Jose Mourinho không sao kiềm chế được. Mỗi khi Real Madrid bị dẫn bàn hoặc gặp bất lợi, ông lại phản ứng rất gay gắt. Lần này là sau khi Toni Martinez ghi bàn đưa Alaves vượt lên 1-0 tại Bernabeu.

Sau bàn thua từ sai lầm đáng trách của Dean Huijsen ở phút 22, Mourinho bắt đầu màn phản đối liên hồi với trọng tài thứ 4.

Mourinho thoát thẻ đỏ sau phản ứng với trọng tài. Ảnh chụp màn hình

Mourinho hết lần này đến lần khác bước ra khỏi khu kỹ thuật để phản ứng với những quyết định mà ông cho là bất công. Cuối cùng, trọng tài chính Cesar Soto Grado phải can thiệp, dù chỉ làm đến nửa chừng.

Mourinho phản ứng khi Arda Guler bị phạm lỗi mà trọng tài không thổi còi. Chính tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối gay gắt.

Sau đó, một pha va chạm giữa Cucurella và Angel Perez khiến Mourinho nổi trận lôi đình, buộc Soto Grado phải dừng trận đấu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mất bình tĩnh, cho rằng trọng tài không công bằng.

Căng thẳng leo thang khi Mourinho tiếp tục phàn nàn. Vừa nhận thẻ vàng trong thời gian bù giờ hiệp 1, ông đã lao tới chỗ trọng tài thứ 4 để phản đối tiếp, ngay trước mắt Soto Grado.

Trọng tài chính không rút thẻ vàng thứ hai, dù Mourinho vẫn tiếp tục phản ứng sau khi đã bị cảnh cáo.

Ban huấn luyện Real Madrid phải vào cuộc để ngăn sự việc đi xa hơn. Một số cầu thủ như Eder Militao hay Antonio Rudiger bật khỏi ghế dự bị để giục ông thầy của mình ngồi xuống và thôi phản đối.

Mourinho nghe theo, sự việc cũng dừng lại ở đó. Ông may mắn thoát thẻ đỏ để tiếp tục chỉ đạo hiệp 2.

Mourinho không trả lời câu hỏi về chiếc thẻ vàng của mình, mà nhấn mạnh vào tình huống phạt đền của Jude Bellingham bị hủy, và tiền vệ người Anh nhận thẻ vàng thứ hai (thẻ đầu tiên vì lỗi phản ứng, sau hành vi phạm lỗi kín của Konate với thủ môn Alaves).

Bellingham nhận thẻ đỏ sau pha ngã vờ rất rõ ràng. Ảnh: AS

“Nói thật với anh, tôi xem pha đó trên máy tính bảng ở ghế dự bị và thấy khá băn khoăn”, Mourinho thẳng thắn. “Nhưng Jude bảo đó là phạt đền. Khi cầu thủ nói với tôi như vậy, tôi phải tin cậu ấy.

Xem lướt qua trên máy tính bảng, tôi có cảm giác thổi phạt đền ở pha đó có phần nặng tay. Tôi vẫn có cảm giác ấy, nhưng tôi cũng tin vào lời Jude”.

Mourinho đi xa hơn khi chỉ trích nặng nề trọng tài Sato Grado. “Hai mùa trước, trọng tài này đã truất quyền thi đấu của Mbappe (cũng Alaves, trên sân Mendizorroza, tháng 4/2025 - PV) và năm ngoái là Vinicius (sân Mestalla của Valencia, tháng 1/2025), giờ đến Bellingham…

Để xem mùa tới có đến lượt Courtois không. Tôi nghĩ ông ấy thích phô trương quyền lực, thích chứng tỏ mình ghê gớm thế nào.

Nhưng tôi không nói rằng chúng tôi thua vì trọng tài. Có những lỗi đã được quy định rõ trong luật. Mbappe bị ôm ghì như trong bóng bầu dục mà ông ấy không rút thẻ vàng.

Tôi không hài lòng với cách điều hành của trọng tài. Chúng tôi thua vì chính mình, vì tôi, người chịu trách nhiệm cao nhất”.