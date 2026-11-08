Đội hình ra sân
Sunderland: Robin Roefs, Meunier, Hume, Mukiele, Reinildo, Luke O’Nien, Granit Xhaka, Sadiki, Le Fée, Talbi, Brobbey.
Chelsea: Mike Penders, Chavarria, Wesley Fofana, Colwill, Pedro Neto, Lavia, Caicedo, Henderson, Palestra, Cole Palmer, Rogers.
Bàn thắng: Le Fee 36' (pen)
Kết thúc
90'
Bóng được treo vào vòng cấm cho Welbeck bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành.
87'
Hàng thủ Chelsea dâng cao lúc cuối trận nên Sunderland có những pha phản công lợi hại. Talbi vừa tung cú đá chân phải đi chệch cột.
78'
Isidor có cơ hội đối mặt thủ môn Chelsea nhưng dứt điểm không thành công.
73'
Sunderland đang chủ động phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Roefs.
65'
Chelsea sử dụng những quả tạt từ biên nhưng do thiếu tiền đạo mục tiêu Joao Pedro nên hiệu quả thấp.
53'
Chelsea đang cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng các đợt triển khai của họ khá bế tắc.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Estevao được tung vào sân thay cho Colwill.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
40'
Romeo Lavia thử vận may với cú nã đại bác ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.
36'
Bàn thắng (1-0, Le Fee): Brobbey càn lướt vào vòng cấm buộc Colwill phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Le Fee dễ dàng mở tỷ số cho Sunderland.
28'
Brobbey dẫn bóng tốc độ loại bỏ Fofana nhưng cú đá cuối cùng ở góc hẹp lại không đi vào khung thành.
25'
Palestra tạt vào như đặt để Rogers bật cao đánh đầu đi ra ngoài ở khoảng cách gần.
22'
Cole Palmer vừa ngã trong vòng cấm Sunderland nhưng trọng tài không cho Chelsea hưởng phạt đền. VAR vào cuộc nhưng quyết định không thay đổi.
15'
Bóng được Talbi tạt vào từ cánh trái cho Brobbey đệm cận thành ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.
8'
Hai đội đang thi đấu quyết tâm với khả năng pressing tầm cao ấn tượng.
3'
Xhaka dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Ahoka.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
Thông tin lực lượng
Sunderland: Romaine Mundle chấn thương. Omar Alderete bị treo giò.
Chelsea: Emiliano Martínez, Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James, Joao Pedro chấn thương.