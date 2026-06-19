Đội hình ra sân

Canada (4-4-2): Creapeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed; David, Larin.

Qatar (4-2-3-1): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Laye, Madibo, Gaber; Junior, Abdurisag, Afif.

Bàn thắng: Larin 16', David 29', 45'+3, 90'+2, Saliba 64', Manai 74' (phản lưới)

Thẻ đỏ: Homam Al-Amin 33', Madibo 54'

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Chiến thắng hoành tráng của Canada - Ảnh: OneFootball
19/06/2026 | 07:10

Kết thúc

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Jonathan David thi đấu bùng nổ giúp Canada thắng giòn giã - Ảnh: 433
Thu gọn
19/06/2026 | 06:54

90'+2

Bàn thắng (6-0, Jonathan David): Chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm, David kết thúc chân trái ghi bàn thứ 6 cho Canada. Cá nhân tiền đạo của Juventus cũng lập hat-trick cho riêng mình.

Thu gọn
19/06/2026 | 06:52

90'

Hiệp hai có 9 phút bù giờ.

Thu gọn
19/06/2026 | 06:45

83'

Các cầu thủ Qatar đang căng mình chống đỡ các đợt tấn công của Canada.

Thu gọn
19/06/2026 | 06:38

74'

Bàn thắng (5-0, Manai phản lưới): Shaffelburg quăng chân volley trong vòng cấm khiến hậu vệ mới vào sân Al Manai bên phía Qatar đốt lưới nhà.

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Manai đá phản lưới nhà - Ảnh: ESPN
Thu gọn
19/06/2026 | 06:25

64'

Bàn thắng (4-0, Saliba): Được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm, Saliba cứa lòng đưa bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới, ghi bàn thứ 4 cho Canada.

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Saliba tri ân đồng đội Kone mới dính chấn thương - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
19/06/2026 | 06:24

62'

Trận đấu càng nóng lên với những tình huống phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Qatar. 

Thu gọn
19/06/2026 | 06:19

54'

Thẻ đỏ (Madibo): Tiền vệ Qatar có pha phạm lỗi khiến Kone chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ và cáng được đưa vào sân để hỗ trợ cầu thủ chủ nhà.

Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Madibo. Kể từ phút này, Qatar chỉ còn chơi với 10 người.

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Madibo nhận thẻ đỏ sau khi gây chấn thương nặng cho Kone - Ảnh: R.F
Thu gọn
19/06/2026 | 06:12

50'

Qua giờ giải lao, Qatar buộc phải chơi tử thủ, phòng ngự với 10 người còn lại bên phần sân nhà.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Canada - Ảnh: CANMNT
Thu gọn
19/06/2026 | 05:49

45'+3

Bàn thắng (3-0, Jonathan David): Bóng được tạt vào cho Larin đánh đầu dội cột bật ra. David xuất hiện rất nhanh đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

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David tỏa sáng khi Canada cần anh nhất - Ảnh: CANMNT
Thu gọn
19/06/2026 | 05:46

45'

Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:38

37'

Thi đấu hơn người, Canada kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Buchanan vẫn chưa có duyên ghi bàn khi pha đá nối của anh bị hậu vệ Qatar phá trên vạch vôi.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:37

33'

Thẻ đỏ (Al-Amin): Khó khăn càng thêm chồng chất với Qatar khi Al-Amin phạm lỗi kéo ngã Buchanan sát vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Al-Amin ra khỏi sân.

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Tình huống Al-Amin bị truất quyền thi đấu - Ảnh: R.F
Thu gọn
19/06/2026 | 05:35

29'

Bàn thắng (2-0, Jonathan David): Buchanan kết thúc ngoài tuyến hai, bóng chạm hậu vệ Qatar bật ra đúng tầm để Jonathan David volley chân phải sấm sét nhân đôi cách biệt.

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David ăn mừng phấn khích - Ảnh: BR Football
Thu gọn
19/06/2026 | 05:24

24'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Canada tiếp tục duy trì sự lấn lướt, pressing liên tục khiến các cầu thủ Qatar không thể triển khai thế trận.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:18

16'

Bàn thắng (1-0, Larin): Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Canada được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. 

Jonathan David volley sấm sét buộc thủ môn Abunada đẩy bóng ra. Larin xuất hiện đúng lúc đệm vào khung thành trống ghi bàn.

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Larin ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: A.F
Thu gọn
19/06/2026 | 05:11

9'

Cornelius nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Afif để ngăn tình huống phản công.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:10

7'

Cơ hội đầu tiên phía đội chủ nhà thuộc về Jonathan David. Tiếc rằng, pha đá nối ngay nhằm góc hẹp bị thủ môn Qatar đẩy ra.

Thu gọn
19/06/2026 | 05:03

3'

Nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, Canada nhập cuộc đầy quyết tâm khi dồn lên tấn công mạnh mẽ.

Thu gọn
19/06/2026 | 04:55

5h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
19/06/2026 | 04:37

4h

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Đội hình ra sân Canada và Qatar - Ảnh: InstantFoot
Thu gọn
18/06/2026 | 21:10

3h30

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Dàn sao Canada tập luyện trước trận - Ảnh: CANMNT
Thu gọn
18/06/2026 | 21:10

3h

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Canada được đánh giá cao hơn với lợi thế sân nhà - Ảnh: Khelnow
Thu gọn