Chờ những nhân tố mới

V-League 2026/27 chính thức khởi tranh vào hôm nay (4/9), và như thường lệ, bên cạnh câu chuyện đội nào vô địch, đội nào xuống hạng, người hâm mộ còn chờ xem giải đấu có thể mang đến những gương mặt nào cho tuyển Việt Nam. Đây là kỳ vọng không mới, nhưng chưa bao giờ cũ.

Sau chức vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam đang có một vị thế tốt hơn, song điều đó không có nghĩa đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã hoàn thiện.

HLV Kim Sang Sik đang đặt nhiều kỳ vọng lớn khi V-League 2026/27 khởi tranh

Có thể thấy, tuyển Việt Nam vẫn cần thêm những cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh vị trí, đặc biệt ở những nơi mà lực lượng hiện tại chưa tạo ra sự yên tâm tuyệt đối hòng nghĩ xa hơn các giải đấu trong khu vực.

Một mùa giải có tính cạnh tranh cao có thể giúp những cầu thủ đã quen mặt ở tuyển Việt Nam duy trì phong độ, đồng thời mở ra cơ hội cho những cái tên mới tiến lên, đặc biệt nhóm U23 Việt Nam vốn chưa chiếm được nhiều niềm tin đối với HLV Kim Sang Sik ở ĐTQG.

Trường hợp Hoàng Đức cũng đáng chú ý, việc tiền vệ này tái ký với Ninh Bình đến năm 2030 cho thấy CLB Cố đô Hoa Lư, ngoài câu chuyện đặt trọn niềm tin vào đội phó tuyển Việt Nam còn là lời khẳng định tiếp tục tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch cùng CLB CAHN, CLB CA TPHCM tới Hà Nội FC hay Nam Định.

Ở một giải đấu có nhiều đội bóng tham vọng chắc chắn là nền tảng để tuyển Việt Nam tốt hơn. Và đây là lý do HLV Kim Sang Sik rất chờ đợi vào mùa giải 2026/27.

Chờ cú hích từ ASEAN Cup

Một kỳ vọng khác, có lẽ ít được nhắc đến hơn nhưng cũng rất đáng chờ đợi: hiệu ứng từ chức vô địch ASEAN Cup tiếp tục lan xuống V-League.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một giải đấu thành công, tạo ra sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Khi V-League trở lại, các sân bóng có cơ sở để chờ đợi lượng khán giả tốt hơn so với những mùa giải trước.

Và hy vọng chức vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ là cú hích cho V-League hay hơn, hấp dẫn hơn.

Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam cần V-League tạo ra thêm những ngôi sao mới. Lứa cầu thủ từng làm nên kỳ tích Thường Châu 2018 hiện vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam, hay các CLB.

Tuy nhiên rất dễ nhận thấy không phải ai cũng còn giữ được phong độ, khát vọng như thưở ban đầu. Và tuyển Việt Nam để đảm bảo thành công dài hơn trong tương lai bắt buộc phải có những nhân tố mới xuất hiện từ V-League.

Vì thế mùa giải mới không chỉ cần một cuộc đua hấp dẫn giữa các CLB. Giải đấu còn phải trở thành nơi xuất hiện những gương mặt đủ khả năng kế thừa thế hệ trước.

Đó là kỳ vọng không thể giải quyết trong một mùa giải, nhưng vẫn có thể coi V-League 2026/27 là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới của bóng đá nước nhà, khi hiệu ứng từ chức vô địch ASEAN Cup được chuyển hóa thành sự quan tâm, đầu tư và cuối cùng là những tài năng mới sau nhiều năm xuất hiện quá ít ngôi sao đủ khả năng khoác áo tuyển Việt Nam.