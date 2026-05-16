Pep quen thuộc Wembley

Pep Guardiola trở lại Wembley để dự trận chung kết FA Cup thứ 4 liên tiếp, đối đầu Chelsea (21h00 ngày 16/9). Sự quen thuộc với sân vận động huyền thoại khiến ông càng cảm nhận rõ thời gian đang trôi qua nhanh chóng.

Dù tiếp tục gắn bó với Man City đến năm 2027 theo hợp đồng hay quyết định ra đi trong vài ngày tới để bắt đầu chương mới, di sản của ông đã trở thành một tượng đài hữu hình, đặc biệt mỗi khi bước qua hành lang Wembley.

“Tôi thất vọng đấy”, Guardiola đùa trong buổi họp báo trước trận chung kết, “vì họ vẫn chưa đặt tên Pep cho một khán đài nào. Ít nhất cũng nên đặt tên tôi cho một phòng VIP hay một khu vực nào đó chứ!”.

Vị HLV người Tây Ban Nha giàu thành tích và có ảnh hưởng nhất lịch sử đang bước vào tuần lễ có thể là cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng Man City.

Sau gần 10 mùa giải ở Anh, trong lúc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai, Guardiola trở lại Wembley lần thứ 26 với hàng loạt ký ức không thể phai mờ.

Tại đây, ông từng đá trận chung kết Champions League đầu tiên với Barcelona năm 1992 và nâng cúp cùng “Dream Team” – đội bóng được dẫn bởi Johan Cruyff vĩ đại.

Cũng tại Wembley, ông giành Champions League thứ hai trên cương vị HLV Barca năm 2011.

Với Man City, Guardiola đã 23 lần đưa đội bóng đến Wembley để đá bán kết hoặc chung kết, giành 5 League Cup, 3 Community Shield và 3 FA Cup.

FA Cup – giải đấu lâu đời nhất bóng đá thế giới – vẫn mang sức hút đặc biệt với người Anh. Kể từ năm 2016, dưới thời Guardiola, CĐV Man City là nhóm người hâm mộ di chuyển đến Wembley nhiều nhất nước Anh. Một cách hài hước, các fan City gọi Wembley là “Etihad phía Nam”.

Bầu không khí quanh Man City lúc này dao động giữa sự hoài niệm và cơn cuồng nhiệt. Nhiều dấu hiệu cho thấy Guardiola có thể chia tay CLB, nhưng đồng thời cũng có những tín hiệu khẳng định ông sẽ ở lại.

Guardiola liên tục nói rằng ông đang hạnh phúc tại Manchester – có lẽ là giai đoạn bình yên nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Áp lực thường trực từng đè nặng lên ông nhiều năm trước đã giảm đi, còn mối quan hệ với các cầu thủ hiện gần gũi hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, truyền thông Anh tiết lộ Man City đã chuẩn bị các phương án dự phòng nếu Guardiola chấm dứt hợp đồng. Enzo Maresca hiện đứng đầu danh sách ứng viên thay thế.

Đồng thời, các dấu hiệu chia tay ngày càng xuất hiện rõ rệt. Tuần này, The Athletic cho biết hai cộng sự thân tín lâu năm của Guardiola sẽ rời CLB vào tháng Sáu.

HLV thủ môn Xabi Mancisidor và chuyên gia thể lực Lorenzo Buenaventura – những người gắn bó với Guardiola từ thời Barcelona – sẽ chia tay Man City cuối mùa. Khi được hỏi về việc này, Pep nhanh chóng lảng tránh: “Tôi vừa gia hạn cho họ thêm 3 năm nữa”, ông đáp với nụ cười đầy ẩn ý.

Tuần quyết định

Man City đang đứng trước tuần lễ bản lề. Sau khi vô địch League Cup, họ gặp Chelsea ở FA Cup trước khi bước vào hai trận đấu quyết định ở Premier League: gặp Bournemouth và Aston Villa.

“Mùa giải này thực sự rất tốt; tôi đã nói điều đó cách đây một tuần và giờ vẫn nghĩ vậy”, Guardiola nhấn mạnh trước báo giới, giữa lúc nhiều người tò mò về cách ông hồi sinh một dự án tưởng như đã cạn kiệt động lực để tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Việc City duy trì sức mạnh dù thiếu vắng dài hạn Rodri và John Stones vì chấn thương, đồng thời chia tay Julian Alvarez, Mahrez, Walker, Gundogan và De Bruyne, được xem là thành tựu lớn trong công tác quản lý nhân sự của Guardiola.

Đáng chú ý hơn khi phần lớn tân binh trong 3 năm gần đây đều là các cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm đỉnh cao.

Nhưng bằng sự chỉ dẫn và áp lực liên tục trong tập luyện, Guardiola đã giúp những cái tên như Nunes, Guehi, Khusanov, Marmoush, O’Reilly, Rayan Cherki và đặc biệt là Doku trưởng thành nhanh chóng.

Ông cũng nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ Bernardo Silva, người luôn sẵn sàng cống hiến, và Rodri hiện vẫn đang hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải gần hai năm trước.

“Rodri đã đi cùng đội”, Guardiola tiết lộ, “còn việc cậu ấy có ra sân hay không thì chúng ta sẽ xem sau”.

Pep Guardiola chưa bỏ cuộc ở Premier League. Dù vậy, trước tiên ông đang hướng đến danh hiệu FA Cup thứ 6 trong sự nghiệp.