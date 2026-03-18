Chelsea vừa trải qua một cơn ác mộng mới trước PSG, khi thua 0-3 trên sân nhà Stamford Bridge trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, chung cuộc chịu thất bại 2-8.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể còn tệ hơn với Chelsea khi những lời chia sẻ của Enzo Fernandez sau trận đấu có nguy cơ tạo ra “địa chấn” trong nội bộ CLB.

Enzo Fernandez bóng gió việc rời Chelsea. Ảnh: EFE

Khi được hỏi về tương lai, anh trả lời: “Tôi không biết, còn 8 trận và FA Cup. Có World Cup, rồi sau đó chúng ta sẽ xem sao”.

Tiền vệ người Argentina – nhà vô địch World Cup 2022 – đưa ra phát biểu này trên kênh ESPN Argentina, ngay sau thất bại nặng nề tại Stamford Bridge.

Rõ ràng, anh không giấu được sự thất vọng trước tình trạng bất ổn của đội bóng. Hiện Chelsea đang xếp thứ 6 tại Premier League và có nguy cơ không giành vé dự Champions League mùa tới.

Đội bóng thành London, dù liên tục hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, vẫn chưa thể xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Chính vì thế, những trụ cột như Enzo Fernandez hoàn toàn có thể cân nhắc rời đi để tìm kiếm thử thách mới. Ở tuổi 25, cựu cầu thủ Benfica đang ở đỉnh cao phong độ và không muốn lãng phí giai đoạn này.

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 với mức phí chuyển nhượng 106,8 triệu bảng, hợp đồng đến 2032. Kể từ đó, anh đã cùng đội giành Conference League và FIFA Club World Cup.

Dẫu vậy, Chelsea vẫn liên tục không đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra.