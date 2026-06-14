Đội hình ra sân
Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Louicius, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.
Scotland (4-4-2): Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams.
Bàn thắng: McGinn 29'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Pierrot bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Tình huống hú vía với CĐV Scotland.
78'
Haiti đang tăng tốc mạnh mẽ. Bellegarde thử vận may với cú tạc đạn tầm xa, bóng bật trúng hậu vệ Scotland.
73'
McGinn có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, nhưng pha kết thúc chân trái lại đưa bóng bay chệch cột.
71'
McTominay vừa bị kẽo ngã trong vòng cấm Haiti nhưng không có penalty cho Scotland.
60'
Các cầu thủ Scotland đang cho thấy kinh nghiệm với khả năng giữ nhịp tốt, khiến đối thủ nôn nóng dễ sập bẫy.
52'
Qua giờ giải lao, Haiti cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Kết thúc hiệp 1
40'
Haiti đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, nhưng có cảm giác các cầu thủ áo trắng bị vội trong các tình huống xử lý quyết định.
33'
Haiti cũng đưa ra câu trả lời đanh thép. Providence xử lý hay bên góc trái rồi quăng chân dứt điểm, buộc thủ môn Scotland phải trổ tài cản phá.
29'
Bàn thắng (1-0, John McGinn): Sau tình huống dàn xếp tấn công ấn tượng của Scotland, McGinn kết thúc trong vòng cấm, bóng khẽ chạm hậu vệ Haiti đổi hướng bay vào lưới.
17'
Đón đường chuyền ra của Ben Doak, McTominay đá nối ngay đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Haiti bật ra.
10'
Haiti cũng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Bellegarde vừa nã pháo ngoài vòng cấm chưa chính xác.
6'
Robertson tạt vào từ cánh trái khá dẻo, tạo điều kiện cho McTominay bật cao đánh đầu vọt xà.
3'
Scotland khởi đầu nhanh và mạnh mẽ. Ben Doak vừa rẽ từ cánh phải vào trong rồi kết thúc chìm, chưa thể gây khó cho thủ môn Haiti.
8h
Trận đấu bắt đầu.