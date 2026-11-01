Barca thắng “5 sao”

Barcelona thắng Deportivo A Coruna 5-1 trên sân Riazor ở vòng 14 La Liga, với cú hat-trick của Raphinha trong hiệp 2.

Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 2 với pha bóng đầy bất ngờ. Người cũ Pierre-Emerick Aubameyang tận dụng sai lầm của Pau Cubarsi, bấm bóng qua Joan Garcia để gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 9.

Tuy nhiên, bản lĩnh giúp Barca tạo khác biệt. Dani Olmo đánh đầu đưa “Blaugrana” vượt lên trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, Yamal tạt bóng cho Raphinha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

Yamal và Raphinha lại cùng nhau khiêu vũ. Ảnh: FCB

Dù Barca giảm tốc độ để dưỡng sức, Raphinha vẫn ghi thêm 2 bàn cuối trận để ấn định chiến thắng.

Đây là trận thắng sân khách thứ 7 liên tiếp của Barcelona tại La Liga mùa này. Sau 14 vòng, đội bóng của Hansi Flick đã ghi 56 bàn, trung bình 4 bàn/trận.

Ngoài ra, Barca lần thứ 3 mở màn một mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại La Liga, sau các mùa 2010/11 và 2012/13.

Chiến thắng này giúp Barca nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 6 điểm. Thầy trò HLV Hansi Flick sẽ gặp đội nhì bảng Atletico lúc 3h ngày 3/12.

Thông tin trận đấu

Bàn thắng:

Deportivo: Aubameyang 9'.

Barca: Lamine Yamal 2', Olmo 20', Raphinha 50', 83', 90'+1.

Lực lượng:

Deportivo: Eder chấn thương.

Barca: Balde, Bernal, Xavi Espart chấn thương; Fermin Lopez bị treo giò. Rodri trở lại.

Đội hình xuất phát:

Deportivo (3-5-2): Leo Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez; Mella, Amatucci, Casado, Yeremay, Quagliata; Nsongo, Aubameyang.

Dự bị: Alvaro Ferllo, Arnau Comas, Ximo Navarro, Noubi, Angelino, Asp Jensen, Mario Soriano, Villares, Luismi Cruz, Adama Traore, Zakaria Eddahchouri.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Gordon; Raphinha.

Dự bị: Livakovic, Szczesny, Kounde, Farinas, Christensen, Campos, Rodri, Gavi, Orian Goren, Adeyemi, Gabriel Jesus.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Deportivo vs Barca: