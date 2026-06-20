3h ngày 21/6, sân BMO Field:

"Cỗ xe tăng" ra quân cực kỳ ấn tượng, nghiền nát Curacao 7-1. Còn Bờ Biển Ngà phải chờ tới những phút cuối cùng mới vượt qua Ecuador, nhờ bàn thắng đẹp mắt của Amad Diallo.

Với đẳng cấp và phong độ hiện tại, thầy trò HLV Julian Nagelsmann được đánh giá cao hơn và sẽ sớm giành vé vào vòng knock-out nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn.

Đức có khởi đầu như mơ ở World Cup 2026 - Ảnh: Khelnow

Đức từng bốn lần đăng quang World Cup, gần nhất là chức vô địch năm 2014. Tuy nhiên, họ cũng trải qua hai giải đấu đáng quên liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng năm 2018 và 2022.

Trước Curacao, bộ đôi tài năng trẻ Jamal Musiala và Florian Wirtz thi đấu thăng hoa. Cả hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trước đối thủ đang xếp thứ 30 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trên hàng công, Kai Havertz vẫn là niềm hy vọng số một. Tiền đạo Arsenal ghi cú đúp trận mở màn, qua đó phần nào xua tan những hoài nghi về khả năng lĩnh xướng hàng công "Die Mannschaft".

Về phía Bờ Biển Ngà, HLV Emerse Fae được ca ngợi vì mang đến lối chơi hiệu quả, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cho "những chú voi".

Phong độ mà đại diện châu Phi thể hiện cũng vô cùng ấn tượng. Bờ Biển Ngà xuất sắc ngược dòng hạ Pháp 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng, rồi đánh gục Ecuador bằng "nhát kiếm" kết liễu của Amad.

Manuel Neuer cùng các đồng đội sẽ phải đặc biệt chú ý đến một cái tên - Yan Diomande. Tài năng 19 tuổi hiểu rất rõ bóng đá Đức, bởi đang chơi bóng ở Bundesliga trong màu áo RB Leipzig.

Bờ Biển Ngà giành chiến thắng quan trọng ngày ra quân - Ảnh: Standard

Trước Ecuador, Diomande liên tục làm khổ Hincapie bên hành lang cánh phải, với những tình huống đột phá lắt léo và tốc độ.

Xét tương quan lực lượng, Đức nhỉnh hơn về lực lượng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Dẫu vậy, Bờ Biển Ngà đang sở hữu những cá nhân gây đột biến cao.

Trận thư hùng tại Toronto hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Đức với cấu trúc đội hình vượt trội cùng lối đá khoa học sẽ giúp họ giành thêm chiến thắng ở sân chơi World Cup.

Dự đoán: Đức thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Toure, Diallo, Wahi, Diomande.