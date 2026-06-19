Thẻ đỏ (Madibo): Tiền vệ Qatar có pha phạm lỗi khiến Kone chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ và cáng được đưa vào sân để hỗ trợ cầu thủ chủ nhà.

Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Madibo. Kể từ phút này, Qatar chỉ còn chơi với 10 người.