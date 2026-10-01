Video bàn thắng Indonesia 9-2 Bangladesh
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Đội hình ra sân
Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Ridho, Pelupessy, Jenner, Romeny, Baker, Oratmangoen.
Bangladesh: Srabon, Yousuf, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Bhuyan, Shamit Shome, Itofusa, Emon, Rakib Hossain.
Bàn thắng: Baker 11', 20', 37', 42, 90'+7', Ridho 32', Hubner 45'+1, Vickery 90' - Emon 36', Farhaan 90'+1
Kết thúc
90'+7
Bàn thắng (9-2, Baker): Lại là Romeny xử lý hay bên góc trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Baker đá nối cận thành nâng tỷ số lên 9-2.
Kịch bản rượt đuổi điên rồ lúc cuối trận giúp Indonesia có mặt ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup.
90'+6
Bàn thắng (8-2, Kevin Diks): Ở tình thế chẳng còn gì để mất do ở trận đấu cùng giờ Malaysia đang thắng Singapore 6-0, các cầu thủ Indonesia dâng hết lên. Kevin Diks đánh đầu cự ly gần ghi bàn thứ 8.
90'+1
Bàn thắng (7-2, Farhaan): Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Indonesia, Farhaan đệm cận thành ghi bàn thứ 2 cho đội khách.
90'
Bàn thắng (7-1, Vickery): Romeny trả ngược thuận lợi cho Vickery sút chính diện khung thành tung lưới Bangladesh.
83'
Romeny sút chéo góc đưa được bóng vào lưới Bangladesh nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
80'
Egy Maulana cứa lòng chân trái ngoài vòng cấm chưa đủ độ khó để đánh bại Srabon.
75'
Bóng được tạt vào khu cấm địa cho Baggott đánh đầu căng nhưng thủ môn Srabon xuất sắc cứu thua.
65'
Pelupessy nã đại bác từ khoảng cách gần 30m nhưng bóng bay hơi cao so với khung thành.
54'
Kevin Diks xâm nhập vòng cấm rồi volley chân trái buộc thủ môn Bangladesh phải trổ tài cứu thua.
48'
Romeny vừa ngã trong vòng cấm đối phương sau pha chuồi chân của hậu vệ Bangladesh. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho Indonesia.
Kết thúc hiệp 1
45'+1
Bàn thắng (6-1, Justin Hubner): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Huber bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 6 cho đội chủ nhà.
42'
Bàn thắng (5-1, Michell Baker): Từ quả tạt vào bên cánh trái, Baker đè mặt hậu vệ Bangladesh đánh đầu lập công. Tiền đạo cao 1m96 hoàn tất cú "poker" cho riêng mình.
37'
Bàn thắng (4-1, Michell Baker): Niềm vui của Bangladesh ngắn chẳng tày gang. Romeny đột phá xuống sát đường biên rồi căng ngang cho Baker đệm cận thành vào lưới trống ghi bàn thứ 4 cho Indonesia.
36'
Bàn thắng (3-1, Emon): Trong đợt lên bóng hiếm hoi của Bangladesh, Itofusa tạt vào để Emon bay người đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
32'
Bàn thắng (3-0, Rizki Ridho): Indonesia đang làm tất cả để có thêm bàn thắng. Sau tình huống phá ra của hậu vệ Bangladesh, Ridzho tung cú đá chìm chân phải xuyên qua rừng chân bay vào lưới đội khách.
26'
Ở trận đấu cùng giờ, Stuart Wilkin vừa nhân đôi cách biệt cho Malaysia trong cuộc đấu với Singapore.
20'
Bàn thắng (2-0, Mitchell Baker): Indonesia vẫn tấn công như triều dâng thác cuốn và nhanh chóng tìm được bàn thứ hai. Sau các pha dứt điểm liên tiếp của Romeny và Oratmangoen, Baker tì đè rồi giật gót cận thành lập công.
11'
Bàn thắng (1-0, Mitchell Baker): Romeny trả ngược ở sát đường biên ngang cho Baker đá nối hiểm hóc bằng chân phải mở tỷ số cho Indonesia.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia đã tràn lên tấn công đầy quyết tâm. Romeny vừa xoay người dứt điểm bị hậu vệ áo trắng cản phá.
19h30
Trận đấu bắt đầu.