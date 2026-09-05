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Công an TP.HCM giành chiến thắng ấn tượng ngày ra quân - Ảnh: Mai Anh

Đội hình ra sân

Công an TP.HCM: Lê Giang, Trần Lenn Minh Quang, Dirk Abels, Nhật Minh, Olaha Mạnh Đức, Aldair, Đức Phú, Gia Bảo, Quốc Cường, Tiến Linh, Steven.

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Christie, Đình Hai, Hùng Dũng, Yuval Sade, Hai Long, Hoàng Hên, Andrew Jung, Văn Tùng.

Bàn thắng: Tiến Linh 26', Quốc Cường 50', Cummings 82' - Jung 65'

05/09/2026 | 20:21

Kết thúc

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Công an TP.HCM giành 3 điểm xứng đáng - Ảnh: V.League
Thu gọn
05/09/2026 | 20:06

90'

Khi hàng thủ Hà Nội FC dâng cao, Công an TP.HCM liên tục tổ chức những pha phản công lợi hại. Tiếc rằng, Đăng Khoa và Cummings đều phung phí cơ hội.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:58

82'

Bàn thắng (3-1, Cummings): Nhận bóng đầu vòng cấm, Cummings cứa lòng chân trái, bóng khẽ chạm hậu vệ đội khách đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của Quan Văn Chuẩn.

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Cummings nâng tỷ số lên 3-1 - Ảnh: Mai Anh
Thu gọn
05/09/2026 | 19:53

78'

Hà Nội FC dàn xếp tấn công mượt mà. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Andrew Jung bị Lê Giang cản phá bằng chân.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:49

72'

Hà Nội FC đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Hai Long vừa có cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng cú đá căng bằng chân trái lại đi vọt xà ngang.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:40

65'

Bàn thắng (2-1, Andrew Jung): Hùng Dũng tạt vào chính xác từ bên cánh trái cho Andrew Jung đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội FC.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:32

58'

Tiền đạo ngoại binh Adam Taggart được HLV Harry Kewell tung vào sân thay cho Văn Tùng.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:26

50'

Bàn thắng (2-0, Quốc Cường): Ở tình huống lên bóng ngay sau đó của đội chủ nhà, Nguyễn Thái Quốc Cường nhân đôi cách biệt cho Công an TP.HCm với cú sút xa hiểm hóc.

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Quốc Cường nhân đôi cách biệt - Ảnh: Mai Anh
Thu gọn
05/09/2026 | 19:23

49'

Sade xử lý cực hay trong vòng cấm Công an TP.HCM. Thế nhưng, cú đá chìm bằng chân trái không thắng được phản xạ xuất thần của Lê Giang Patrik.

Thu gọn
05/09/2026 | 19:07

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Công an TP.HCM - Ảnh: Câu Lạc Bộ Bóng Đá Công An TP. Hồ Chí Minh
Thu gọn
05/09/2026 | 19:02

45'

Hùng Dũng xử lý hay sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong cho Sade đá nối bay sạt cột dọc.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:56

38'

Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội FC xuống tinh thần, thi đấu không còn thanh thoát như khoảng thời gian đầu trận.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:49

33'

Tiến Linh có cơ hội nhân đôi cách biệt với cú đá căng bên góc phải vọt xà.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:42

26'

Bàn thắng (1-0, Tiến Linh): Lenn Minh Trần tạt sớm vào từ cánh phải cho Tiến Linh bay người đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho CLB Công an TP.HCM.

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Tiến Linh khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: Mai Anh
Thu gọn
05/09/2026 | 18:40

25'

Trận đấu dần trở nên cân bằng hơn khi các cầu thủ chủ nhà mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:31

16'

Công an TP.HCM phản công thần tốc với đường chọc khe cho Tiến Linh băng xuống xé lưới Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Bàn thắng không được công nhận của Tiến Linh - Ảnh: Mai Anh
Thu gọn
05/09/2026 | 18:26

11'

Hà Nội FC phản công trực diện khá nguy hiểm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Văn Tùng lại chạm mép lưới sau.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:19

4'

Phận làm khách nhưng Hà Nội FC nhập cuộc ấn tượng hơn, với khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: Mai Anh
Thu gọn
05/09/2026 | 18:15

18h15

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
05/09/2026 | 18:01

18h

Trận đấu tạm hoãn ít phút vì sự cố điện trên sân Bình Dương.

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05/09/2026 | 17:22

17h

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Đội hình ra sân Công An TP.HCM vs Hà Nội FC
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05/09/2026 | 12:47

16h

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Các cầu thủ Công An TP.HCM tập luyện trước trận - Ảnh: FB CLB bóng đá Công An TP.HCM
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05/09/2026 | 12:46

15h

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Lịch thi đấu các trận ngày 5/9 thuộc vòng 1 V-League - Ảnh: V.League
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