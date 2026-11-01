Barca thắng “5 sao”
Barcelona thắng Deportivo A Coruna 5-1 trên sân Riazor ở vòng 14 La Liga, với cú hat-trick của Raphinha trong hiệp 2.
Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 2 với pha bóng đầy bất ngờ. Người cũ Pierre-Emerick Aubameyang tận dụng sai lầm của Pau Cubarsi, bấm bóng qua Joan Garcia để gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 9.
Tuy nhiên, bản lĩnh giúp Barca tạo khác biệt. Dani Olmo đánh đầu đưa “Blaugrana” vượt lên trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, Yamal tạt bóng cho Raphinha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.
Dù Barca giảm tốc độ để dưỡng sức, Raphinha vẫn ghi thêm 2 bàn cuối trận để ấn định chiến thắng.
Đây là trận thắng sân khách thứ 7 liên tiếp của Barcelona tại La Liga mùa này. Sau 14 vòng, đội bóng của Hansi Flick đã ghi 56 bàn, trung bình 4 bàn/trận.
Ngoài ra, Barca lần thứ 3 mở màn một mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp trên sân khách tại La Liga, sau các mùa 2010/11 và 2012/13.
Chiến thắng này giúp Barca nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 6 điểm. Thầy trò HLV Hansi Flick sẽ gặp đội nhì bảng Atletico lúc 3h ngày 3/12.
Thông tin trận đấu
Bàn thắng:
Deportivo: Aubameyang 9'.
Barca: Lamine Yamal 2', Olmo 20', Raphinha 50', 83', 90'+1.
Lực lượng:
Deportivo: Eder chấn thương.
Barca: Balde, Bernal, Xavi Espart chấn thương; Fermin Lopez bị treo giò. Rodri trở lại.
Đội hình xuất phát:
Deportivo (3-5-2): Leo Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez; Mella, Amatucci, Casado, Yeremay, Quagliata; Nsongo, Aubameyang.
Dự bị: Alvaro Ferllo, Arnau Comas, Ximo Navarro, Noubi, Angelino, Asp Jensen, Mario Soriano, Villares, Luismi Cruz, Adama Traore, Zakaria Eddahchouri.
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Gordon; Raphinha.
Dự bị: Livakovic, Szczesny, Kounde, Farinas, Christensen, Campos, Rodri, Gavi, Orian Goren, Adeyemi, Gabriel Jesus.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Deportivo vs Barca:
90'+4
Hết giờ! Deportivo 1-5 Barcelona!
Hiệp đấu dành cho Raphinha. Cầu thủ người Brazil có cú hat-trick, với 2 trong số đó do Yamal kiến tạo.
90'+4
Lamine Yamal nhận thẻ vàng.
90'+1
Bàn thắng! 5-1 cho Barcelona (Raphinha)! Lamine Yamal di chuyển sang phải, thực hiện pha chuyền ngang vừa tầm để Raphinha ập vào dứt điểm tung lưới Deportivo.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
86'
Không vào! Deportivo phản công nhanh, Eddahchouri bình tĩnh xử lý trước khi tung cú sút chân phải bị Joan Garcia phản xạ cứu thua.
85'
Không vào! Aubameyang thoát xuống lốp bóng qua Joan Garcia, nhưng lực đi không mạnh nên Kounde kịp về phá trước khung thành.
84'
Anthony Gordon rời sân nhường chỗ cho Karim Adeyemi.
83'
Bàn thắng! 4-1 cho Barcelona (Raphinha)! Pha tấn công trung lộ đẹp mắt, Gordon phá bẫy việt vị xử lý kỹ thuật rồi sút bật hậu vệ chủ nhà, Raphinha có mặt khống chế một nhịp và xoay người vô lê vào lưới.
82'
Không vào! Gordon xâm nhập vòng cấm rất kỹ thuật, ở góc hẹp anh dứt điểm má ngoài về cột xa nhưng Roman kịp cản phá ra hết biên ngang.
Thống kê
Raphinha có 8 pha ghi bàn bằng đầu cho Barca tại La Liga. Trong 4 bàn gần nhất, cầu thủ Brazil đều đánh đầu từ đường chuyền của Lamine Yamal.
73'
Cơ hội! Sau đường chuyền của Martin, Gordon băng vào vòng cấm vô lê nhưng bóng đi quá nhẹ, không gây khó khăn cho Roman.
70'
Deportivo tiếp tục thay nhân sự.
Diego Villares vào thay Lorenzo Amatucci.
Luismi Cruz thay thế Marc Casado.
68'
Tốc độ trận đấu giảm đáng kể. Barca ưu tiên giữ bóng để dưỡng sức cho trận gặp Atletico.
65'
HLV Hansi Flick đưa ra hai thay đổi khác trong đội hình Barca.
Jules Kounde và Andreas Christensen vào sân; Eric Garcia và De Jong ra nghỉ.
58'
Lamine Yamal đột phá vào vòng cấm sút tung lưới Deportivo, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
57'
Barca có 2 điều chỉnh. Rodri vào thay Dani Olmo; Cancelo nhường chỗ cho Gavi.
57'
Đón bóng từ Yamal, Raphinha bứt tốc vào vòng cấm, nhưng hai hậu vệ Depor theo sát khiến cú sút góc hẹp của anh ra ngoài.
56'
Deportivo có hai thay đổi. Mario Soriano và Adama Traore vào sân. Rời sân là Yeremay Hernandez và Giacomo Quagliata.
53'
Yamal ngã trong vòng cấm Depor, trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
50'
Bàn thắng! 3-1 cho Barcelona (Raphinha)! Siêu phẩm của đội khách! Yamal dâng lên bên cánh phải, thực hiện cú bấm bóng rất tinh tế để Raphinha bật lên đánh đầu kỹ thuật hạ Roman.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Deportivo 1-2 Barcelona!
Thế trận diễn ra hấp dẫn. Yamal mở tỷ số từ pha bóng bất ngờ sau 85 giây. Aubameyang làm tung lưới đội bóng cũ, nhưng Dani Olmo giúp Barca duy trì lợi thế dẫn bàn.
45'+3
Nguy hiểm! Raphinha đá phạt treo bóng về cột xa, Eric Garcia băng vào dứt điểm vọt xà ngang.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44'
Cơ hội! Sau đường chuyền của Gordon, Raphinha di chuyển nhanh vào vòng cấm sút chéo góc đi ra ngoài.
38'
Không vào! Tình huống phạt góc bài bản của Barca, Cubarsi thực hiện cú đánh đầu cận thành nhưng Leo Roman cứu thua ngoạn mục.
Không có cầu thủ nào của đội khách kịp đá bồi.
34'
Aubameyang tung người móc bóng, nhưng bị thổi phạt vì lỗi cao chân.
31'
Không vào! Raphinha đột phá vào vòng cấm, thực hiện cú sút chéo góc nhưng Roman kịp phản xạ cứu thua.
28'
Cột dọc! Lamine Yamal vung chân nhanh ở rìa vòng cấm, bóng đi chìm nhưng Leo Roman kịp phản xạ đẩy chạm cột dọc ra ngoài.
25'
Joao Cancelo sút xa đi không chính xác.
23'
Quagliata nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Yamal.
20'
Bàn thắng! 2-1 cho Barcelona (Dani Olmo)! Gordon thoát đi bên cánh trái xuống sát biên ngang rồi thực hiện quả tạt, Olmo di chuyển đánh đầu chạm thủ môn chủ nhà đi vào lưới.
14'
Không vào! Deportivo không ngừng gây sức ép. Lorenzo Amatucci treo bóng để Bil Nsongo đánh đầu góc hẹp về cột xa, Joan Garcia xuất sắc bay người cứu thua.
9'
Bàn thắng! Deportivo gỡ hòa 1-1 (Pierre-Emerick Aubameyang)! Từ đường chuyền vượt tuyến của chủ nhà, Cubarsi khống chế lỗi, Aubameyang bứt lên đè người lao thẳng vào vòng cấm thực hiện cú chạm tinh tế hạ Joan Garcia.
5'
Joao Cancelo nhận thẻ vàng.
4'
Không vào! Deportivo phản công nhanh, Bil Nsongo chọc khe, Yeremay Hernandez thoát xuống đối mặt nhưng cú đá không thể vượt qua Joan Garcia.
2'
Bàn thắng! 1-0 cho Barcelona (Lamine Yamal)! Từ trung lộ Pedri mở ra cánh phải, Yamal di chuyển vào vòng cấm kiến tạo, Dani Olmo làm động tác giả để bóng lăn vào lưới.
Đây là bàn thắng nhanh nhất sự nghiệp Yamal tại La Liga, ở giây 85.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Lamine Yamal của Barcelona có 9 pha kiến tạo tại La Liga 2026/27, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.
Trong thế kỷ 21, chỉ Angel Di Maria ở mùa 2011/12 có nhiều kiến tạo hơn sau 13 trận đầu mùa của đội mình tại La Liga, với 10 pha.
Đội hình xuất phát của Barca
Đội hình xuất phát của Deportivo
Thông tin trận đấu
- Deportivo La Coruna chỉ thắng 2 trong 25 trận gặp Barcelona tại La Liga kể từ tháng 1/2004 (hòa 6, thua 17). Trước đó, Depor thắng tới 9 trong 12 lần đối đầu tại giải (thua 3).
- Barca thắng 6 trong 7 chuyến làm khách gần nhất trước Deportivo tại La Liga (thua 1). Số trận thắng này gấp đôi thành tích của họ trong 17 chuyến làm khách trước đó trước đội bóng xứ Galicia (thắng 3, hòa 4, thua 10).
- Barca ghi bàn trong cả 10 trận gần nhất gặp Deportivo tại La Liga, với tổng cộng 36 bàn. Nếu tiếp tục ghi bàn tại sân Riazor, Barca sẽ lập kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp trước đội bóng xứ Galicia tại giải.
- Deportivo bất bại trong 3 trận sân nhà gần nhất tại La Liga (thắng 1, hòa 2), trong đó có chiến thắng 2-1 trước Osasuna ở trận gần nhất. Lần gần nhất Depor thắng 2 trận sân nhà liên tiếp tại giải là vào tháng 9/2017 dưới thời HLV Pepe Mel.
- Barca toàn thắng cả 6 trận sân khách tại La Liga 2026/27. Họ có thể lần thứ 3 trong lịch sử thắng cả 7 trận sân khách đầu tiên trong một mùa giải, sau hai mùa 2010/11 và 2012/13, khi “Blaugrana” toàn thắng 10 trận sân khách đầu tiên.
- Barca ghi 51 bàn sau 13 trận tại La Liga 2026/27. Đây là thành tích ghi bàn tốt thứ hai của một đội sau 13 trận đầu mùa trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Bilbao với 60 bàn ở mùa 1930/31.
- Deportivo mắc 6 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại La Liga 2026/27, nhiều nhất giải mùa này. Đây cũng là con số cao nhất của một đội sau 13 trận đầu mùa kể từ khi Granada mắc 8 sai lầm như vậy ở mùa 2014/15.
- Pierre-Emerick Aubameyang là cầu thủ thứ hai trong thế kỷ 21 ghi bàn cho cả Deportivo (5 bàn sau 10 trận) lẫn Barcelona (11 bàn sau 18 trận) tại La Liga, sau Isaac Cuenca, người ghi 2 bàn cho mỗi đội.
- Antonio Hidalgo sẽ lần đầu đối đầu Barcelona trên cương vị HLV tại La Liga. Trong số 10 HLV từng dẫn dắt Deportivo gặp Barca tại giải trong thế kỷ 21, chỉ Pepe Mel thắng ngay lần đầu, với tỷ số 2-1 vào tháng 3/2017. 9 người còn lại hòa 2, thua 7.