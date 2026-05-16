21h ngày 16/5, sân Wembley:

Chelsea đứng trước nhiệm vụ khó khăn cứu vãn mùa giải, khi mà khoản đầu tư khổng lồ mang lại ít kết quả, khiến người hâm mộ thất vọng toàn tập với kế hoạch nâng tầm các cầu thủ trẻ.

Trong bối cảnh CLB vẫn đang tìm kiếm người kế nhiệm Liam Rosenior - thì HLV đội U21 Calum McFarlane sẽ tiếp tục dẫn dắt Chelsea đấu Man City tại Wembley.

Man City được đánh giá cao hơn - Ảnh: Ooosch

Nhiệm kỳ của McFarlane bắt đầu ba tuần trước, bằng chiến thắng nghẹt thở Leeds tại bán kết FA Cup. Thành công đó giúp Chelsea lần thứ 17 vào chơi trận chung kết lâu đời nhất bóng đá Anh.

Thực tế, con đường đến Wembley của đoàn quân áo xanh trải đầy hoa hồng. Họ dễ dàng vượt qua các đội hạng dưới như Charlton Athletic, Hull City, Wrexham, Port Vale, rồi khuất phục Leeds.

Ở Ngoại hạng Anh, Chelsea chật vật vị trí thứ chín và kém tốp sáu 6 điểm. Họ chỉ vừa chấm dứt chuỗi thất bại dài bằng trận hòa 1-1 trên sân Liverpool.

Cơ hội giành vé dự cúp châu Âu qua con đường Premier League trở nên mong manh, nhưng nếu đánh bại Man City hôm nay, Chelsea sẽ được đảm bảo một suất dự Europa League mùa tới.

Tuy nhiên, đội bóng từng 8 lần vô địch FA Cup bước vào cuộc thư hùng hôm nay với tư cách “cửa dưới”. Chelsea thắng 8/16 trận chung kết, và để thua 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Về phần Man City, họ thể hiện phong độ hoàn hảo ở FA Cup, thắng 21/23 trận gần nhất và cũng đang đua tranh quyết liệt với Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Man City vùi dập Chelsea 3-0 ở lần chạm trán gần nhất - Ảnh: Sky Sports

Sau khi đánh bại Arsenal để đăng quang cúp Liên đoàn, Pep Guardiola đang muốn xoá dớp thua 2 trận chung kết FA Cup. Thế nên, ông đã cho nghỉ những trụ cột như Haaland hat Cherki trận đá bù gặp Crystal Palace hồi giữa tuần (thắng 3-0).

Giống Chelsea, Man City có tỷ lệ thắng 50% trong các trận chung kết FA Cup trước đây (thắng 7, thua 7). Thế nhưng, Man “xanh” sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng, bất bại 13 trận gần nhất trước Chelsea trên mọi đấu trường (thắng 10, hoà 3).

Hơn một tháng trước, đoàn quân Pep Guardiola đè bẹp Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge. Với sự hưng phấn hiện tại, Man City hoàn toàn có thể lặp lại kết quả tương tự ở Wembley

Dự đoán: Man City thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Chelsea: Estevao Willian, Jamie Gittens và Jesse Derry vắng mặt vì chấn thương. Garnacho, Pedro Neto. Reece James và thủ môn Sanchez đã tập luyện trở lại.

Man City: Rodri là trường hợp vắng mặt duy nhất.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro.

Man City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.