Video highlights Bắc Ninh 1-0 CA TPHCM:
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Bắc Ninh FC đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Công an TPHCM với tỷ số tối thiểu trong trận đấu đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà nhập cuộc đầy kỷ luật, hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của đối thủ.
Phút 17, Bắc Ninh bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng chính xác của Ngân Văn Đại, Brenner tung cú vô-lê chéo góc cực kỳ đẹp mắt, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang.
Bị dẫn bàn, Công an TPHCM gia tăng sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một. Tiến Linh từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Sang hiệp hai, đội khách liên tục tạo sức ép nhưng vận may không đứng về phía họ khi nhiều lần bị xà ngang, cột dọc từ chối. Bắc Ninh cũng có những cơ hội nguy hiểm để nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công.
Chung cuộc, Bắc Ninh bảo toàn chiến thắng 1-0, giành 3 điểm lịch sử tại V-League sau hành trình mới chỉ kéo dài 3 năm của CLB.
Ghi bàn:
Bắc Ninh: Brenner (18')
Đội hình xuất phát Bắc Ninh vs CA TPHCM
Bắc Ninh: Văn Công, Thắng Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Xuân Quyết, Chính Đăng, Văn Đại, Rosa Hugo, Brenner, David Fisher.
CA TPHCM: Lê Giang, Minh Quang, Dirk Abels, Gia Bảo, Nhật Minh, Quốc Cường, Đức Phú, Caputa, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho Bắc Ninh FC trước CA TPHCM. Đây là chiến thắng lịch sử của đội bóng Kinh Bắc tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn vừa cho tạm dừng trận đấu để chờ tín hiệu từ phòng VAR nhưng không có điều gì xảy ra.
84'
Sự xuất hiện của Khoa Ngô trên sân giúp cho sức mạnh trên hàng công của CA TPHCM được tăng cường, cơ hội cũng được tạo ra nhiều hơn về phía khung thành của Văn Công.
77'
Hàng phòng ngự của CA TPHCM sơ hở để Benner có cơ hội dứt điểm từ xa nhưng Lê Giang chơi cảnh giác.
69'
Benner chọc khe tinh tinh tế để Vitao thoát xuống đối mặt với Lê Giang. Tuy nhiên, cựu cầu thủ CAHN không thắng được thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam.
58'
CA TPHCM ngày càng gia tăng sức ép lên phần sân của Bắc Ninh, hàng thủ của đội chủ nhà vì vậy mà phải làm việc hết công suất.
54'
Đón bóng từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Tiến Linh bật cao đánh đầu khá hiểm hóc nhưng không đánh bại được thủ môn Văn Công bên phía Bắc Ninh FC.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Những phút bù giờ của hiệp một CA TPHCM có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn quân bình tỷ số.
43'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Bắc Ninh FC, may cho CA TPHCM khi thủ thành Lê Giang kịp lao ra thu hẹp góc sút và cản phá thành công pha kết thúc của Vitao.
35'
Mải mê tấn công suýt chút nữa CA TPHCM phải nhận "đòn hồi mã thương", khi cú chạm bóng của cầu thủ Bắc Ninh đưa bóng sát sạt cột dọc khung thành khi Lê Giang đã đứng chôn chân.
30'
Các cầu thủ CA TPHCM đang gặp khó khăn trong việc gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
23'
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho CA TPHCM, song cú đánh đầu của Quốc Cường lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Bắc Ninh.
Ngay sau đó, Tiến Linh thoát xuống vượt qua thủ môn Văn Công rồi dứt điểm tung lưới Bắc Ninh, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo đội khách.
18'
Bắc Ninh ghi bàn thắng lịch sử
Từ cánh trái, Văn Đại chuyền bóng thuận lợi cho Brenner để cựu tiền đạo Nam Định tung cú sút chéo góc, bóng đi căng và khó khiến thủ thành Patrik Lê Giang không thể cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bắc Ninh FC tại sân chơi V-League.
12'
Chủ nhà Bắc Ninh FC có cơ hội từ tình huống cố định, tuy nhiên cú sút phạt của Rafael Santos bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi không trúng đích.
5'
Sự sôi động từ các khán đài sân Việt Yên giúp đội chủ nhà Bắc Ninh FC nhập cuộc quyết tâm. Tuy nhiên, đội khách CA TPHCM với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn cho thấy sự chủ động.
18h03
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h45
16h20
Bắc Ninh đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trong mùa giải mới, tuy nhiên phong độ cùng khả năng duy trì sự chắc chắn vẫn là dấu hỏi lớn. Đội bóng này cần cải thiện nhiều yếu tố, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong các tình huống tấn công.
Trong khi đó, CA TPHCM bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng lối chơi giàu tính chiến đấu. Đội khách sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và được kỳ vọng sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Bắc Ninh.
Lợi thế sân nhà có thể giúp Bắc Ninh thêm quyết tâm, nhưng CA TPHCM được đánh giá cao hơn nhờ sự đồng đều về đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Nếu duy trì sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này.