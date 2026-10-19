Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu hụt lực lượng ở tuyến trên trong đợt tập trung tháng 11, nhưng với HLV Kim Sang Sik, bài toán lớn hơn nằm ở hiệu quả tấn công.

Hàng công chắp vá...

Đợt tập trung tháng 11 nhiều khả năng tuyển Việt Nam không có được những cầu thủ tấn công tốt nhất khi Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc chưa bình phục chấn thương hoặc đạt trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, khả năng góp mặt của Đình Bắc cũng còn bỏ ngỏ.

Đó là những tổn thất có thật, nhưng cũng không bất ngờ khi các chân sút trụ cột ở tuyển Việt Nam đã trải qua một thời gian dài “cày ải” liên tục từ những giải đấu này sang giải khác.

HLV Kim Sang Sik đối mặt với câu chuyện thiếu hụt nhân sự cho hàng công

Dẫu vậy, trong thế khó, những tín hiệu từ V-League cũng đang giúp ông Kim Sang Sik bớt lo âu với nhiều chân sút kỳ cựu trên đường tìm lại phong độ như Tiến Linh, Tuấn Hải hoặc Quốc Việt.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng ở đợt tập trung tới HLV Kim Sang Sik cũng chào đón màn ra mắt của Olaha Mạnh Đức khi chân sút nhập tịch này đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Việt Nam.

... chưa đáng lo bằng chuyện thiếu bài

Hàng công chắp vá đương nhiên đáng lo, nhưng khó khăn lớn nhất mà chiến lược gia người Hàn Quốc đối mặt phải là câu chuyện hiệu quả hay tuyển Việt Nam quá phụ thuộc vào những cá nhân xuất sắc kéo dài suốt thời gian qua.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt, tổ chức tấn công nhiều, nhưng hiệu quả cuối cùng lại quá thấp, để rồi hiếm khi tạo được cách biệt sớm để buộc đối thủ phải từ bỏ thế trận phòng ngự.

Nhưng điều đáng lo hơn cả vẫn là sự hiệu quả, chất lượng trong các bài tấn công

Trận hòa Singapore ở ASEAN Cup là ví dụ, tuyển Việt Nam chủ động thế trận nhưng bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu. Đến FIFA ASEAN Cup, thất bại trước Thái Lan tiếp tục phơi bày hạn chế ấy của đội.

Ngoài ra, ngay ở các trận thắng của đội dưới thời ông Kim Sang Sik tình trạng đó cũng lặp lại khá nhiều. Các pha lập công phá vỡ thế bế tắc của tuyển Việt Nam thường đến khá muộn dù trước đó tạo ra sức ép không nhỏ.

Vậy nên, hai trận giao hữu tháng 11 vì thế không nên chỉ là dịp tìm người thay Xuân Son hay giảm tải cho Đình Bắc, hoặc kiểm tra phong độ của các trụ cột mà quan trọng hơn, HLV Kim Sang Sik phải tìm ra cách để tuyển Việt Nam tấn công hiệu quả, phá vỡ hàng thủ lùi sâu, có tổ chức từ đối thủ.

Nếu không giải được bài toán ấy, dù hàng công có đủ người đi chăng nữa, tuyển Việt Nam vẫn rất dễ lặp lại hình ảnh quen thuộc: cầm bóng nhiều, ép sân nhiều, nhưng rời sân với quá ít hay thậm chí không thể ghi bàn.

Vấn đề này càng cần được xử lý triệt để, khi Asian Cup là sân chơi ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với ASEAN Cup, và các đối thủ cũng sẽ không mắc sai lầm.