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Cả CA TPHCM và Thể Công Viettel đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời tiếp tục cuộc đua vô địch.
Trước vòng đấu này, CA TPHCM có 4 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Thể Công Viettel có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua. Đây là thành tích chưa tương xứng với sự đầu tư mạnh của hai đội ở mùa giải năm nay.
Trên sân nhà, CA TP.HCM chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong khi đó, Thể Công Viettel thận trọng hơn, nhưng cũng không phải e ngại đối thủ.
Bước ngoặt đến ở phút 68. Từ cú căng ngang của Minh Hoàng, Olaha tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp, hạ gụ thủ thành Văn Việt, mở tỷ số cho CA TPHCM.
Những phút cuối trận, đội khách được hưởng quả penalty, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài thay đổi quyết định. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CA TPHCM.
Đội hình xuất phát:
CA TPHCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Caputa, Quốc Cường, Leonardo, Olaha Mạnh Đức, Đức Phú, Tiến Linh
Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Văn Tú, Lucas Alves, Văn Khang, Việt Hưng, Ribamar, Hoàng Minh
90+5
Ribamar ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với Hoàng Phúc, trọng tài xác định cầu thủ CA TPHCM phạm lỗi. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài lại thay đổi quyết định, không cho đội khách hưởng quả phạt đền. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
90+4
Dù bóng chạm tay trung vệ Đinh Quang Kiệt nhưng trọng tài quyết định không check VAR, không cho Thể Công Viettel hưởng quả penalty.
89'
Dù chơi hơn người nhưng Thể Công Viettel vẫn không gây ra nhiều khó khăn với hàng phòng ngự CA TPHCM, thậm chí còn suýt bị thủng lưới sau 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp của cầu thủ chủ nhà.
81'
Sau khi xem VAR khá lâu, trọng tài quyết định xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ với Đức Phú, sau pha vào bóng nguy hiểm với Danh Trung bên phía Thể Công Viettel.
68'
Bàn thắng!!! Từ cú căng ngang của Minh Hoàng, Olaha tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp, hạ gụ thủ thành Văn Việt, mở tỷ số cho CA TPHCM.
60'
Trong hiệp 2, CA TPHCM chơi tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt để mở tỷ số.
49'
Caputa ngoặt bóng trước khi tung cú dứt điểm rất căng, trúng xà ngang khung thành Thể Công Viettel.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
39'
Aldair tận dụng sai lầm của cầu thủ Thể Công Viettel, dùng tốc độ thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Tiến Linh. Tuy nhiên, thủ thành Văn Việt kịp thời băng ra bắt bóng.
34'
Hoàng Minh của Thể Công Viettel phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi phía sau với Quốc Cường. Trước khi đưa ra quyết định, trọng tài đã phải tham khảo VAR.
27'
Quốc Cường dứt điểm đẹp mắt nhưng thủ thành Văn Việt chơi rất xuất sắc, bay người cứu thua cho Thể Công Viettel.
24'
Khuất Văn Khang căng ngang rất đẹp mắt, Ribamar băng vào dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc CA TPHCM. Thủ môn Patrik Lê Giang chỉ biết đứng nhìn trong tình huống này nhưng rất may anh không phải vào lưới nhặt bóng.
20'
Từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Lucas Alves bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Patrik Lê Giang.
10'
Chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào được hai đội tạo ra kể từ đầu trận. Thể Công Viettel chơi với tốc độ chậm, trong khi đội chủ nhà sử dụng các đường chuyền dài cho Olaha ở phía trên.
5'
Trong những phút đầu, hai đội thi đấu quyết với nhau từ khu vực giữa sân.
18h00
Trận đấu bắt đầu. CA TPHCM là đội giao bóng trước.
17h30
Bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Thể Công Viettel toàn hòa và thua. Trong khi đó, CA TPHCM không thắng trong 3 trận đã qua.
17h20
Thể Công Viettel đang chịu áp lực phải cải thiện thành tích. Sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng mở màn, đội bóng áo lính lần lượt thất bại trước CAHN và Hà Tĩnh, trong đó trận thua 1-3 trước đội bóng núi Hồng bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự. Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, đội bóng này cũng nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung (Indonesia) ngày 14/10.
17h15
Trên sân nhà, CA TPHCM bước vào vòng 4 với mục tiêu giành kết quả tích cực sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng đấu gần nhất. Dù có một điểm trên sân khách, Tiến Linh và các đồng đội vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì sự ổn định ở giải đấu.
17h03
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel:
17h00
Đội hình xuất phát của CA TPHCM: