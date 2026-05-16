Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro.
Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Semenyo 72'
Kết thúc
90'
Pedro Neto tạt vào cho Liam Delap đánh đầu đưa bóng bay chệch khung thành.
84'
Thủ môn Sanchez vừa phải hai lần trổ tài cứu nguy cho Chelsea.
76'
Chelsea đang dồn lên tấn công mạnh mẽ. Khusanov vừa truy cản Hato trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Chelsea.
74'
Chelsea lập tức đưa ra câu trả lời, với pha kết thúc chớp nhoáng trong vòng cấm của Enzo đưa bóng bay sạt xà.
72'
Bàn thắng (0-1, Semenyo): Man City dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh phải. Haaland dạt sang biên rồi căng ngang vào trong cho Semenyo đánh gót ngẫu hứng ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo xanh da trời.
57'
Enzo Fernandez đá bóng bật tay O'Reilly trong vòng cấm Man City. Tuy nhiên, không có penalty cho Chelsea.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Cherki được tung vào sân thay cho Marmoush. Cơ hội lập tức đến với Man City, khi O'Reilly tạt vào cho Semenyo bật cao đánh đầu nguy hiểm.
Kết thúc hiệp 1
43'
Doku chuyền khe thông minh để Haaland xâm nhập vòng cấm dứt điểm ở góc hẹp. Robert Sanchez xuất sắc cứu thua.
37'
Thời gian trôi về cuối hiệp một, Chelsea đang chơi tốt dần lên. Cole Palmer liên tục khuấy đảo hàng thủ Man City với những pha đi bóng kỹ thuật.
29'
Enzo Fernandez phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm với Bernardo Silva. May cho anh là trọng tài chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo. Ngay sau đó, đến lượt Cucurella nhận thêm thẻ vàng.
26'
Nunes thoát xuống cánh phải rồi căng ngang cho Haaland đệm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
19'
Chelsea vừa có pha tấn công hiếm hoi ấn tượng. Gusto tạt vào trong buộc Nunes phải đánh đầu đi hết đường biên ngang.
11'
Man City đang dồn ép liên tục, vây bóng hai tốt khiến Chelsea không thể triển khai phản đòn.
5'
Với tính chất quan trọng của trận chung kết. Hai đội nhập cuộc với tâm lý thận trọng, khi mà Chelsea dàn thế trận phòng ngự phản công chủ động.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Estevao Willian, Jamie Gittens và Jesse Derry vắng mặt vì chấn thương. Garnacho, Pedro Neto. Reece James và thủ môn Sanchez đã tập luyện trở lại.
Man City: Rodri là trường hợp vắng mặt duy nhất.