Đội hình ra sân
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.
Bàn thắng: Frimpong 25' (phản lưới) - Szoboszlai 5'
Kết thúc
84'
Liverpool đang đẩy cao đội hình tìm bàn thứ hai. Dẫu vậy, Isak dứt điểm khá vô duyên.
76'
Van Dijk có cơ hội bắt volley trong vòng cấm nhưng Garner đã dùng cả thân mình cản phá.
68'
Florian Writz thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng Pickford vẫn làm chủ được tình hình.
58'
Barcola đang thi đấu khá mờ nhạt. Tuy vậy, HLV Iraola vừa rút Ngumoha ra và tung vào Nyoni.
47'
Từ quả phạt góc bên cánh phải, Van Dijk bật cao đánh đầu qua xà.
Kết thúc hiệp 1
43'
Những phút cuối hiệp một, Liverpool dồn ép liên tục nhưng chưa tìm được bàn thứ hai.
35'
Florian Writz và Isak có cơ hội ngon ăn để ghi bàn thứ hai nhưng dứt điểm chưa thành công.
30'
Hai đội đang thi đấu ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận cực kỳ sôi động.
25'
Bàn thắng (1-1, Frimpong phản lưới): Từ tình huống đá phạt của Everton bên cánh phải, Frimpong lóng ngóng phá bóng về lưới nhà, biếu cho Everton bàn gỡ 1-1.
15'
Sau bàn thua, Everton đang chơi đầy cố gắng với những tình huống pressing mạnh mẽ.
5'
Bàn thắng (0-1, Szoboszlai): Sau nỗ lực nhả bóng lại đầu vòng cấm của Writz, Szoboszlai đá nối rất nhanh mở tỷ số cho Liverpool.
19h
Trận đấu bắt đầu.
18h
17h
Thông tin lực lượng
Everton: James Tarkowski bị treo giò.
Liverpool: Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley và Cody Gakpo chấn thương. Ryan Gravenberch không chắc chắn thi đấu.