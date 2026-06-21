Đội hình ra sân
Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.
Bờ Biển Ngà: Fofana, Kossounou, Singo, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Diomande, Bonny.
Bàn thắng: Undav 68', 90'+4 - Kessie 30'
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (2-1, Deniz Undav): Nhận đường chuyền xuyên tuyến thông minh từ đồng đội, Undav xoay người dứt điểm chân trái trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Đức.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ. Amiri vừa có cơ hội tốt ghi bàn thứ hai nhưng pha kết thúc lại quá nhẹ.
89'
Brown volley nhanh bằng chân trái buộc thủ môn Fofana phải đổ người cứu thua.
76'
Sau khi có bàn gỡ, Đức lại thi đấu chùng xuống, trong bối cảnh các cầu thủ Bờ Biển Ngà thể lực tốt hơn.
68'
Bàn thắng (1-1, Undav): Nỗ lực tấn công của Đức được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Sau quả tạt đẹp từ bên cánh phải của Amiri, Undav băng vào đệm cận thành tung lưới Bờ Biển Ngà.
63'
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của tuyển Đức, thủ môn Fofana đoán sai điểm rơi nhưng Havertz lại đánh đầu chệch khung thành.
60'
HLV Nagelsmann quyết định rút Sane, Musiala, Pavlovic ra, và tung vào Leweling, Amiri cùng tiền đạo Undav.
54'
Khá ngạc nhiên khi các cầu thủ Bờ Biển Ngà mới là những người chơi tốt hơn ở hiệp hai. Họ liên tục có những pha phản đòn, chuyển đổi trạng thái lợi hại.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có đến 7 phút bù giờ.
41'
Florian Writz quăng chân dứt điểm ngoài vòng cấm chưa thành công.
38'
Kai Havertz vừa đưa được bóng vào lưới Bờ Biển Ngà, nhưng trước đó một cầu thủ Đức đã phạm lỗi với đối phương.
30'
Bàn thắng (0-1, Kessie): Sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào của Diomande, Amad Diallo dứt điểm nhịp đầu bị hậu vệ Đức phá ra. Fanck Kessie có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn cho đại diện châu Phi.
21'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc của tuyển Đức, Pavlovic gây áp lực khiến thủ môn Fofana đẩy bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, trọng tài chính đã thổi còi phạt lỗi của tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich.
18'
Musiala nhận bóng ngoài tuyến hai rồi cứa lòng chân phải quyết đoán, bóng bay sạt cột dọc.
10'
Từ quả tạt đẹp vào bên cánh phải của Kimmich, Havertz đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Bờ Biển Ngà xuất sắc đổ người cản phá.
8'
Bờ Biển Ngà cũng đang thi đấu tự tin, chịu khó pressing khiến các cầu thủ Đức gặp khó trong việc triển khai thế trận.
1'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức đã tạo được cơ hội đầu tiên với tình huống đá nối qua xà của Kai Havertz.
2h
Trận đấu bắt đầu.