Everton thắng trận tưng bừng

Đội hình ra sân

Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Hato, Fofana, Cucurella, Caicedo, Lavia, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro.

Bàn thắng: Beto 33', 63', Ndiaye 76'

Kết quả
Vòng 31
19/02/2026 03:00:00 Wolves 2 - 2 Arsenal
21/03/2026 03:00:00 Bournemouth 2 - 2 Manchester United
21/03/2026 19:30:00 Brighton 2 - 1 Liverpool
21/03/2026 22:00:00 Fulham 3 - 1 Burnley
22/03/2026 00:30:00 Everton 3 - 0 Chelsea
BXH Premier League
22/03/2026 | 02:44

Kết thúc

Everton vùi dập Chelsea - Ảnh: P.L
22/03/2026 | 02:13

83'

Những phút cuối, Chelsea dồn cả đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

22/03/2026 | 02:05

76'

Bàn thắng (3-0, Ndiaye): Dẫn bóng vào vòng cấm sau đường chuyền bằng đầu của Beto, Ndiaye rẽ vào rồi tung cú đá sấm sét bằng chân phải tung nóc lưới Chelsea.

Bàn thắng đẹp mắt của Ndiaye - Ảnh: P.L
22/03/2026 | 01:57

69'

Enzo có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng Pickford lao ra khép góc rất nhanh.

22/03/2026 | 01:53

63'

Bàn thắng (2-0, Beto): Everton tổ chức phản công nhanh sau pha cắt bóng của Gueye. Beto quăng chân sút ngay khiến thủ môn Sanchez mắc lỗi, để bóng đập giữa hai chân rồi đi qua vạch vôi.

Beto nhân đôi cách biệt cho Everton - Ảnh: P.L

22/03/2026 | 01:49

61'

Enzo Fernandez cứa lòng chân phải điệu nghệ nhưng vẫn chưa khuất phục được Jordan Pickford.

Chelsea vẫn bế tắc - Ảnh: EFC
22/03/2026 | 01:42

52'

Thế công Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, trong bối cảnh Joao Pedro và Cole Palmer thi đấu dưới sức.

22/03/2026 | 01:34

46'

Ngay đầu hiệp hai, HLV Rosenior quyết định tung Garnacho vào sân thay Gusto.

22/03/2026 | 01:21

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Everton - Ảnh: EFC
22/03/2026 | 01:06

36'

Chelsea dàn xếp phạt góc và Enzo có cơ hội bắt volley chính diện khung thành. May mắn cho Everton là thủ môn Pickford cứu thua xuất thần.

22/03/2026 | 01:04

33'

Bàn thắng (1-0, Beto): Đón đường chuyền khe thông minh của Garner, Beto phá bẫy việt vị băng xuống rồi dứt điểm tinh tế nhằm góc xa mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Beto kết thúc tinh tế mở tỷ số - Ảnh: P.L
22/03/2026 | 01:00

30'

Sau tình huống phạt góc của đội khách, hết Cucurella đến Enzo kết thúc căng nhưng không qua được "bức tường" người phòng ngự bên phía Everton.

22/03/2026 | 00:57

27'

Cơ hội hiếm hoi đến với Joao Pedro nhưng pha quăng chân cuối cùng bị hậu vệ chủ nhà chặn đứng.

22/03/2026 | 00:56

21'

Chelsea đang thi đấu quá bế tắc, trong bối cảnh các mũi nhọn phía trên bị hàng thủ Everton dễ dàng chia cắt.

22/03/2026 | 00:45

14'

Cơ hội lại đến với các cầu thủ chủ nhà. Beto trả ngược cho Mykolenlo lao lên tung cú đá căng bị hậu vệ Chelsea phá ra trước vạch vôi.

Everton đang thi đấu ấn tượng hơn - Ảnh: Premier League
22/03/2026 | 00:40

10'

Thủ thành Robert Sanchez chần chừ trong việc phát bóng lên, suýt bị Beto cướp được trong vòng cấm Chelsea.

22/03/2026 | 00:36

5'

Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao. Caicedo thử vận may với cú dứt điểm từ xa thiếu chính xác.

22/03/2026 | 00:32

23h30

Trận đấu bắt đầu.

22/03/2026 | 00:32

23h

Đội hình ra sân Everton
Đội hình ra sân Chelsea
21/03/2026 | 15:07

22h30

Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: C.P
21/03/2026 | 15:06

22h

Thông tin lực lượng

Everton: Jack Grealish và Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Tarkowski và Branthwaite còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Reece James, Filip Jorgensen, Levi Colwill, Gittens và Chalobah chấn thương. Malo Gusto và Badiashile bị ốm.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Sky Sports
