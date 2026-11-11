Xabi Alonso được mời về để chấm dứt cảnh hỗn loạn ở Chelsea, nhưng ông vẫn chưa làm được điều đó.

Cứ đến kỳ nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG, dấu hiệu tụt dốc hiện rõ ở một số đội bóng Ngoại hạng Anh.

Các HLV và cầu thủ có đủ thời gian để ổn định, còn những trục trặc ban đầu chẳng thể mãi là lời giải thích cho chuỗi phong độ chật vật suốt mùa thu.

Chelsea vừa thua bẽ bàng trên sân Sunderland - Ảnh: SunSport

Bởi vậy, ở MU, Crystal Palace, Sunderland, Newcastle hay Tottenham, người ta bắt đầu lo lắng khi thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng. Vậy tại sao Chelsea lại nằm ngoài cuộc bàn luận ấy?

Đội bóng của Xabi Alonso dường như đang sa sút mà chẳng ai để ý, trong khi những điều kiện tại Stamford Bridge mùa này khá thuận lợi để ông và các học trò đạt kết quả tốt.

Sau mùa bóng 2025/26 đầy trắc trở, Chelsea vắng bóng cúp châu Âu và chỉ phải đá mỗi tuần một trận.

Xabi Alonso được bổ nhiệm nhờ danh tiếng về chuyên môn sẽ có nhiều thời gian làm việc với cầu thủ trên sân tập. Học trò của ông cũng bước vào mỗi trận cuối tuần bằng nguồn thể lực sung mãn.

Chính hoàn cảnh tương tự từng giúp Michael Carrick tạo dấu ấn cùng MU ở mùa trước khi nắm tạm quyền. Trong khi phần còn lại Ngoại hạng Anh bị cuốn vào lịch thi đấu dày đặc, Quỷ đỏ thăng tiến nhờ quãng lịch nhẹ nhàng hơn.

Xabi Alonso vẫn loay hoay ở Chelsea - Ảnh: CFC

Vì sao Chelsea chưa làm được điều tương tự?

Nhìn vào đội bóng của Xabi Alonso, người ta lại thấy những vấn đề quen thuộc. Chiến thuật thiếu nhất quán, một số lựa chọn nhân sự khó hiểu và kéo theo đó là kết quả tầm thường.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha được mời về để phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đến giờ ông chưa làm được.

Thất bại trước Sunderland hôm Chủ nhật nối dài danh sách những cú vấp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh, sau các trận gặp Tottenham, Brentford và Arsenal.

Ngay cả khi đánh bại MU cách đây vài tuần, Chelsea cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng. Đội bóng của Carrick chơi lấn lướt trong hiệp 1 và lẽ ra có thể dẫn trước 2 hoặc 3 bàn.

Dưới thời Alonso, Chelsea chưa định hình được bản sắc hay những miếng đánh rõ ràng. Đến giờ, rất khó nói đâu là bộ tứ hoặc bộ 5 hậu vệ tối ưu của ông.

Welbeck hiếm khi được trao cơ hội, dù Joao Pedro chấn thương - Ảnh: SunSport

Khi tiền đạo Joao Pedro chấn thương, Alonso dường như chuộng phương án chơi không trung phong hơn là sử dụng Danny Welbeck - người được chiêu mộ hồi hè để phục vụ tình huống như thế này.

Sự vắng mặt của Joao Pedro là tổn thất đáng kể. Xabi Alonso cũng đang mất thủ môn số một Emi Martinez. Cả hai thiếu hụt đều ảnh hưởng đến Chelsea.

Dù vậy, The Blues sở hữu đội hình đông đảo tuyển thủ quốc gia. Xabi Alonso cần sớm phát huy tối đa năng lực của dàn quân hùng hậu này.

Nếu không, sẽ có nhiều người bắt đầu lên tiếng về những màn trình diễn nhạt nhòa...