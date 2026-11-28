Bayern Munich đã liên hệ với đại diện của Rio Ngumoha, đúng lúc Liverpool đẩy nhanh đàm phán gia hạn với cầu thủ chạy cánh 18 tuổi.

Bayern Munich trở lại cuộc đua giành Rio Ngumoha sau khi từng tìm cách đưa anh về Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo truyền thông Anh, đội bóng xứ Bavaria đã liên hệ với người đại diện của Ngumoha trong tháng này để tìm hiểu tình trạng hợp đồng của anh tại Liverpool.

Bayern Munich muốn chiêu mộ Ngumoha. Ảnh: LFC

Mùa hè vừa qua, Bayern nhắm đến Ngumoha khi cần bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái. Liverpool từ chối đàm phán và đội bóng Đức sau đó chiêu mộ Ismael Saibari.

Lần này, Bayern tiếp cận đại diện của Ngumoha khi cuộc thương lượng giữa anh và Liverpool vẫn chưa chốt xong các điều khoản gia hạn.

Ngumoha còn hợp đồng đến năm 2028. Liverpool muốn kéo dài thời hạn và cải thiện đãi ngộ cho cầu thủ trưởng thành từ học viện của Chelsea. Các cuộc đàm phán bắt đầu định hình sau khi anh tròn 18 tuổi vào ngày 29/8.

Giám đốc thể thao Julian Ward xem đây là một trong những ưu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 9. Hai bên đã thống nhất những nội dung, song vẫn còn một số chi tiết cần giải quyết.

Màn trình diễn trước MU càng cho thấy vì sao Liverpool muốn sớm chốt hợp đồng. Ngumoha ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận đấu tại Anfield, nơi anh đang được HLV Andoni Iraola trao thêm cơ hội.

Tình hình nhân sự của Bayern hiện nay không mấy khả quan. HLV Kompany chứng kiến Harry Kane, Saibari, Michael Olise, Jamal Musiala và Serge Gnabry chấn thương khiến hàng công sứt mẻ.

Hệ quả là nhà vô địch Bundesliga vừa thua ngược Lille ở vòng phân hạng Champions League. Vì vậy, đội chủ sân Allianz Arena tìm cách chuyển nhượng tuyển thủ Anh.

Ngoài Bayern, các đội như Real Madrid và PSG cũng theo dõi sự tiến bộ của Ngumoha.

Liverpool giữ lập trường không bán viên ngọc của mình trong tháng Giêng. Bản thân Ngumoha ưu tiên gắn bó với sân Anfield, nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.