Đội hình ra sân
Canada (4-4-2): Creapeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed; David, Larin.
Qatar (4-2-3-1): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Laye, Madibo, Gaber; Junior, Abdurisag, Afif.
Bàn thắng: Larin 16', David 29', 45'+3, 90'+2, Saliba 64', Manai 74' (phản lưới)
Thẻ đỏ: Homam Al-Amin 33', Madibo 54'
Kết thúc
90'+2
Bàn thắng (6-0, Jonathan David): Chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm, David kết thúc chân trái ghi bàn thứ 6 cho Canada. Cá nhân tiền đạo của Juventus cũng lập hat-trick cho riêng mình.
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
83'
Các cầu thủ Qatar đang căng mình chống đỡ các đợt tấn công của Canada.
74'
Bàn thắng (5-0, Manai phản lưới): Shaffelburg quăng chân volley trong vòng cấm khiến hậu vệ mới vào sân Al Manai bên phía Qatar đốt lưới nhà.
64'
Bàn thắng (4-0, Saliba): Được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm, Saliba cứa lòng đưa bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới, ghi bàn thứ 4 cho Canada.
62'
Trận đấu càng nóng lên với những tình huống phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Qatar.
54'
Thẻ đỏ (Madibo): Tiền vệ Qatar có pha phạm lỗi khiến Kone chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ và cáng được đưa vào sân để hỗ trợ cầu thủ chủ nhà.
Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Madibo. Kể từ phút này, Qatar chỉ còn chơi với 10 người.
50'
Qua giờ giải lao, Qatar buộc phải chơi tử thủ, phòng ngự với 10 người còn lại bên phần sân nhà.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Bàn thắng (3-0, Jonathan David): Bóng được tạt vào cho Larin đánh đầu dội cột bật ra. David xuất hiện rất nhanh đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-0.
45'
Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.
37'
Thi đấu hơn người, Canada kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Buchanan vẫn chưa có duyên ghi bàn khi pha đá nối của anh bị hậu vệ Qatar phá trên vạch vôi.
33'
Thẻ đỏ (Al-Amin): Khó khăn càng thêm chồng chất với Qatar khi Al-Amin phạm lỗi kéo ngã Buchanan sát vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Al-Amin ra khỏi sân.
29'
Bàn thắng (2-0, Jonathan David): Buchanan kết thúc ngoài tuyến hai, bóng chạm hậu vệ Qatar bật ra đúng tầm để Jonathan David volley chân phải sấm sét nhân đôi cách biệt.
24'
Sau khi vượt lên dẫn trước, Canada tiếp tục duy trì sự lấn lướt, pressing liên tục khiến các cầu thủ Qatar không thể triển khai thế trận.
16'
Bàn thắng (1-0, Larin): Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Canada được đền đáp bằng bàn mở tỷ số.
Jonathan David volley sấm sét buộc thủ môn Abunada đẩy bóng ra. Larin xuất hiện đúng lúc đệm vào khung thành trống ghi bàn.
9'
Cornelius nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Afif để ngăn tình huống phản công.
7'
Cơ hội đầu tiên phía đội chủ nhà thuộc về Jonathan David. Tiếc rằng, pha đá nối ngay nhằm góc hẹp bị thủ môn Qatar đẩy ra.
3'
Nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, Canada nhập cuộc đầy quyết tâm khi dồn lên tấn công mạnh mẽ.
5h
Trận đấu bắt đầu.