HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với không ít khó khăn trong tiến trình nâng cấp tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Những đòi hỏi sau FIFA ASEAN Cup 2026

Kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, ngoài việc thất bại về mặt thành tích hay mất quân vì chấn thương, HLV Kim Sang Sik cũng không thành công với những thử nghiệm mới ở tuyển Việt Nam.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik bắt đầu cho thấy những giới hạn tại FIFA ASEAN Cup, vì vậy ông phải có những điều chỉnh, thay đổi nhằm hướng đến Asian Cup 2027.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đối mặt với với rất nhiều vấn đề

Chưa nói về lối chơi, chỉ tính đến vấn đề nhân sự, rõ ràng tuyển Việt Nam sẽ cần thêm con người mới, hoặc chí ít đảm bảo được độ dày về lực lượng nếu muốn thành công tại sân chơi châu lục.

Điều này chắc chắn đã được HLV Kim Sang Sik nhìn ra ở FIFA ASEAN Cup 2026, vì tuyển Việt Nam gặp khó khăn ra sao khi các trụ cột không ổn hay vắng mặt vì chấn thương.

Cuộc đua rất khó với HLV Kim Sang Sik

Tính tới trận ra quân gặp UAE ở Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik có khoảng 3 tháng để giải quyết những vấn đề ở tuyển Việt Nam. Thế nhưng thực tế thì khác, quá trình chuẩn bị thực tế được tính từ lúc này cho tới dịp FIFA Days diễn ra trong tháng 11 tới.

Nói như thế là bởi, thuyền trưởng người Hàn Quốc bắt buộc phải lấy FIFA Day diễn ra sau gần 1 tháng nữa là mốc quan trọng để chốt các vấn đề về nhân sự, trước khi gửi danh sách sơ bộ cho BTC Asian Cup.

Cũng như khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu

Và khoảng thời gian ngắn ngủi này đang khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu khi nhìn vào lịch thi đấu của các CLB đang cung cấp nhiều cầu thủ cho tuyển Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 13/10 đến 7/11 (thời điểm hội quân cho FIFA Days), CAHN và Thể Công Viettel phải đá tới 7 trận, còn CA TP.HCM đá 5 trận, có nghĩa Quang Hải, Đình Bắc, Patrik Lê Giang… trung bình gần 4 ngày đá 1 trận.

Nói điều này là bởi việc quá tải khiến tuyển Việt Nam mất hàng loạt cầu thủ sau ASEAN Cup, cho nên tới đây mọi thứ chưa chắc đã khả quan hơn đối với HLV Kim Sang Sik.

Chấn thương là hiển hiện hoặc đơn giản sự quá tải từ các học trò không cho phép HLV Kim Sang Sik mạo hiểm và sử dụng ở các trận đấu trong dịp FIFA Days sắp tới. Điều này đồng nghĩa khả năng láp ráp đội hình, tối ưu sự vận hành giữa các cầu thủ hay chiến thuật mới sẽ không cao.

Lý thuyết tuyển Việt Nam vẫn còn 3 tháng để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng với ông Kim Sang Sik thời gian bị rút ngắn hơn, nên ngay từ lúc này thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bắt đầu bước vào cuộc đua của riêng mình.

Nhiệm vụ không chỉ tìm thêm người mới, kiểm tra phong độ các học trò, mà có lẽ HLV Kim Sang Sik còn phải mong sao nhóm trụ cột không dính chấn thương, quá tải… để hướng đến giải đấu lớn nhất kể từ khi ông dẫn dắt tuyển Việt Nam vào đầu năm 2027.