Canada tranh tài World Cup 2026 với sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Không chỉ muốn nhìn các cầu thủ của mình chơi hay mà còn phải cụ thể bằng thắng lợi để lấy vé đi tiếp.

Không hẹn mà gặp, cả Canada và Qatar đều để thủng lưới trước rồi sau đó mới kiếm được trận hòa (1-1) lần lượt trước Bosnia, Thụy Sĩ.

Các chuyên gia đều đặt niềm tin chiến thắng vào đội tuyển nước chủ nhà. Ảnh: Khel Now

Cyle Larin vào sân từ ghế dự bị thay Tani Oluwaseyi ở phút 76 và chỉ 2 phút sau, anh điền tên lên bảng điện tử, mang lại niềm vui cho các CĐV nhà.

Trong khi đó, Qatar đúng nghĩa kiếm được 1 điểm may mắn khi đấu Thụy Sĩ vượt trội (kiểm soát bóng 70%) và áp đảo hơn hẳn với 27 cú sút, trong đó có 10 trúng đích, nhờ bàn phản lưới của đối thủ ở phút 90+4.

Ở lượt đấu thứ 2, HLV Marsch hi vọng sức mạnh từ trên khán đài sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Canada để giành chiến thắng trước Qatar, sau chuỗi 7 trận chưa được hưởng niềm vui này. Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 1 lần và chiến thắng thuộc về Canada (2-0).

Qatar khả năng cao sẽ tiếp tục tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chờ thời cơ phản công nhanh trước Canada.

Về lực lượng, vấn đề đáng quan tâm nhất với người hâm mộ bóng đá Canada là liệu cầu thủ then chốt nhất của họ - Alphonso Davies có ra sân, sau khi anh bỏ lỡ trận mở màn vì chấn thương?

Canada có lợi thế sân nhà, chiều sâu tấn công tốt. Nhưng Qatar do HLV Lopetegui dẫn dắt chơi kỷ luật, đủ khả năng gây khó cho đối thủ.

Dù vậy, dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN đặt niềm tin vào Canada, thắng tối thiểu 1-0 Qatar.

Các chuyên gia của Sportskeeda và Sportsmole cũng chung ý tưởng Canada giành trọn 3 điểm, với 2 tỷ số được chọn lần lượt là: 2-1 và 2-0 trước Qatar. Chuyên gia Goal cũng dự đoán, Canada 2-1 Qatar.

Đội hình dự kiến:

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; Jonathan David, Larin.

Qatar: Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali.