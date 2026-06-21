Đội hình ra sân

Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Bờ Biển Ngà: Fofana, Kossounou, Singo, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Diomande, Bonny.

Bàn thắng: Undav 68', 90'+4 - Kessie 30'

21/06/2026 | 05:13

Kết thúc

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Undav giúp Đức thắng ngược 2-1 - Ảnh: 433
Thu gọn
21/06/2026 | 04:58

90'+4

Bàn thắng (2-1, Deniz Undav): Nhận đường chuyền xuyên tuyến thông minh từ đồng đội, Undav xoay người dứt điểm chân trái trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Đức.

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Đồng đội chúc mừng Undav - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 04:53

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ. Amiri vừa có cơ hội tốt ghi bàn thứ hai nhưng pha kết thúc lại quá nhẹ.

Thu gọn
21/06/2026 | 04:51

89'

Brown volley nhanh bằng chân trái buộc thủ môn Fofana phải đổ người cứu thua.

Thu gọn
21/06/2026 | 04:42

76'

Sau khi có bàn gỡ, Đức lại thi đấu chùng xuống, trong bối cảnh các cầu thủ Bờ Biển Ngà thể lực tốt hơn.

Thu gọn
21/06/2026 | 04:33

68'

Bàn thắng (1-1, Undav): Nỗ lực tấn công của Đức được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Sau quả tạt đẹp từ bên cánh phải của Amiri, Undav băng vào đệm cận thành tung lưới Bờ Biển Ngà.

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Undav gỡ hòa cho người Đức - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 04:25

63'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của tuyển Đức, thủ môn Fofana đoán sai điểm rơi nhưng Havertz lại đánh đầu chệch khung thành.

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Đức đang khao khát tìm bàn gỡ - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 04:22

60'

HLV Nagelsmann quyết định rút Sane, Musiala, Pavlovic ra, và tung vào Leweling, Amiri cùng tiền đạo Undav.

Thu gọn
21/06/2026 | 04:21

54'

Khá ngạc nhiên khi các cầu thủ Bờ Biển Ngà mới là những người chơi tốt hơn ở hiệp hai. Họ liên tục có những pha phản đòn, chuyển đổi trạng thái lợi hại.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:59

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Bờ Biển Ngà - Ảnh: B.S
Thu gọn
21/06/2026 | 03:45

45'

Hiệp một có đến 7 phút bù giờ.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:43

41'

Florian Writz quăng chân dứt điểm ngoài vòng cấm chưa thành công.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:38

38'

Kai Havertz vừa đưa được bóng vào lưới Bờ Biển Ngà, nhưng trước đó một cầu thủ Đức đã phạm lỗi với đối phương.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:30

30'

Bàn thắng (0-1, Kessie): Sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào của Diomande, Amad Diallo dứt điểm nhịp đầu bị hậu vệ Đức phá ra. Fanck Kessie có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn cho đại diện châu Phi.

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Kessie ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 03:21

21'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của tuyển Đức, Pavlovic gây áp lực khiến thủ môn Fofana đẩy bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, trọng tài chính đã thổi còi phạt lỗi của tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich.

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Pavlovic vừa có cơ hội ghi bàn - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 03:17

18'

Musiala nhận bóng ngoài tuyến hai rồi cứa lòng chân phải quyết đoán, bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:09

10'

Từ quả tạt đẹp vào bên cánh phải của Kimmich, Havertz đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Bờ Biển Ngà xuất sắc đổ người cản phá.

Thu gọn
21/06/2026 | 03:08

8'

Bờ Biển Ngà cũng đang thi đấu tự tin, chịu khó pressing khiến các cầu thủ Đức gặp khó trong việc triển khai thế trận.

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Bờ Biển Ngà thi đấu tự tin - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 03:00

1'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức đã tạo được cơ hội đầu tiên với tình huống đá nối qua xà của Kai Havertz.

Thu gọn
21/06/2026 | 02:59

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/06/2026 | 02:26

2h02

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Dàn sao tuyển Đức đến sân - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 02:24

2h

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Đội hình ra sân tuyển Đức và Bờ Biển Ngà - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/06/2026 | 22:10

1h30

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Cầu thủ Bờ Biển Ngà tràn đầy tự tin sau chiến thắng Ecuador ngày ra quân - Ảnh: Versus
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20/06/2026 | 22:07

1h

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Cuộc đấu hứa hẹn sẽ là màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn