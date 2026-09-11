Video highlights Bắc Ninh 1-0 CA TPHCM:

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Bắc Ninh FC đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Công an TPHCM với tỷ số tối thiểu trong trận đấu đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà nhập cuộc đầy kỷ luật, hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của đối thủ.

Phút 17, Bắc Ninh bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng chính xác của Ngân Văn Đại, Brenner tung cú vô-lê chéo góc cực kỳ đẹp mắt, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang.

Bắc Ninh FC ăn mừng chiến thắng lịch sử tại V-League: Ảnh: BNFC

Bị dẫn bàn, Công an TPHCM gia tăng sức ép nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một. Tiến Linh từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, đội khách liên tục tạo sức ép nhưng vận may không đứng về phía họ khi nhiều lần bị xà ngang, cột dọc từ chối. Bắc Ninh cũng có những cơ hội nguy hiểm để nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công.

Chung cuộc, Bắc Ninh bảo toàn chiến thắng 1-0, giành 3 điểm lịch sử tại V-League sau hành trình mới chỉ kéo dài 3 năm của CLB.

Ghi bàn:

Bắc Ninh: Brenner (18')

Đội hình xuất phát Bắc Ninh vs CA TPHCM

Bắc Ninh: Văn Công, Thắng Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Xuân Quyết, Chính Đăng, Văn Đại, Rosa Hugo, Brenner, David Fisher.

CA TPHCM: Lê Giang, Minh Quang, Dirk Abels, Gia Bảo, Nhật Minh, Quốc Cường, Đức Phú, Caputa, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức.