Đức và Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu ở Torondo, khi đều có trong tay 3 điểm. Đoàn quân của Julian Nagelsmann là đội tạo ấn tượng mạnh nhất sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026 với trận mưa gôn vào lưới Curacao (7-1), trong khi Bờ Biển Ngà thắng kịch tính 1-0 Ecuador nhờ pha lập công của Amad Diallo ở phút 90.

Các chuyên gia dự đoán Đức tiếp tục hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: B/R Football

Một chiến thắng trước Bờ Biển Ngà sẽ giúp Đức phá bỏ ‘lời nguyền’ không vượt qua được vòng bảng, kể từ lần cuối cùng vô địch giải đấu vào 2014.

Bờ Biển Ngà cũng sẽ là bài kiểm tra thực sự cho thầy trò Nagelsmann. Họ có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng sở hữu tốc độ, thể lực và phản công tốt.

Đức cho thấy chiều sâu tấn công đội hình, khi ở trận ra quân có đến 6 cầu thủ điền tên lên bảng tỉ số, gồm Felix Nmecha, Kai Havertz (2), Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức hoàn hảo.

Chính xác thì họ không được phép lơ là trước Bờ Biển Ngà, bởi đấu Curacao yếu hơn hẳn, họ vẫn để đối thủ ghi bàn, kéo dài chuỗi trận không giữ sạch lưới tại World Cup, kể từ trận thắng 1-0 Argentina ở chung kết vào 2014.

Lần gặp nhau duy nhất giữa Đức và Bờ Biển Ngà kết thúc với tỷ số hòa 2-2, trong trận giao hữu vào 2009.

Đức bước vào cuộc so tài lần này với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 9 trận thắng từ 2 bàn trở lên. Họ cũng thường thi đấu tốt trước các đại diện châu Phi.

Bờ Biển Ngà có thể làm đảo ngược dự đoán của số đông? Ảnh: Khel Now

Đoàn quân của Nagelsmann chắc chắn muốn tận dụng sức mạnh hàng công để đánh phủ đầu đối thủ, nhưng Bờ Biển Ngà rất giỏi phòng ngự số đông, chờ cơ hội chuyển đổi nhanh trạng thái.

Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu, sẽ giành vé sớm vào vòng 32 đội, ai sẽ được nở nụ cười?

Dù vậy, theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, Bờ Biển Ngà khó gây bất ngờ trước Đức và trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số: Đức 3-1 Bờ Biển Ngà.

Chuyên gia của Khel Now cũng dự đoán trận đấu có kết quả tương tự, Đức thắng cách biệt 2 bàn.

Trong khi đó, chuyên gia Sportsmole lựa chọn tỷ số Đức 3-2 Bờ Biển Ngà, còn Sportskeeda tin rằng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về Đức.

Đội hình dự kiến:

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Antonio Rudiger, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane; Kai Havertz

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Yan Diomandé, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Guela Doue; Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny, Seko Fofana.