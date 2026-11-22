Lionel Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS năm thứ hai liên tiếp, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Inter Miami thảm bại 0-3 trước Columbus Crew tại MLS Cup Playoffs 2026.

Sáng 22/11 (giờ Việt Nam), Inter Miami tiếp đón Columbus Crew ở trận mở màn vòng 1 MLS Cup Playoffs 2026, trong ngày Lionel Messi được vinh danh với giải thưởng cá nhân đặc biệt.

Trước giờ bóng lăn, siêu sao người Argentina nhận danh hiệu Chiếc giày vàng Audi MLS 2026. Theo thông tin được công bố, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành giải thưởng này hai năm liên tiếp.

Messi lần thứ hai liên tiếp đoạt Chiếc giày vàng MLS - Ảnh: MLS

Tuy nhiên, niềm vui của Messi nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi Inter Miami trải qua trận đấu đáng quên ngay trên sân nhà.

Phút thứ 9, Gonzalo Tapia thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Columbus Crew vượt lên dẫn trước 1-0.

Khó khăn chồng chất với đội bóng áo hồng khi Gonzalo Luján nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 36, khiến Inter Miami phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Sang hiệp hai, Columbus Crew tận dụng lợi thế quân số để gia tăng cách biệt. Phút 52, Taha Habroune ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Gonzalo Tapia hoàn tất cú đúp ở phút 58, ấn định chiến thắng 3-0.

Trong ngày hàng công Inter Miami bế tắc, Messi không thể tạo ra khác biệt dù đã rất nỗ lực. Thất bại khiến đội bóng áo hồng gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Inter Miami thua đậm lượt đi Columbus - Ảnh: 433

Đáng chú ý, Messi đã ghi 26 bàn tại MLS mùa giải 2026, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng hai mùa giải liên tiếp. Từ niềm vui được vinh danh trước trận đến thất bại nặng nề sau 90 phút, Messi trải qua một ngày đầy cảm xúc trái ngược.

Inter Miami sẽ tái đấu Columbus Crew trên sân khách vào sáng 28/11 (giờ Việt Nam), với mục tiêu tìm lại chiến thắng để nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch MLS Cup.