Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.
MU: Lammens; Yoro, Martinez, De Ligt, Dalot; Tielemans, Mainoo; Dorgu, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Bàn thắng: Szoboszlai 10', Writz 13', Ngumoha 66', Munoz 83'
Thẻ đỏ: Yoro 8'
|Kết quả
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City 1 - 1 Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa 0 - 0 Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 4 Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry 3 - 2 Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham 2 - 0 Ipswich
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle 2 - 2 Arsenal
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City 2 - 0 Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool 4 - 0 Manchester United
Kết thúc
90'+2
MU có pha phản công nhanh. Zirkzee kiến tạo cho Bruno Fernandes lao xuống kết thúc căng. Tuy nhiên, Alisson đã xuất sắc cứu thua cho chủ nhà.
83'
Bàn thắng (4-0, Victor Munoz): Florian Writz kiến tạo sắc bén cho Munoz thoát xuống dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 4-0.
75'
Lammens liên tục phải trổ tài, cản phá những cú đá căng của Isak và Szoboszlai.
66'
Bàn thắng (3-0, Rio Ngumoha): Barcola thoát đi đầy tốc độ bên cánh phải rồi chuyền vào dọn cỗ cho Ngumoha dễ dàng sút tung lưới MU lần thứ 3.
62'
Sau khi Barcola bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đến lượt Isak băng xuống đối mặt thủ môn nhưng lại sút lên khán đài.
55'
Liverpool vẫn làm chủ cuộc chơi với những đường lên bóng tập trung cho Ngumoha.
46'
Szoboszlai bất ngờ tạc đạn sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, buộc Lammens phải đấm bóng qua xà.
Kết thúc hiệp 1
40'
Isak suýt chút nữa nâng tỷ số lên 3-0, nhưng cú đá cận thành chạm Maguire đi ra ngoài.
35'
Tielemans thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng bóng đi qua xà.
30'
MU đang thi đấu ổn hơn ở khâu phòng ngự, nhưng do thiếu người nên họ chưa thể tạo ra được những cơ hội về phía cầu môn Liverpool.
22'
Tình thế khó khăn buộc HLV Pochettino phải "hy sinh" Mbeumo, rút tiền đạo người Cameroon ra sớm để thay Maguire vào sân.
13'
Bàn thắng (2-0, Florian Writz): Chưa kịp hoàn hồn, MU phải nhận bàn thua thứ 2. Ngumoha bứt tốc bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho Writz đá nối đẳng cấp nhân đôi cách biệt.
10'
Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Từ quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Szoboszlai dứt điểm hiểm hóc đánh bại Lammens mở tỷ số trận đấu.
8'
Thẻ đỏ (Leny Yoro): Sau tình huống phán đoán sai điểm rơi của De Ligt, Isak băng xuống đối mặt thủ môn. Leny Yoro lao về truy cản ngay sát vòng cấm nên bị bị truất quyền thi đấu.
6'
Liverpool lập tức đáp trả với pha tấn công trực diện. Isak có cơ hội sút cận thành nhưng bị Lammens cản phá.
5'
Những phút đầu tại Anfield diễn ra cực kỳ sôi nổi. Bruno Fernandes vừa tung ra cú đá phạt, bóng đi sạt cột dọc.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
22h
21h
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Conor Bradley, Giovanni Leoni và Ekitike chấn thương.
MU: Luke Shaw, Marcus Rashford, Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez trở lại sau án treo giò.