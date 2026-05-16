Semenyo ghi bàn duy nhất của trận chung kết - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro.

Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Semenyo 72'

Silva và Haaland ăn mừng chức vô địch - Ảnh: MCFC
16/05/2026 | 23:09

Kết thúc

Man City giành chức vô địch xứng đáng - Ảnh: P.L
16/05/2026 | 22:50

90'

Pedro Neto tạt vào cho Liam Delap đánh đầu đưa bóng bay chệch khung thành.

16/05/2026 | 22:45

84'

Thủ môn Sanchez vừa phải hai lần trổ tài cứu nguy cho Chelsea.

16/05/2026 | 22:40

76'

Chelsea đang dồn lên tấn công mạnh mẽ. Khusanov vừa truy cản Hato trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Chelsea.

16/05/2026 | 22:34

74'

Chelsea lập tức đưa ra câu trả lời, với pha kết thúc chớp nhoáng trong vòng cấm của Enzo đưa bóng bay sạt xà.

16/05/2026 | 22:33

72'

Bàn thắng (0-1, Semenyo): Man City dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh phải. Haaland dạt sang biên rồi căng ngang vào trong cho Semenyo đánh gót ngẫu hứng ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo xanh da trời.

Semenyo ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FA
16/05/2026 | 22:21

57'

Enzo Fernandez đá bóng bật tay O'Reilly trong vòng cấm Man City. Tuy nhiên, không có penalty cho Chelsea.

Hai đội đang đá ăn miếng trả miếng - Ảnh: MCFC
16/05/2026 | 22:08

46'

Ngay đầu hiệp hai, Cherki được tung vào sân thay cho Marmoush. Cơ hội lập tức đến với Man City, khi O'Reilly tạt vào cho Semenyo bật cao đánh đầu nguy hiểm.

16/05/2026 | 21:51

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
16/05/2026 | 21:49

43'

Doku chuyền khe thông minh để Haaland xâm nhập vòng cấm dứt điểm ở góc hẹp. Robert Sanchez xuất sắc cứu thua.

16/05/2026 | 21:43

37'

Thời gian trôi về cuối hiệp một, Chelsea đang chơi tốt dần lên. Cole Palmer liên tục khuấy đảo hàng thủ Man City với những pha đi bóng kỹ thuật.

16/05/2026 | 21:30

29'

Enzo Fernandez phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm với Bernardo Silva. May cho anh là trọng tài chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo. Ngay sau đó, đến lượt Cucurella nhận thêm thẻ vàng.

Cucurella thi đấu rất máu lửa - Ảnh: CFC

16/05/2026 | 21:29

26'

Nunes thoát xuống cánh phải rồi căng ngang cho Haaland đệm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

16/05/2026 | 21:21

19'

Chelsea vừa có pha tấn công hiếm hoi ấn tượng. Gusto tạt vào trong buộc Nunes phải đánh đầu đi hết đường biên ngang.

16/05/2026 | 21:13

11'

Man City đang dồn ép liên tục, vây bóng hai tốt khiến Chelsea không thể triển khai phản đòn.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn - Ảnh: SunSport
16/05/2026 | 21:07

5'

Với tính chất quan trọng của trận chung kết. Hai đội nhập cuộc với tâm lý thận trọng, khi mà Chelsea dàn thế trận phòng ngự phản công chủ động.

16/05/2026 | 21:03

21h

Trận đấu bắt đầu.

16/05/2026 | 20:11

20h

Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
16/05/2026 | 16:20

19h

Các cầu thủ Man City sẵn sàng cho trận chung kết  - Ảnh: MCFC
16/05/2026 | 16:19

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Estevao Willian, Jamie Gittens và Jesse Derry vắng mặt vì chấn thương. Garnacho, Pedro Neto. Reece James và thủ môn Sanchez đã tập luyện trở lại.

Man City: Rodri là trường hợp vắng mặt duy nhất.

Foden sẽ đối đầu Cole Palmer trên hàng tiền vệ - Ảnh: Sky Sports
