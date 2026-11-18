Argentina vùi dập Costa Rica 7-0 trong trận giao hữu FIFA Days, với cú đúp của Nico Paz, tài năng trẻ được ví như truyền nhân Messi, giúp Albiceleste tìm lại niềm vui chiến thắng.

Sau thất bại 1-2 trước Uruguay, đội tuyển Argentina trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica trong trận giao hữu FIFA Days, đánh dấu màn trình diễn ấn tượng của thế hệ kế cận Lionel Messi.

Nico Paz tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: AFA

Tâm điểm thuộc về Nico Paz, tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo Como tại Serie A. Ngay phút thứ 8, Paz mở tỷ số bằng cú dứt điểm tinh tế sau pha phối hợp cùng đồng đội. Đến phút 38, tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật rồi sút tung lưới Costa Rica, hoàn tất cú đúp.

Xen giữa hai bàn thắng của Paz, Julian Alvarez lập công ở phút 35, trước khi tiền đạo Atletico Madrid ghi thêm bàn ở phút 43, giúp Argentina dẫn 4-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, sức ép của đội chủ nhà không suy giảm. Franco Mastantuono nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 48.

Đến phút 78, Alexis Mac Allister ghi bàn thứ sáu, trước khi Mastantuono hoàn tất cú đúp ở phút 88, ấn định chiến thắng 7-0.

Các chân sút Argentina thi nhau lập công - Ảnh: AFA

Đáng chú ý, Nico Paz được kỳ vọng trở thành người kế thừa vai trò sáng tạo của Lionel Messi nhờ kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm.

Dù còn quá sớm để so sánh với huyền thoại số 10, màn trình diễn của Paz mang đến tín hiệu tích cực cho Argentina.

Chiến thắng giúp thầy trò Lionel Scaloni giải tỏa áp lực, đồng thời mở ra hy vọng về một thế hệ mới giàu tiềm năng sau khi Messi chia tay đội tuyển.