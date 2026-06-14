Đội hình ra sân

Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Louicius, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.

Scotland (4-4-2): Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams.

Bàn thắng: McGinn 29'

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Scotland giành 3 điểm nhọc nhằn - Ảnh: OneFootball
14/06/2026 | 10:07

Kết thúc

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Scotland có 3 điểm đầu tay nhờ công McGinn - Ảnh: 433
Thu gọn
14/06/2026 | 09:54

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
14/06/2026 | 09:50

85'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Pierrot bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Tình huống hú vía với CĐV Scotland.

Thu gọn
14/06/2026 | 09:43

78'

Haiti đang tăng tốc mạnh mẽ. Bellegarde thử vận may với cú tạc đạn tầm xa, bóng bật trúng hậu vệ Scotland.

Thu gọn
14/06/2026 | 09:37

73'

McGinn có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, nhưng pha kết thúc chân trái lại đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
14/06/2026 | 09:35

71'

McTominay vừa bị kẽo ngã trong vòng cấm Haiti nhưng không có penalty cho Scotland.

Thu gọn
14/06/2026 | 09:25

60'

Các cầu thủ Scotland đang cho thấy kinh nghiệm với khả năng giữ nhịp tốt, khiến đối thủ nôn nóng dễ sập bẫy.

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Haiti chơi chưa tốt ở hiệp hai - Ảnh: SNT
Thu gọn
14/06/2026 | 09:18

52'

Qua giờ giải lao, Haiti cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Thu gọn
14/06/2026 | 08:57

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Scotland - Ảnh: SNT
Thu gọn
14/06/2026 | 08:46

40'

Haiti đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, nhưng có cảm giác các cầu thủ áo trắng bị vội trong các tình huống xử lý quyết định.

Thu gọn
14/06/2026 | 08:38

33'

Haiti cũng đưa ra câu trả lời đanh thép. Providence xử lý hay bên góc trái rồi quăng chân dứt điểm, buộc thủ môn Scotland phải trổ tài cản phá.

Thu gọn
14/06/2026 | 08:32

29'

Bàn thắng (1-0, John McGinn): Sau tình huống dàn xếp tấn công ấn tượng của Scotland, McGinn kết thúc trong vòng cấm, bóng khẽ chạm hậu vệ Haiti đổi hướng bay vào lưới.

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McGinn khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: DAZN
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McGinn ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
14/06/2026 | 08:19

17'

Đón đường chuyền ra của Ben Doak, McTominay đá nối ngay đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Haiti bật ra.

Thu gọn
14/06/2026 | 08:13

10'

Haiti cũng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Bellegarde vừa nã pháo ngoài vòng cấm chưa chính xác.

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Hai đội tạo nên thế trận hấp dẫn - Ảnh: SunSport
Thu gọn
14/06/2026 | 08:09

6'

Robertson tạt vào từ cánh trái khá dẻo, tạo điều kiện cho McTominay bật cao đánh đầu vọt xà.

Thu gọn
14/06/2026 | 08:05

3'

Scotland khởi đầu nhanh và mạnh mẽ. Ben Doak vừa rẽ từ cánh phải vào trong rồi kết thúc chìm, chưa thể gây khó cho thủ môn Haiti.

Thu gọn
14/06/2026 | 07:59

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
14/06/2026 | 07:27

7h20

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Người dân Haiti háo hức chờ xem trận đấu đầu tiên của ĐTQG tại World Cup - Ảnh: Jhanedouze
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14/06/2026 | 07:26

7h

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Đội hình ra sân Scotland - Ảnh: A.F
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Đội hình ra sân Haiti - Ảnh: A.F
Thu gọn
13/06/2026 | 15:47

6h30

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McTominay và Robertson sẵn sàng cho trận ra quân - Ảnh: SNT
Thu gọn
13/06/2026 | 15:47

6h

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Scotland được đánh giá cao hơn hẳn Haiti - Ảnh: SunSport
Thu gọn