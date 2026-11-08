Đội hình ra sân

Sunderland: Robin Roefs, Meunier, Hume, Mukiele, Reinildo, Luke O’Nien,  Granit Xhaka, Sadiki,  Le Fée, Talbi, Brobbey.

Chelsea: Mike Penders, Chavarria, Wesley Fofana, Colwill, Pedro Neto, Lavia, Caicedo, Henderson, Palestra, Cole Palmer, Rogers.

Bàn thắng: Le Fee 36' (pen)

08/11/2026 | 23:07

Kết thúc

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Sunderland tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Chelsea - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 22:56

90'

Bóng được treo vào vòng cấm cho Welbeck bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:51

87'

Hàng thủ Chelsea dâng cao lúc cuối trận nên Sunderland có những pha phản công lợi hại. Talbi vừa tung cú đá chân phải đi chệch cột.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:49

78'

Isidor có cơ hội đối mặt thủ môn Chelsea nhưng dứt điểm không thành công.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:40

73'

Sunderland đang chủ động phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Roefs.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:32

65'

Chelsea sử dụng những quả tạt từ biên nhưng do thiếu tiền đạo mục tiêu Joao Pedro nên hiệu quả thấp.

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Xabi Alonso suy tư ngoài đường biên - Ảnh: P.L
Thu gọn
08/11/2026 | 22:19

53'

Chelsea đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng các đợt triển khai của họ khá bế tắc.

Thu gọn
08/11/2026 | 22:12

46'

Ngay đầu hiệp hai, Estevao được tung vào sân thay cho Colwill.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:54

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Sunderland - Ảnh: SFC
Thu gọn
08/11/2026 | 21:49

45'

Hiệp một có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:44

40'

Romeo Lavia thử vận may với cú nã đại bác ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:37

36'

Bàn thắng (1-0, Le Fee): Brobbey càn lướt vào vòng cấm buộc Colwill phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Le Fee dễ dàng mở tỷ số cho Sunderland.

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Tình huống dẫn đến quả phạt đền
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Le Fee ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m - Ảnh: P.L

Thu gọn
08/11/2026 | 21:30

28'

Brobbey dẫn bóng tốc độ loại bỏ Fofana nhưng cú đá cuối cùng ở góc hẹp lại không đi vào khung thành.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:26

25'

Palestra tạt vào như đặt để Rogers bật cao đánh đầu đi ra ngoài ở khoảng cách gần.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:24

22'

Cole Palmer vừa ngã trong vòng cấm Sunderland nhưng trọng tài không cho Chelsea hưởng phạt đền. VAR vào cuộc nhưng quyết định không thay đổi.

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Cole Palmer tranh luận với trọng tài - Ảnh: Premier League
Thu gọn
08/11/2026 | 21:16

15'

Bóng được Talbi tạt vào từ cánh trái cho Brobbey đệm cận thành ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:10

8'

Hai đội đang thi đấu quyết tâm với khả năng pressing tầm cao ấn tượng.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:05

3'

Xhaka dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Ahoka.

Thu gọn
08/11/2026 | 21:05

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
08/11/2026 | 20:39

20h

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Đội hình ra sân Sunderland vs Chelsea
Thu gọn
08/11/2026 | 12:15

19h

Thông tin lực lượng

Sunderland: Romaine Mundle chấn thương. Omar Alderete bị treo giò. 

Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James, Joao Pedro chấn thương.

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Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: PL
Thu gọn