Đội hình ra sân
Chelsea (4-3-2-1): Martinez; Aechempong, Fofana, Colwill, Chavarría; Caicedo, Lavia, Estevao; Palmer, Rogers; Emegha.
Leeds (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Longstaff, Okafor; Calvert-Lewin.
Bàn thắng: Emegha 25' - Okafor 28', 58', Calvert-Lewin 53' (pen), Aaronson 90'+1
|Kết quả
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City 1 - 1 Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham 2 - 0 Ipswich
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa 0 - 0 Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 4 Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry 3 - 2 Crystal Palace
Kết thúc
90'+1
Bàn thắng (1-4, Aaronson): Leeds phản công chớp nhoáng. Wilson chuyền khe cho Aaronson lẻn xuống xử lý khéo léo rồi dứt điểm qua chân Martinez ghi bàn thứ 4 cho đội khách.
83'
Morgan Rogers đột phá nỗ lực bên cánh trái nhưng đường chuyền vào bị Trafford bắt gọn.
72'
Chelsea đang cố gắng dồn ép nhưng các phương án tấn công thiếu sức sống.
63'
Ở thế cùng đường, HLV Xabi Alonso mới tung những mũi nhọn như Welbeck hay Pedro Neto vào sân.
58'
Bàn thắng (1-3, Okafor): Từ đường chuyền vào bên cánh phải của Apamdu, Okafor thoải mái đá nối chính diện khung thành nâng tỷ số lên 3-1.
53'
Bàn thắng (1-2, Calvert-Lewin): Leeds được hưởng quả phạt đền khi bóng bật tay Rogers trong vòng cấm.
Từ khoảng cách 11m, Calvert-Lewin không bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 2-1.
Kết thúc hiệp 1
45'
Muharemovic đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng trước đó Justin đã rơi vào thế việt vị.
43'
Gudmundsson đột phá đầy nỗ lực bên cánh trái rồi kết thúc chân phải chưa chính xác.
37'
Calvert-Lewin thực hiện pha giật gót đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
28'
Bàn thắng (1-1, Okafor): Leeds nhanh chóng đưa ra câu trả lời đanh thép. Okafor xâm nhập vòng cấm xử lý đầy quyết tâm và tung cú đá chân trái đánh bại thủ thành Martinez.
25'
Bàn thắng (1-0, Emegha): Rogers thoát đi ấn tượng rồi chuyền cho Emegha tung cú sút chân trái rất căng mở tỷ số cho Chelsea.
22'
Caicedo ôm mặt rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Jordan Henderson.
18'
Từ quả tạt bên cánh phải của Justin, Calvert-Lewin bật cao đánh đầu dội xà ngang khung thành Chelsea.
15'
Estevao xử lý kỹ thuật bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng dễ dàng bị Trafford hóa giải.
5'
Chelsea nhập cuộc mạnh mẽ với những tình huống dồn ép liên tục.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Reece James, João Pedro, Jamie Gittens, Maxence Lacroix và Jorrel Hato vắng mặt vì chấn thương.
Leeds: Mateo Joseph và Anton Stach chấn thương.