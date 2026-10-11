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Hà Nội FC khởi đầu LPBank V-League 2026/27 với hai thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô chịu nhiều áp lực phải thắng trước trận tiếp đón tân binh Bắc Ninh ở vòng 3.
Dù vậy, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, chưa kể lợi thế sân nhà. Vì vậy, chỉ cần chơi đúng sức, đoàn quân của HLV Harry Kewell sẽ làm được điều mình mong muốn là giành trọn vẹn 3 điểm.
Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng tại V-League. Kết quả này giúp đội khách có thêm sự tự tin trước trận đối đầu với Hà Nội FC.
Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng. Sau hiệp 1 không bàn thắng, phải tới phút 78, Andrew Patrick nhận đường chuyền của Hai Long, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên ở V-League năm nay.
Đội hình xuất phát
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Thành Chung, Anh Tiệp, Công Nhật, Andriel Silva, Hùng Dũng, Sade, Felida, Văn Quyết, Jung, Faurand
Bắc Ninh: Văn Công, Trọng Kiệt, Văn Đạt, Santos, Thế Hưng, Hồng Quân, Xuân Quyết, Victor, Brenner, Fisher, Văn Đại
90+2
Trận đấu kết thúc, Hà Nội FC thắng 1-0 trước Bắc Ninh.
78'
Vào!!! Hai Long có pha căng ngang như dọn cỗ để Jung Andrew Patrick đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
75'
Hà Nội FC tấn công liên tục nhưng gặp bế tắc.
62'
Hai Long vào sân thay Văn Quyết có dấu hiệu bị đau.
59'
Felida Kevin Antonio tung cú dứt điểm căng, nhưng Hồng Quân lấy người chắn bóng cứu thua cho đội khách.
50'
Hà Nội FC đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, trong khi Bắc Ninh đá phòng ngự phản công.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Sân Vinh
Trận đấu giữa SLNA vs CA TP.HCM kết thúc với tỷ số 1-1.
45+3
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
39'
Văn Quyết tung đường chuyền dài lên phía trên cho Jung Andrew Patrick, nhưng Văn Công kịp lao lên cản phá.
27'
Ngân Văn Đại đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, Văn Quyết truy cản khiến tiền đạo của Bắc Ninh bị ngã, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ quyết định thổi 11m. Brenner Marlos sút bóng đi chệch khung thành.
Sân Vinh
Bàn thắng!!! Phút 54, Đức Vinh sút phạt dẫn tới tình huống lộn xộn trong vòng cấm của CA TP.HCM. Văn Quý ra chân nhanh làm bó tay thủ môn Lê Giang, gỡ hòa 1-1.
25'
Ngân Văn Đại tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành Hà Nội FC trong gang tấc.
14'
Văn Đại dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Fisher David, bóng đi chệch khung thành của Hà Nội FC.
13'
Andrew Jung dứt điểm căng nhưng thủ môn Văn Công của Bắc Ninh chơi rất cảnh giác.
10'
Hai đội đang thi đấu rất cở mở, tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn.
5'
Hà Nội FC đá phạt trực tiếp, Văn Quyết treo bóng vào vòng cấm Bắc Ninh nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm.
2'
Fisher David của Bắc Ninh bị phạm lỗi, đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp. Bóng được treo vào vòng cấm địa, Brenner Marlos dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.
19h15
Trận đấu bắt đầu.
Sân Vinh
Hiệp 1 trận SLNA vs CA TP.HCM kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.
18h45
Đội hình xuất phát của Bắc Ninh:
Sân Vinh
Bàn thắng!!! Ở phút 29, Leo Gomes tung cú sút xa rất căng, bóng chạm người Tiến Linh và đổi hướng làm bó tay thủ môn Văn Bình. 1-0 cho CA TP.HCM
18h30
Đội hình xuất phát Hà Nội FC:
Sân Vinh
Trận đấu giữa SLNA vs CA TP.HCM trên SVĐ Vinh (Nghệ An) hiện vẫn đang có kết quả hòa 0-0 (phút 20).
18h15
Bắc Ninh nhiều khả năng chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sơ hở để có thể giành kết quả tốt nhất trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC.
18h10
Ở hai trận đấu vừa qua, Hà Nội FC bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và khả năng chống phản công, bên cạnh đó thiếu những tình huống tấn công đột biến và xử lý chưa tốt ở khâu cuối cùng. Gặp đối thủ "vừa miếng" là Bắc Ninh, đây là cơ hội cho Hà Nội FC sửa chữa những sai lầm, hướng tới chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này.
18h00
Hai đội tới sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận đấu.