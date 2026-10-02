Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại HLV Jorge Jesus khi vượt qua Đan Mạch 4-2 trong trận cầu hấp dẫn, nơi Goncalo Ramos và Joao Felix cùng tỏa sáng.

HLV Jorge Jesus tiếp tục tạo dấu ấn trong quá trình xây dựng Bồ Đào Nha khi lựa chọn sơ đồ 4-3-3 ở màn đối đầu Đan Mạch khi không có Cristiano Ronaldo. Goncalo Ramos được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công, trong khi Joao Felix phải bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, nhường vị trí hai cánh cho Pedro Neto và Rafael Leao.

Trận đấu giữa Đan Mạch vs Bồ Đào Nha diễn ra quá hấp dẫn - Ảnh: SDP

Sự kết hợp giữa Ramos cùng các vệ tinh tấn công nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 13, sau khi Ramos dứt điểm trúng cột dọc, Joao Cancelo tận dụng tình huống bóng bật ra, phối hợp cùng Ramos trước khi thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Đan Mạch không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng bất ngờ gỡ hòa ở phút 23 nhờ cú cứa lòng tuyệt đẹp của Mikkel Damsgaard. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài chưa đầy hai phút. Ramos tiếp tục ghi dấu ấn với pha giật gót tinh tế, tạo điều kiện để Bruno Fernandes phối hợp rồi đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1.

Bước sang hiệp hai, Đan Mạch một lần nữa đưa trận đấu về thế cân bằng khi Rasmus Hojlund tận dụng pha phản công nhanh để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-2. Dù vậy, Bồ Đào Nha nhanh chóng tái lập lợi thế ở phút 67 khi Vitinha đánh đầu từ đường chuyền chính xác của Bruno Fernandes.

Bốn cầu thủ ghi bàn cho Bồ Đào Nha - Ảnh: SDP

Những phút cuối, HLV Jorge Jesus chủ động điều chỉnh để đội nhà chơi chắc chắn hơn. Phút 87, Joao Felix khép lại chiến thắng 4-2 sau pha phản công sắc bén, giúp Bồ Đào Nha duy trì chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV mới.

Ghi bàn

Đan Mạch: Damsgaard 23', Hojlund 52'

Bồ Đào Nha: Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Joao Felix 87'

Đội hình xuất phát:

Đan Mạch: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Daghim, Hojlund, Daramy.

Bồ Đào Nha: Costa, Mendes, Veiga, Dias, Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Neto, Leao, Ramos.