zealand

G

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

17/06

02:00

Pháp

Senegal

I

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

17/06

05:00

Iraq

Na Uy

I

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

17/06

08:00

Argentina

Algeria

J

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

17/06

11:00

Áo

Jordan

J

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

18/06

00:00

Bồ Đào Nha

CH Congo

K

NRG Stadium

Houston, Mỹ

18/06

03:00

Anh

Croatia

L

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

18/06

06:00

Ghana

Panama

L

BMO Field

Toronto, Canada

18/06

09:00

Uzbekistan

Colombia

K

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

Lượt trận 2 vòng bảng

18/06

23:00

CH Séc

Nam Phi

A

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

19/06

02:00

Thụy Sĩ

Bosnia and Herzegovina

B

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

19/06

05:00

Canada

Qatar

B

BC Place

Vancouver, Canada

19/06

08:00

Mexico

Hàn Quốc

A

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

20/06

02:00

Mỹ

Úc

D

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

20/06

05:00

Scotland

Marocco

C

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

20/06

08:00

Brazil

Haiti

C

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

20/06

11:00

Thổ Nhĩ Kỳ

Paraguay

D

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

21/06

00:00

Hà Lan

Thụy Điển

F

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

21/06

03:00

Đức

Bờ Biển Ngà

E

NRG Stadium

Houston, Mỹ

21/06

07:00

Ecuador

Curacao

E

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

21/06

11:00

Tunisia

Nhật Bản

F

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

21/06

23:00

Tây Ban Nha

Saudi Arabia

H

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

22/06

02:00

Bỉ

Iran

G

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

22/06

05:00

Uruguay

Cabo Verde

H

BC Place

Vancouver, Canada

22/06

08:00

New Zealand

Ai Cập

G

Lumen Field

Seattle, Mỹ

23/06

00:00

Argentina

Áo

J

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

23/06

04:00

Pháp

Iraq

I

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

23/06

07:00

Na Uy

Senegal

I

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

23/06

10:00

Jordan

Algeria

J

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

24/06

00:00

Bồ Đào Nha

Uzbekistan

K

NRG Stadium

Houston, Mỹ

24/06

03:00

Anh

Ghana

L

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

24/06

06:00

Panama

Croatia

L

BMO Field

Toronto, Canada

24/06

06:30

Colombia

CH Congo

K

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

Lượt trận cuối vòng bảng

25/06

02:00

Bosnia and Herzegovina

Qatar

B

BC Place

Vancouver, Canada

25/06

02:00

Thụy Sĩ

Canada

B

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

25/06

05:00

Marocco

Haiti

C

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

25/06

05:00

Scotland

Brazil

C

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

25/06

08:00

Nam Phi

Hàn Quốc

A

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

25/06

08:00

CH Séc

Mexico

A

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

26/06

03:00

Curacao

Bờ Biển Ngà

E

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

26/06

03:00

Ecuador

Đức

E

BMO Field

Toronto, Canada

26/06

06:00

Tunisia

Hà Lan

F

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

26/06

06:00

Nhật Bản

Thụy Điển

F

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

26/06

09:00

Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ

D

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

26/06

09:00

Paraguay

Úc

D

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

27/06

02:00

Na Uy

Pháp

I

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

27/06

02:00

Senegal

Iraq

I

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

27/06

07:00

Cabo Verde

Saudi Arabia

H

NRG Stadium

Houston, Mỹ

27/06

07:00

Uruguay

Tây Ban Nha

H

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

27/06

10:00

New Zealand

Bỉ

G

Lumen Field

Seattle, Mỹ

27/06

10:00

Ai Cập

Iran

G

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

28/06

04:00

Panama

Anh

L

BMO Field

Toronto, Canada

28/06

04:00

Croatia

Ghana

L

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

28/06

06:30

Colombia

Bồ Đào Nha

K

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

28/06

06:30

CH Congo

Uzbekistan

K

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

28/06

09:00

Algeria

Áo

J

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

28/06

09:00

Jordan

Argentina

J

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

Vòng 1/16

29/06

02:00

Á quân Bảng A

Á quân Bảng B

1/16 - 1

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

30/06

00:00

Nhất Bảng C

Á quân Bảng F

1/16 - 2

NRG Stadium

Houston, Mỹ

30/06

03:30

Nhất Bảng E

Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F

1/16 - 3

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

30/06

08:00

Nhất Bảng F

Á quân Bảng C

1/16 - 4

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

01/07

00:00

Á quân Bảng E

Á quân Bảng I

1/16 - 5

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

01/07

04:00

Nhất Bảng I

Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H

1/16 - 6

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

01/07

08:00

Nhất Bảng A

Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I

1/16 - 7

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

02/07

00:00

Nhất Bảng L

Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K

1/16 - 8

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

02/07

03:00

Nhất Bảng G

Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J

1/16 - 9

Lumen Field

Seattle, Mỹ

02/07

09:00

Nhất Bảng D

Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J

1/16 - 10

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

03/07

02:00

Nhất Bảng H

Á quân Bảng J

1/16 - 11

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

03/07

06:00

Á quân Bảng K

Á quân Bảng L

1/16 - 12

BMO Field

Toronto, Canada

03/07

10:00

Nhất Bảng B

Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J

1/16 - 13

BC Place

Vancouver, Canada

04/07

01:00

Á quân Bảng D

Á quân Bảng G

1/16 - 14

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

04/07

05:00

Nhất Bảng J

Á quân Bảng H

1/16 - 15

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

04/07

08:30

Nhất Bảng K

Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L

1/16 - 16

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

Vòng 1/8

05/07

00:00

Thắng 1/16 - 1

Thắng 1/16 - 4

1/8 - 1

NRG Stadium

Houston, Mỹ

05/07

04:00

Thắng 1/16 - 3

Thắng 1/16 - 6

1/8 - 2

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

06/07

03:00

Thắng 1/16 - 2

Thắng 1/16 - 4

1/8 - 3

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

06/07

07:00

Thắng 1/16 - 7

Thắng 1/16 - 8

1/8 - 4

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

07/07

02:00

Thắng 1/16 - 12

Thắng 1/16 - 11

1/8 - 5

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

07/07

07:00

Thắng 1/16 - 10

Thắng 1/16 - 9

1/8 - 6

Lumen Field

Seattle, Mỹ

08/07

00:00

Thắng 1/16 - 15

Thắng 1/16 - 14

1/8 - 7

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

08/07

03:00

Thắng 1/16 - 13

Thắng 1/16 - 16

1/8 - 8

BC Place

Vancouver, Canada

Tứ kết

10/07

03:00

Thắng 1/8 - 2

Thắng 1/8 - 1

Tứ kết 1

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

11/07

02:00

Thắng 1/8 - 5

Thắng 1/8 - 6

Tứ kết 2

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

12/07

04:00

Thắng 1/8 - 3

Thắng 1/8 - 4

Tứ kết 3

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

12/07

08:00

Thắng 1/8 - 7

Thắng 1/8 - 8

Tứ kết 4

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

Bán kết

15/07

02:00

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 2

Bán kết 1

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

16/07

02:00

Thắng Tứ kết 3

Thắng Tứ kết 4

Bán kết 2

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

Tranh hạng 3

19/07

04:00

Thua Bán kết 1

Thua Bán kết 2

Tranh 3-4

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

Chung kết

20/07

02:00

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

Chung kết

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

danh sach world cup 2026.jpg
12 bảng đấu của World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

world cup 2026 1.jpg
104 trận đấu tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, CH Czech

Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Thuỵ Điển

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana