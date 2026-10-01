Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – BÁN KẾT

30/09  13:00

U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc

30/09  17:30

U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản
(pen 8-9)

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

30/09  23:00

Lithuania 3-0 Andorra

01/10  06:00

 Argentina vs Bolivia

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

01/10  00:30

Bahrain 2-5 Yemen

UAE 1-1 Qatar

 VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

30/09  23:00

Eritrea 0-5 Nam Phi

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

01/10  06:30

New York RB vs St Louis City

UEFA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

30/09  23:45

AS Roma 0-6 Barcelona

BK Hacken 0-3 Juventus

Paris FC 2-2 Arsenal

01/10  02:00

Benfica 0-3 Bayern Munich

Lyon 0-0 Chelsea

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