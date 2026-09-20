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CAHN tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng trước chủ nhà Đồng Nai 3-0 ở vòng 3 V-League 2026/27. Nhà ĐKVĐ nhập cuộc chủ động và sớm có lợi thế hơn người, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Đồng Nai trong hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, thế trận nhanh chóng thay đổi khi CAHN liên tiếp ghi bàn. Phút 52, Alan bật cao đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền của Thành Long. Chỉ 3 phút sau, Brayan Perea tiếp tục lập công bằng cú đánh đầu đập đất, nhân đôi cách biệt.
Đến phút 58, Thành Long tung cú sút từ tuyến hai, bóng chạm người Hữu Tuấn đổi hướng khiến thủ môn Đồng Nai không thể cản phá.
Chiến thắng 3-0 giúp CAHN duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu và giữ sạch lưới, trong khi Đồng Nai tiếp tục chưa có điểm cũng như không biết ghi bàn.
Thẻ đỏ: Văn Sơn 15'.
Ghi bàn: Alan 52', Perea 55', Thành Long 58'.
Đội hình xuất phát:
Đồng Nai: Văn Phong; Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Thành Lộc, Văn Sơn, Sầm Ngọc Đức, Tự Nhân, Milos Vulic, Thanh Bình, Andrei Ivan.
CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Frans Putros, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Brayan Perea.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs CAHN...
90'+4
Hết giờ! Đồng Nai 0-0 CAHN!
Sau hiệp 1 chơi tốt dù thiếu người, Đồng Nai sụp đổ khi CAHN ghi liên tiếp 3 bàn trong vòng 6 phút.
90'+3
Không vào! Văn Toản tung cú sút rất tốt từ ngoài vòng cấm khi bóng ngập nước, Văn Phong kịp phản ứng cứu thua.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
86'
Không vào! Andrei Ivan xử lý bị nước cản, vẫn nỗ lực đánh gót để Xuân Trường băng lên dứt điểm. Một lần nữa lực cản của nước làm bóng lăn chậm khi khung thành mở toang, để cầu thủ CAHN kịp về cứu thua.
77'
Công Phượng khiến sân Bình Phước sôi động với các động tác xử lý rất đẹp mắt. Tuy vậy, các đồng đội của anh không tận dụng thành công cơ hội.
76'
Nguy hiểm! Đình Bắc xử lý rất tốt nhưng cú sút của anh khi Văn Phong đã bất lực bị Tấn Sinh cản phá trước khi đi vào lưới trống.
76'
Cơ hội! Văn Đức chuyền dài, Andrei Ivan sút nhanh khi Nguyễn Filip băng lên nhưng bóng thiếu chính xác.
74'
Mặt sân đọng nước làm trôi đi một cơ hội rất tốt của Đồng Nai.
70'
Nguy hiểm! Đình Bắc đột phá bị phạm lỗi, trọng tài cho lợi thế, Leo Artur xoay người tung cú sút đi chệch cột dọc.
67'
Quang Vinh kịp can thiệp phá bóng, không cho Công Phượng dứt điểm từ đường chuyền ngang của Andrei Ivan.
60'
Trong pha phạt góc, Tấn Sinh đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào tay Nguyễn Filip.
58'
Bàn thắng! 3-0 cho CAHN (Lê Phạm Thành Long)! Khống chế bóng bật ra, Thành Long tung cú sút từ rất xa, bóng bật chân Hữu Tuấn đổi hướng khiến Văn Phong chỉ còn biết làm khán giả.
57'
Công Phượng vào sân. Khán đài sân Bình Phước vang lên những tiếng reo hò.
55'
Bàn thắng! 2-0 cho CAHN (Brayan Perea)! Bên cánh trái, Leo Artur tạt như đặt để Perea đánh đầu chính diện khung thành, bóng đập đất khiến Văn Phong bị đánh bại.
52'
Bàn thắng! 1-0 cho CAHN (Alan)! Sau pha phối hợp phạt góc, Thành Long thực hiện pha treo bóng để Alan bật cao đánh đầu khiến Văn Phong chỉ biết đứng nhìn.
50'
CAHN đá phạt gây lộn xộn trước khung thành Đồng Nai, nhưng Quang Vinh không thể dứt điểm vì chính đồng đội va chạm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Đồng Nai 0-0 CAHN!
Đội chủ nhà mất người từ rất sớm. Trong khi đó, CAHN không tận dụng được rất nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Văn Phong.
45'+1
Nguy hiểm! Chủ nhà phối hợp rất đẹp, Andrei Ivan đánh gót để Văn Khoa băng xuống sát biên ngang nhưng đường chuyền ngược không có ai dứt điểm.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ!
43'
Cơ hội! CAHN hoàn toàn áp đảo, Frans Putros có thêm cơ hội nhưng cú dứt điểm của anh ở cự ly gần đi thiếu chính xác.
42'
Không vào! Leo Artur xâm nhập vòng cấm thực hiện cú sút tầm thấp khó chịu, Văn Phong một lần nữa là người chiến thắng.
42'
Andrei Ivan có bóng tung cú đá nhanh từ giữa sân đi chệch khung thành. Dù vậy, sân Bình Phước phấn khích sau những phút hồi hộp.
39'
Không vào! Việt Anh thực hiện quả tạt bên cánh phải, Frans Putros đánh đầu bị Văn Phong phản xạ cứu thua.
39'
Cứu thua! Đình Bắc chuyền vào vòng cấm, Pendant Quang Vinh thoát xuống tung cú sút chân trái góc hẹp của anh bị Văn Phong cản phá xuất sắc.
33'
Cơ hội! Trong pha phạt góc của Quang Hải, Việt Anh chạy chỗ thoáng tung cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
28'
CAHN vẫn chưa phát huy được ưu thế hơn người. Khung thành Văn Phong vẫn đang được bảo vệ chắc chắn.
22'
Quang Hải treo bóng sâu vào vòng cấm nhưng hàng thủ Đồng Nai phòng ngự rất tốt hóa giải thành công.
18'
VAR vào cuộc nhưng trọng tài không thay đổi kết quả.
15'
Thẻ đỏ! Văn Sơn bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm căng thẳng với Đình Bắc. Cả hai muốn lao vào nhau nhưng khuỷu tay của cầu thủ chủ nhà đưa cao.
10'
HLV Việt Thắng không hài lòng với trọng tài sau khi cầu thủ hai đội va chạm.
7'
Đình Bắc đá phạt trực tiếp bật hàng rào. Số 9 của CAHN đá bồi đi quá thiếu chính xác.
4'
Không vào! Chủ nhà đáp trả. Andrei Ivan ngoặt bóng loại cả Việt Anh lẫn Adou Minh, tung cú sút châm trái làm tung mép lưới.
2'
Không vào! Leo Artur bấm bóng dài vào vòng cấm, Brayan Perea không thể chạm nhưng bóng tuôn nhanh vì nước đánh bại thủ môn Văn Phong và khẽ chạm mép ngoài cột dọc khung thành Đồng Nai.
1'
Cơn mưa rất lớn khiến mặt sân Bình Phước sũng nước. Điều này khiến việc triển khai bóng sẽ rất khó khăn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của CAHN
Đội hình xuất phát của Đồng Nai
Thống kê
Đồng Nai là CLB duy nhất ở V-League 2026/27 vẫn chưa ghi bàn.
Trong khi đó, CAHN là đội duy nhất có thành tịch giữ sạch lưới sau 2 lượt trận.
17h08
Các cầu thủ Đồng Nai đến sân.