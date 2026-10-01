Bàn thắng (3-0, Rizki Ridho): Indonesia đang làm tất cả để có thêm bàn thắng. Sau tình huống phá ra của hậu vệ Bangladesh, Ridzho tung cú đá chìm chân phải xuyên qua rừng chân bay vào lưới đội khách.

Ridho cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số - Ảnh: T.I