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Hà Nội FC khởi đầu LPBank V-League 2026/27 với hai thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô chịu nhiều áp lực phải thắng trước trận tiếp đón tân binh Bắc Ninh ở vòng 3.

Dù vậy, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, chưa kể lợi thế sân nhà. Vì vậy, chỉ cần chơi đúng sức, đoàn quân của HLV Harry Kewell sẽ làm được điều mình mong muốn là giành trọn vẹn 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng tại V-League. Kết quả này giúp đội khách có thêm sự tự tin trước trận đối đầu với Hà Nội FC.

Trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng. Sau hiệp 1 không bàn thắng, phải tới phút 78, Andrew Patrick nhận đường chuyền của Hai Long, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên ở V-League năm nay.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Thành Chung, Anh Tiệp, Công Nhật, Andriel Silva, Hùng Dũng, Sade, Felida, Văn Quyết, Jung, Faurand

Bắc Ninh: Văn Công, Trọng Kiệt, Văn Đạt, Santos, Thế Hưng, Hồng Quân, Xuân Quyết, Victor, Brenner, Fisher, Văn Đại