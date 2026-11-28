Lionel Messi cùng các đồng đội tại Inter Miami chính thức chia tay MLS Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Columbus Crew ở lượt về vòng 1/8 play-off. Bàn thua phút 90+2 khiến nỗ lực của đội bóng áo hồng trở nên vô nghĩa.

Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, Inter Miami bước vào chuyến làm khách trên sân Columbus Crew với quyết tâm giành chiến thắng để kéo loạt đấu sang trận quyết định.

Messi tiếp tục là tâm điểm chú ý khi hoạt động tích cực trên hàng công, liên tục tìm kiếm cơ hội tạo đột biến. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà, Inter Miami gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Messi và các đồng đội hoàn toàn bất lực - Ảnh: Inter Miami

Siêu sao người Argentina từng có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Columbus Crew thi đấu chủ động hơn, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, Messi cùng các đồng đội nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vẫn bế tắc trong khâu dứt điểm.

Kịch tính xuất hiện ở phút 90+2, khi Columbus Crew tổ chức pha tấn công sắc bén. Từ đường kiến tạo của Zaroury, Rodriguez dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Columbus Crew đi tiếp ở MLS Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-0 - Ảnh: MLS

Thời gian còn lại không đủ để Inter Miami tìm kiếm bàn gỡ. Thất bại 0-1 khiến Messi cùng các đồng đội thua cả hai lượt trận và chính thức dừng bước tại vòng 1/8 play-off MLS 2026, khép lại hành trình đầy thất vọng.