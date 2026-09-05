Đội hình ra sân
Công an TP.HCM: Lê Giang, Trần Lenn Minh Quang, Dirk Abels, Nhật Minh, Olaha Mạnh Đức, Aldair, Đức Phú, Gia Bảo, Quốc Cường, Tiến Linh, Steven.
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Christie, Đình Hai, Hùng Dũng, Yuval Sade, Hai Long, Hoàng Hên, Andrew Jung, Văn Tùng.
Bàn thắng: Tiến Linh 26', Quốc Cường 50', Cummings 82' - Jung 65'
Kết thúc
90'
Khi hàng thủ Hà Nội FC dâng cao, Công an TP.HCM liên tục tổ chức những pha phản công lợi hại. Tiếc rằng, Đăng Khoa và Cummings đều phung phí cơ hội.
82'
Bàn thắng (3-1, Cummings): Nhận bóng đầu vòng cấm, Cummings cứa lòng chân trái, bóng khẽ chạm hậu vệ đội khách đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của Quan Văn Chuẩn.
78'
Hà Nội FC dàn xếp tấn công mượt mà. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Andrew Jung bị Lê Giang cản phá bằng chân.
72'
Hà Nội FC đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Hai Long vừa có cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng cú đá căng bằng chân trái lại đi vọt xà ngang.
65'
Bàn thắng (2-1, Andrew Jung): Hùng Dũng tạt vào chính xác từ bên cánh trái cho Andrew Jung đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội FC.
58'
Tiền đạo ngoại binh Adam Taggart được HLV Harry Kewell tung vào sân thay cho Văn Tùng.
50'
Bàn thắng (2-0, Quốc Cường): Ở tình huống lên bóng ngay sau đó của đội chủ nhà, Nguyễn Thái Quốc Cường nhân đôi cách biệt cho Công an TP.HCm với cú sút xa hiểm hóc.
49'
Sade xử lý cực hay trong vòng cấm Công an TP.HCM. Thế nhưng, cú đá chìm bằng chân trái không thắng được phản xạ xuất thần của Lê Giang Patrik.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hùng Dũng xử lý hay sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong cho Sade đá nối bay sạt cột dọc.
38'
Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội FC xuống tinh thần, thi đấu không còn thanh thoát như khoảng thời gian đầu trận.
33'
Tiến Linh có cơ hội nhân đôi cách biệt với cú đá căng bên góc phải vọt xà.
26'
Bàn thắng (1-0, Tiến Linh): Lenn Minh Trần tạt sớm vào từ cánh phải cho Tiến Linh bay người đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho CLB Công an TP.HCM.
25'
Trận đấu dần trở nên cân bằng hơn khi các cầu thủ chủ nhà mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công.
16'
Công an TP.HCM phản công thần tốc với đường chọc khe cho Tiến Linh băng xuống xé lưới Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
11'
Hà Nội FC phản công trực diện khá nguy hiểm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Văn Tùng lại chạm mép lưới sau.
4'
Phận làm khách nhưng Hà Nội FC nhập cuộc ấn tượng hơn, với khả năng kiểm soát bóng vượt trội.
18h15
Trận đấu bắt đầu.
18h
Trận đấu tạm hoãn ít phút vì sự cố điện trên sân Bình Dương.