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CAHN tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng trước chủ nhà Đồng Nai 3-0 ở vòng 3 V-League 2026/27. Nhà ĐKVĐ nhập cuộc chủ động và sớm có lợi thế hơn người, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Đồng Nai trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế trận nhanh chóng thay đổi khi CAHN liên tiếp ghi bàn. Phút 52, Alan bật cao đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền của Thành Long. Chỉ 3 phút sau, Brayan Perea tiếp tục lập công bằng cú đánh đầu đập đất, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 58, Thành Long tung cú sút từ tuyến hai, bóng chạm người Hữu Tuấn đổi hướng khiến thủ môn Đồng Nai không thể cản phá.

Chiến thắng 3-0 giúp CAHN duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu và giữ sạch lưới, trong khi Đồng Nai tiếp tục chưa có điểm cũng như không biết ghi bàn.

Thẻ đỏ: Văn Sơn 15'.

Ghi bàn: Alan 52', Perea 55', Thành Long 58'.

Đội hình xuất phát:

Đồng Nai: Văn Phong; Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Thành Lộc, Văn Sơn, Sầm Ngọc Đức, Tự Nhân, Milos Vulic, Thanh Bình, Andrei Ivan.

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Frans Putros, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Brayan Perea.

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