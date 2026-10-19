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Cả CA TPHCM và Thể Công Viettel đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời tiếp tục cuộc đua vô địch.

Trước vòng đấu này, CA TPHCM có 4 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Thể Công Viettel có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua. Đây là thành tích chưa tương xứng với sự đầu tư mạnh của hai đội ở mùa giải năm nay.

Trên sân nhà, CA TP.HCM chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong khi đó, Thể Công Viettel thận trọng hơn, nhưng cũng không phải e ngại đối thủ.

Bước ngoặt đến ở phút 68. Từ cú căng ngang của Minh Hoàng, Olaha tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp, hạ gụ thủ thành Văn Việt, mở tỷ số cho CA TPHCM.

Những phút cuối trận, đội khách được hưởng quả penalty, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài thay đổi quyết định. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CA TPHCM.

Đội hình xuất phát:

CA TPHCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Caputa, Quốc Cường, Leonardo, Olaha Mạnh Đức, Đức Phú, Tiến Linh

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Văn Tú, Lucas Alves, Văn Khang, Việt Hưng, Ribamar, Hoàng Minh