0h30 ngày 22/3, sân Hill Dickinson:

Thầy trò Liam Rosenior hành quân đến Hill Dickinson với quyết tâm vực dậy sau một tuần ác mộng, khi họ phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Newcastle tại Premier League.

Xen giữa là hai trận thua thảm trước Paris Saint-Germain, dừng bước ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-8 đầy cay đắng.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow

Áp lực đang đè nặng lên nhà cầm quân trẻ Liam Rosenior sau những gì ông mô tả là một "đêm khó khăn" trên băng ghế chỉ đạo.

Thống kê cho thấy, Chelsea chỉ thắng 4/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 5, thua 2). The Blues đã tụt xuống vị trí thứ 6 ở Ngoại hạng Anh và đang nỗ lực hết sức để giành tấm vé dự Champions League mùa tới.

Những điểm yếu dưới hàng thủ tiếp tục ám ảnh đội bóng phía Tây London. Kể từ lần giữ sạch lưới đầu tiên dưới thời Rosenior (thắng Brentford 2-0), Chelsea đã để thủng lưới 8 trận liền tại Premier League.

Với những trận cầu khó khăn sắp tới gặp Man City, MU và Liverpool, Chelsea không được phép để mất quá nhiều điểm số khi bước vào giai đoạn nước rút mùa giải.

Về phần Everton, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Burnley, thầy trò David Moyes đã không thể tiếp mạch ấn tương khi để thua Arsenal 0-2 phút chót.

Everton sẵn sàng nghênh chiến Chelsea - Ảnh: CFC

Dưới bàn tay chèo lái của nhà cầm quân lão luyện, The Toffees vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH, chỉ kém Brentford ngay phía trên hai điểm và đang mơ về tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Trên phương diện đối đầu, Everton chỉ thua 1/8 lần chạm trán Chelsea gần nhất trên sân nhà (thắng 5, hòa 2 trận).

Chính vì thế, gặp đối thủ đến từ London đang bất ổn, Jordan Pickford cùng các đồng đội tự tin sẽ giành được ít nhất 1 điểm.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Everton: Jack Grealish và Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Tarkowski và Branthwaite còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Reece James, Filip Jorgensen, Levi Colwill, Gittens và Chalobah chấn thương. Malo Gusto và Badiashile bị ốm

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro.