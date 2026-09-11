Video highlights CAND 2-1 Long An:

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CLB Công an nhân dân (CAND) có khởi đầu đầy hứa hẹn tại giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 khi vượt qua Long An với tỷ số 2-1 trong trận đấu mở màn.

Điểm nhấn của cuộc đối đầu nằm ở màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Hoàng Anh, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai.

CLB Công an nhân dân ra quân thuận lợi - Ảnh: VPF

Trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Long An, đội bóng ngành công an nhập cuộc thận trọng và gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Long An tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng vượt lên, nhờ pha ghi bàn của Tấn Thành ở phút 50, tạo ra sức ép lớn lên đội chủ nhà.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Anh đã tạo nên bước ngoặt quan trọng. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, tiền đạo này nhanh chóng để lại dấu ấn bằng khả năng chọn vị trí và dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1 ở phút 53.

Sau đó chỉ 7 phút, Hoàng Anh tiếp tục tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, giúp CAND hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Chiến thắng 2-1 không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên mà còn tạo cú hích tinh thần lớn cho đội bóng ngành công an trong hành trình chinh phục tấm vé lên chơi ở V-League 1 mùa tới. Với lực lượng được đầu tư cùng mục tiêu cạnh tranh vị trí cao, CAND đang cho thấy quyết tâm lớn trong mùa giải 2026/27.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bình Minh Sài Gòn cũng có màn ra quân thành công khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của CLB Bóng đá Huế. Đội khách thi đấu hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội để rời sân với 3 điểm quý giá trong ngày khai màn.