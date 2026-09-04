Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 10, trung vệ Alves của Thể Công Viettel phải rời sân sau khi gặp chấn thương. Phút 26, tình huống đá phạt của Đồng Nai gây ra pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách. Tuy nhiên, Rimabar kịp phá bóng cứu nguy cho đội khách ngay sát vạch vôi.

Phút 31, Wesley Nata nhận đường chuyền từ Phan Tuấn Tài, tung cú sút từ rìa vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Văn Phong của Đồng Nai. Trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn Văn Phong đấm bóng hụt sau cú đá phạt của Phan Tuấn Tài nhưng Rimabar đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn. Ảnh: H.Y

Sang hiệp 2, hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Phút 61, Công Phượng vào sân thế chỗ Sầm Ngọc Đức và mang tấm băng đội trưởng của Đồng Nai. Đây cũng là sự trở lại của Công Phượng ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 3 năm.

Tuy nhiên, khi mà Công Phượng chưa mang đến sự khác biệt cho đội chủ nhà thì đội khách có bàn mở tỷ số. Danh Trung tạt đường bóng từ sát đáy biên ngang, Ribamar lắc đầu tung lưới Đồng Nai.

Thể Công Viettel mở tỷ số. Ảnh: H.Y

Đội chủ nhà không chỉ bị dẫn bàn mà còn mất người ở phút 77. Ngoại binh Jovic có tình huống giẫm vào cổ chân của Nhâm Mạnh Dũng trong pha tranh bóng nhưng trọng tài không cắt còi. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài chính rút thẻ đỏ với cầu thủ Đồng Nai.

Trong thế hơn người, Thể Công Viettel tiếp tục tạo ra nhiều sức ép. Phút 90+1, Kyle Colonna đánh đầu tung lưới Đồng Nai sau quả phạt góc của Danh Trung, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Chiến thắng xứng đáng cho đội bóng áo lính. Ảnh: H.Y

Ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, trọng tài sau khi xem VAR quyết định rút thẻ đỏ với Nhâm Mạnh Dũng vì lỗi đánh nguội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Thể Công Viettel.

Đội hình xuất phát:

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Vulic, Tự Nhân, Ngọc Đức, Jovic, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Văn Đức, Ngọc Lâm, Ivan

Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colona, Lucas Alves, Tuấn Tài, Viết Tú, Nhật Nam, Việt Hưng, Hoàng Minh, Wesley, Luiz, Ribamar