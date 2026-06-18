5h ngày 19/6, sân BC Place:

World Cup 2026 đang chứng kiến một xu hướng thú vị, khi bóng đá châu Á tự tin thách thức tất cả.

Nhật Bản cầm hòa Hà Lan 2-2 trong trận cầu được xem là hay nhất giải đấu tính đến lúc này. Úc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 đầy thuyết phục. Qatar cũng giành được điểm số lịch sử khi hòa Thụy Sĩ 1-1.

Qatar có khởi đầu lịch sử tại World Cup 2026. Ảnh: QFA

Giờ đây, trước cuộc đối đầu với chủ nhà Canada, Qatar đứng trước cơ hội tạo nên thêm một bất ngờ nữa.

Thực tế, Qatar không được đánh giá cao bằng Canada – đội sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nổi bật là Jonathan David, Cyle Larin hay Alphonso Davies nếu anh kịp bình phục chấn thương.

Canada cũng có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Chính áp lực ấy có thể trở thành gánh nặng. Điều này thể hiện trong trận ra quân hòa Bosnia 1-1.

Đội bóng của Jesse Marsch vẫn cho thấy sự nhiệt huyết quen thuộc, song đôi lúc thiếu đi sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Qatar của Julen Lopetegui đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên ngay từ lượt trận mở màn.

Trận hòa Thụy Sĩ không chỉ là điểm đầu tiên trong lịch sử World Cup của Qatar, mà còn giúp các cầu thủ cởi bỏ áp lực tâm lý kéo dài từ thất bại trên sân nhà gần 4 năm trước.

Dấu ấn của Lopetegui thể hiện rất rõ trong cách Qatar thi đấu, khi cả tập thể biết lùi sâu khi cần thiết, biết thu hẹp khoảng trống và chờ thời cơ phản công.

HLV Lopetegui tạo dấu ấn trong lối chơi của Qatar. Ảnh: QFA

Quan trọng hơn, Qatar vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Akram Afif hay Almoez Ali, những người từng đưa đội lên đỉnh châu Á.

Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Canada sẽ có trận đấu khó khăn hơn nhiều so với dự đoán.

Một chiến thắng tất nhiên là mục tiêu lý tưởng với Qatar. Nhưng ngay cả một trận hòa cũng có thể được xem là kết quả tích cực.

Nếu giành thêm một điểm trước Canada, Qatar hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng 1/16. Đây là điều ít người dám nghĩ tới khi giải đấu bắt đầu.

Khi quả bóng Trionda lăn, điều gì cũng có thể xảy ra. Qatar có quyền mơ về điều kỳ diệu.

Đội hình dự kiến:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; Jonathan David, Larin.

Qatar (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali.

Dự đoán: Hòa 1-1.